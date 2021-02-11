Коррупция, суды, реформы: за что Европарламент ругал и хвалил Украину
Европарламент принял доклад о соглашении об ассоциации ЕС-Украина. За что евродепутаты хвалили Киев, а за что критиковали, и что в докладе говорится о России, узнала DW.
Зал заседаний Европарламента в Брюсселе
Европарламент 11 февраля утвердил свой второй доклад об имплементации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. За соответствующую резолюцию на пленарном заседании в среду, 10 февраля, проголосовали 526 евродепутатов, 79 - были против, еще 71 - воздержался. Результаты голосования объявили на следующий день. Автором этого доклада, точно так же, как и предыдущего в 2018 году, стал евродепутат из Германии Михаэль Галер (Michael Gahler).
Прогресс в реформах? За что Европарламент похвалил Украину
Основной вердикт доклада: Украина показала "существенный прогресс" в имплементации соглашения об ассоциации и в интеграции в Евросоюз. В частности, евродепутаты отметили продвижение в реформах сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора, децентрализации, цифровой экономики, защиты окружающей среды и избирательных процедур.
Михаэль Галер
Евродепутаты хотят, чтобы ЕС активнее поддержал Украину на пути реформ, для чего призвали Брюссель разработать "усиленную стратегию сотрудничества в реформах и инвестициях". При этом Еврокомиссия и международные финансовые организации, по их мнению, должны сделать Украине детальное "экономическое и инвестиционное предложение" для преодоления последствий пандемии COVID-19.
"Украина не должна забывать тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, насколько она выполняет обязательства, взятые перед ЕС и его государствами-членами", - говорится в докладе. В первую очередь, эти обязательства касаются реформ в сфере верховенства права, эффективного госуправления и борьбы с коррупцией.
Как Европарламент оценил борьбу с коррупцией в Украине
Доклад указывает на прогресс в борьбе с коррупцией. В нем хвалят перезапуск Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и вынесение первых приговоров Высшим антикоррупционным судом, придерживающимся, по мнению Европарламента, "высоких профессиональных стандартов". А Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в докладе названо "возможно, наиболее эффективным антикоррупционным органом в стране".
"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", - говорится в документе.
Низкое доверие к судам в Украине
При этом евродепутаты указывают на судебную систему как институт, имеющий один из самых низких уровней доверия в Украине. И поэтому Европарламент призывает украинские власти ускорить ее реформирование и бороться с коррупцией среди судей. Это, подчеркивается в докладе, должно происходить так, чтобы не страдала независимость судов.
"Европарламент признает активные усилия, инициированные президентом Зеленским, и принятые политическими игроками для восстановления законодательства и доверия к антикоррупционной архитектуре Украины", - отмечается в докладе. Эта фраза, предложенная литовским евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом, оказалась самой спорной во время заседания. В итоге, ее поддержали 334 парламентария, тогда как 322 - проголосовали против.
Отдельную критику Европарламента заслужили украинские олигархи за попытки "подорвать усилия и достижения страны в борьбе с коррупцией и в целом в демократических реформах". По мнению евродепутатов, отдельные олигархи пытаются вернуть себе политическую власть и "ослабили ориентированное на реформы большинство в Верховной раде".
Что говорится о России в резолюции Европарламента
Большой раздел доклада посвятили вопросам безопасности. В нем Европарламент осудил аннексию Крыма и де-факто оккупацию отдельных районов Донбасса, а также призвал Россию вывести свои войска с территории Украины. Евродепутаты подчеркнули, что санкции в отношении России должны оставаться в силе, пока минские соглашения не будут целиком выполнены, а территориальная целостность Украины не будет восстановлена в ее международно признанных границах. В то же время ЕС следует быть готовым усилить санкции, если этого будет требовать ситуация, сказано в докладе.
Европарламент указал на важность создания новых участков разведения сил в Донбассе, а также открытия новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения. В то же время в докладе подчеркивается, что "условия для свободных и честных выборов в Донецке и Луганске отсутствуют в нынешней ситуации". По мнению евродепутатов, когда ситуация позволит, ЕС должен предложить гражданскую миссию для Донбасса, которая бы помогала в разминировании, подготовке местных выборов и обеспечении доступа для гуманитарных организаций.
Отреагировали в Европарламенте и на смену власти в Молдове, призвав Киев помогать Кишиневу в "его попытках восстановить контроль над Приднестровьем, основывающихся на территориальной целостности Молдовы".
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