 Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.03.2021

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Германия

Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами

Двух депутатов из фракции ХДС/ХСС в бундестаге уличили в том, что они наживались на закупках защитных масок. Как повлияет скандал на результаты партии канцлера Меркель на земельных выборах?

Канцлер Германии Ангела Меркель надевает защитную маску

Репутация партии Ангелы Меркель сильно пострадала от масочного скандала

В Германии 2021 год запомнится не только уходом Ангелы Меркель (Angela Merkel) с поста канцлера ФРГ и выборами в бундестаг, но и целым рядом выборов на других уровнях: в шести из 16 федеральных земель сменится состав их парламентов (ландтагов), еще в двух землях переизберут органы местного самоуправления.

И вот всего за неделю до первого в этом году похода немцев к избирательным урнам (на 14 марта запланированы выборы ландтагов в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц) партия Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС) - и ее баварская "сестра" и постоянный партнер по фракции в бундестаге Христианско-социальный союз (ХСС) оказались вовлечены в громкий скандал, который, как полагают эксперты, повредит не только репутации консерваторов, но и всей немецкой парламентской демократии.

Многотысячные комиссионные для фирм депутатов

Дело в том, что двух депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля (Nikolas Löbel, ХДС) и Георга Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - уличили в том, что они получали шестизначные суммы в качестве комиссионых за посредничество при закупках защитных медицинских масок. И это в период пандемии ковида, когда многие немцы теряют доходы. 

Депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Георг Нюсляйн, обвиняемый в коррупции при госзакупках защитных масок

Георг Нюсляйн

О начале антикоррупционного расследования в отношении тогда еще зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Нюсляйна СМИ сообщили еще в конце февраля. На данный момент известно, что речь шла о посредничестве его фирмы при закупке защитных масок для министерства здравоохранения Германии и Минздрава Баварии. За него, как предполагается, компания политика получила комиссию в 600 тысяч евро от фирмы-поставщика из его избирательного округа. В рамках этого дела прокуратура Мюнхена сейчас ведет в отношении Нюсляйна также расследование в связи с подозрением в коррупции и подкупе депутатов.

А в начале марта стало известно об аналогичной афере с участием другого депутата от ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля. 5 марта он подтвердил, что принадлежащая ему фирма получила комиссию в размере около 250 тысяч евро за то, что выступила посредником между поставщиком масок из земли Баден-Вюртемберг и двумя частными компаниями в городах Хайдельберг и Маннгейм.

Реакция блока ХДС/ХСС на масочный скандал

Руководство партии ХДС отреагировало на масочный скандал максимально резко. Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус (Ralf Brinkhaus) призвал обоих замешанных в аферах депутатов немедленно сложить с себя полномочия.

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В свою очередь, глава баварского земельного правительства Маркус Зёдер (Markus Söder), которого многие рассматривают в Германии как потенциального кандидата по пост канцлера от блока ХДС/ХСС, призвал Нюсляйна и Лёбеля вернуть или пожертвовать заработанные таким образом деньги, "чтобы морально поставить точку в этом вопросе".

Еще жестче высказался председатель Молодежного союза (Junge Union) Тильман Кубан (Tilman Kuban). "Это пощечина всем, кто изо дня в день безвозмездно работает на благо коммунальной политики или как порядочный депутат федерального парламента, в то время как отдельные паршивые овцы портят нашу репутацию", - написал Кубан на своей странице в соцсети Twitter. "Тот, кто пользуется нуждой людей в корыстных интересах и набивает себе при этом карманы, не может заседать в германском парламенте и уж точно быть членом ХДС/ХСС! Если такие люди не хотят уйти сами, их надо вышвырнуть!", - добавил глава молодежной организации консервативных партий.

Потерянное доверие избирателей

Вечером 7 марта Георг Нюсляйн заявил о своем выходе из фракции ХДС/ХСС в бундестаге, оговорив, однако, что собирается сохранить свой депутатский мандат до конца текущего легислатурного периода. Со своей стороны, Николас Лёбель сообщил сначала, что также намерен подождать с отказом от мандата депутата до августа.

Бывший депутат бундестага Николас Лёбель, сложивший полномочия из-за так называемого масочного скандала

Бывший депутат бундестага Николас Лёбель

В связи с этим журналисты бульварной газеты Bild оперативно подсчитали, что за оставшееся время Лёбель успеет получить более 50 тысяч евро из средств, выделяемых на содержание депутатов бундестага, и это - не считая 28 тысяч евро, положенных ему по закону для возвращения к прежней профессии после трех лет работы в парламенте (Übergangsgeld).

Между тем утром 8 марта Лёбель объявил, что отказывается от своего мандата немедленно, "чтобы не причинять своей партии дальнейший ущерб". Ранее как Нюсляйн, так и Лёбель пообещали не выставлять свои кандидатуры на сентябрьских выборах в бундестаг. Однако многие сомневаются, что этого будет достаточно для консерваторов, чтобы вернуть доверие избирателей.

Оппозиционные партии о "масочной афере" ХДС/ХСС

"Масочная афера станет испытанием ХДС на прочность", - предрекает немецкая газета Der Tagesspiegel. Представители оппозиционных партий в бундестаге, разумеется, не преминули высказаться по поводу скандала в правящей коалиции.

Так, сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) отметил, что "афера касается не только этих двух депутатов". В любой партии есть примеры личных ошибок ее членов, но в случае ХДС/ХСС "многое указывает на то, что здесь дело в структурной, системной проблеме", подчеркнул Хабек.

А вот лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) предложил даже задействовать специальную следственную группу, чтобы выяснить, "что происходит по другую сторону процесса закупки масок, то есть в министерствах".

Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкаус не исключает, что в ее рядах могут быть выявлены и другие недобросовестные члены. По данным журнала Der Spiegel, таковых может быть более 20 человек. Вечером 7 марта в эфире общественно-правового телеканала ARD Бринкаус пообещал использовать ближайшие дни, "чтобы внести ясность во все сомнительные случаи".

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    Автор: Максим Нелюбин


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