Борьба с коррупцией в Грузии: в ФРГ оценили успехи, но видят и неудачи

Антикоррупционная политика Грузии могла бы стать примером для Армении и Азербайджана, считает Фонд Бертельсмана. Чья это заслуга - скорее Михаила Саакашвили или Бидзины Иванишвили?
Где больше коррупции - в Грузии или Италии? Первая заняла в индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International 44-е место по итогам прошлого года, вторая - 51-е. Грузия опередила в этом рейтинге успехов антикоррупционной политики и таких членов ЕС, как Мальта, Словакия, Греция, Хорватия, Румыния, Венгрия и Болгария, не говоря уже про два других государства Южного Кавказа - Армению (77-е место) и Азербайджан (126), а также Беларусь (66), Украину (126) и Россию (137).
Означает ли это, что Грузия подошла к парламентским выборам 31 октября с прямо-таки показательными достижениями в деле искоренения коррупции - фундаментального зла для большинства постсоветских государств? И кто в наибольшей мере обеспечил эти успехи: политическая команда президента Михаила Саакашвили в 2000-е годы или правящая последние восемь лет партия "Грузинская мечта" бизнесмена и политика Бидзины Иванишвили?
DW поговорила с немецкими специалистами, подготовившими для аналитического центра Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) стостраничное сравнительное исследование "Борьба против коррупции и ее профилактика в Армении, Азербайджане и Грузии". Его английский перевод планируется опубликовать в начале ноября.
Инициатор проекта - Мириам Космель (Miriam Kosmehl), старший эксперт Фонда Бертельсмана по Восточной Европе, имеющая за плечами почти полтора десятилетия опыта работы в России, Украине и Беларуси. Она убеждена: "Системная коррупция всегда связана с политическим устройством страны, поэтому борьба с ней может быть успешной только при условии изменения, даже взламывания прежних структур власти".
В беседе с DW она пояснила, что задача исследования (за которым последуют аналогичные доклады об Украине и Молдове) состояла в том, чтобы на примере трех стран Южного Кавказа выявить и показать тесную взаимосвязь между антикоррупционной политикой и процессом построения правового государства. Такого государства, в котором благодаря взаимодействию независимых демократических институтов коррупционная составляющая при распределении общественных благ перестает быть правилом и превращается в отклонение от нормы.
"Грузия - особенно интересный пример, - отметила Мириам Космель. - Здесь борьба с коррупцией в одних сферах оказалась весьма успешной, а в других реформы так и не привели к устойчивому, долгосрочному эффекту, хотя трансформация в сторону правового государства и продолжается". В этой связи показателен заголовок раздела исследования, посвященный Грузии: "Образец антикоррупционной борьбы дал трещину".
В качестве автора исследования Фонд Бертельсмана привлек эксперта по постсоветским государствам, журналистку Сильвию Штёбер (Silvia Stöber). Она работает в информационной программе Tagesschau первого канала немецкого телевидения ARD и пишет для различных изданий в ФРГ, Австрии и Швейцарии. В беседе с DW она рассказала, что регулярно бывает в Грузии и следит за развитием этой страны с 2007 года, а прицельным сбором материалов по теме коррупции занималась прошлой осенью.
По мнению Сильвии Штёбер, чтобы оценить путь, пройденный Грузией, следует первым делом вспомнить, какой страна была в преддверии "Революции роз" 2003-го года, на исходе правления Эдуарда Шеварднадзе: она считалась тогда несостоявшимся, недееспособным государством (failed state). Пример Грузии показывает, указывается в исследовании, что даже такое государство "можно за считанные годы коренным образом преобразовать, внедрив современные стандарты эффективного государственного управления".
В ходе модернизации страны президенту Михаилу Саакашвили и его команде "фактически удалось положить конец всему тому, что называют бытовой коррупцией", - подчеркнула Сильвия Штёбер в беседе с DW. По ее словам, дорожная полиция, собирающая мзду с водителей, чиновники, требующие взятки при оказании государственных услуг типа выдачи справок - все это в прошлом.
С коррупцией на бытовом уровне в Грузии, действительно, в основном покончено, подтвердил, отвечая на вопрос DW, историк и публицист, директор Музея грузинской литературы в Тбилиси Лаша Бакрадзе в ходе онлайн-выступления, организованного в конце сентября Форумом имени Льва Копелева в Кёльне. Но в то же время, продолжил он, люди чувствуют, что "на более высоком уровне, например, при размещении государственных заказов, коррупция явно усилилась и становится все более бессовестной".
Сильвия Штёбер с такой оценкой согласна. В ее исследовании для Фонда Бертельсмана подобные явления рассматриваются в главе про элитную (элитарную) и политическую коррупцию. "Саакашвили с этими проблемами недостаточно боролся, и в годы правления "Грузинской мечты" Иванишвили они усилились", - отметила она в беседе с DW.
Штёбер сослалась на интервью Михаила Саакашвили, в которых он сам признавал, что совершил ошибки в антикоррупционной политике, особенно в сфере правосудия, которую так и не реформировал. "Саакашвили не удалось обеспечить независимость судей, в результате политики по-прежнему оказывают влияние на систему судопроизводства. В свое время люди из окружения Саакашвили продвигали свои бизнес-интересы, и сегодняшние политики продолжают это делать. Короче, их так и не лишили возможности злоупотреблять властью", - указала Сильвия Штёбер.
По ее мнению, "Грузинская мечта" попыталась в различных сферах улучшить ситуацию, например, в области здравоохранения. В результате по меньшей мере с первой волной коронавируса Грузия справилась существенно лучше, чем ее соседи по Южному Кавказу. В том числе потому, считает Сильвия Штёбер, что в научных институтах оказались люди, назначенные не по протекции, а благодаря своей компетенции, и грузинское общество с доверием отнеслось как к советам экспертов, так и в целом к деятельности государственных органов.
Однако и в области здравоохранения в Грузии, как и во многих других сферах грузинской жизни, успехи соседствуют с неудачами. Так, радикальная приватизация и дерегулирование, призванные осушить почву коррупции, обернулись возникновением монопольных структур и, к примеру, завышенными по сравнению с другими странами ценами на лекарства, отмечается в исследовании.
Поэтому его авторы рекомендуют грузинскому гражданскому обществу, среди прочего, добиваться продолжения начатой реформы здравоохранения с тем, чтобы положить конец ситуации, когда рынок медицинских услуг контролируют всего несколько предприятий.
Исследование содержит также целый список рекомендаций для такой его ключевой целевой группы, как министерства, депутаты и организации в Германии и Евросоюзе, участвующие в реализации программы под названием Европейская политика соседства (ЕПС). Имеются в виду отношения с дружественными государствами у границ ЕС. Целый ряд советов касается всех трех стран Южного Кавказа, есть отдельные по каждому государству. В Грузии, например, рекомендуется через ОБСЕ содействовать парламентским дебатам о независимости судей.
На вопрос DW, как в целом оценивать антикоррупционную деятельность правительства "Грузинской мечты", собеседница DW ответила, что больших успехов оно не добилось, особенно в политической сфере, в борьбе против элитной коррупции.
"Внешне в стране существует демократическая система. Но изнутри, за фасадом, ее периодически подрывают тем, что наряду с формальными институтами и процедурами продолжают существовать неформальные структуры и канала влияния. Яркий символ этого - министры, отправляющиеся к бизнесмену Иванишвили за советами. Это очень серьезная проблема сегодняшней Грузии", - считает автор исследования Фонда Бертельсмана Сильвия Штёбер.
Смотрите также: