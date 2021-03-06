Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами

В Германии 2021 год запомнится не только уходом Ангелы Меркель (Angela Merkel) с поста канцлера ФРГ и выборами в бундестаг, но и целым рядом выборов на других уровнях: в шести из 16 федеральных земель сменится состав их парламентов (ландтагов), еще в двух землях переизберут органы местного самоуправления.

И вот всего за неделю до первого в этом году похода немцев к избирательным урнам (на 14 марта запланированы выборы ландтагов в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц) партия Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС) - и ее баварская "сестра" и постоянный партнер по фракции в бундестаге Христианско-социальный союз (ХСС) оказались вовлечены в громкий скандал, который, как полагают эксперты, повредит не только репутации консерваторов, но и всей немецкой парламентской демократии.

Многотысячные комиссионные для фирм депутатов

Дело в том, что двух депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля (Nikolas Löbel, ХДС) и Георга Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - уличили в том, что они получали шестизначные суммы в качестве комиссионых за посредничество при закупках защитных медицинских масок. И это в период пандемии ковида, когда многие немцы теряют доходы.

Георг Нюсляйн

О начале антикоррупционного расследования в отношении тогда еще зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Нюсляйна СМИ сообщили еще в конце февраля. На данный момент известно, что речь шла о посредничестве его фирмы при закупке защитных масок для министерства здравоохранения Германии и Минздрава Баварии. За него, как предполагается, компания политика получила комиссию в 600 тысяч евро от фирмы-поставщика из его избирательного округа. В рамках этого дела прокуратура Мюнхена сейчас ведет в отношении Нюсляйна также расследование в связи с подозрением в коррупции и подкупе депутатов.

А в начале марта стало известно об аналогичной афере с участием другого депутата от ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля. 5 марта он подтвердил, что принадлежащая ему фирма получила комиссию в размере около 250 тысяч евро за то, что выступила посредником между поставщиком масок из земли Баден-Вюртемберг и двумя частными компаниями в городах Хайдельберг и Маннгейм.

Реакция блока ХДС/ХСС на масочный скандал

Руководство партии ХДС отреагировало на масочный скандал максимально резко. Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус (Ralf Brinkhaus) призвал обоих замешанных в аферах депутатов немедленно сложить с себя полномочия.

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В свою очередь, глава баварского земельного правительства Маркус Зёдер (Markus Söder), которого многие рассматривают в Германии как потенциального кандидата по пост канцлера от блока ХДС/ХСС, призвал Нюсляйна и Лёбеля вернуть или пожертвовать заработанные таким образом деньги, "чтобы морально поставить точку в этом вопросе".

Еще жестче высказался председатель Молодежного союза (Junge Union) Тильман Кубан (Tilman Kuban). "Это пощечина всем, кто изо дня в день безвозмездно работает на благо коммунальной политики или как порядочный депутат федерального парламента, в то время как отдельные паршивые овцы портят нашу репутацию", - написал Кубан на своей странице в соцсети Twitter. "Тот, кто пользуется нуждой людей в корыстных интересах и набивает себе при этом карманы, не может заседать в германском парламенте и уж точно быть членом ХДС/ХСС! Если такие люди не хотят уйти сами, их надо вышвырнуть!", - добавил глава молодежной организации консервативных партий.

Потерянное доверие избирателей

Вечером 7 марта Георг Нюсляйн заявил о своем выходе из фракции ХДС/ХСС в бундестаге, оговорив, однако, что собирается сохранить свой депутатский мандат до конца текущего легислатурного периода. Со своей стороны, Николас Лёбель сообщил сначала, что также намерен подождать с отказом от мандата депутата до августа.

Бывший депутат бундестага Николас Лёбель

В связи с этим журналисты бульварной газеты Bild оперативно подсчитали, что за оставшееся время Лёбель успеет получить более 50 тысяч евро из средств, выделяемых на содержание депутатов бундестага, и это - не считая 28 тысяч евро, положенных ему по закону для возвращения к прежней профессии после трех лет работы в парламенте (Übergangsgeld).

Между тем утром 8 марта Лёбель объявил, что отказывается от своего мандата немедленно, "чтобы не причинять своей партии дальнейший ущерб". Ранее как Нюсляйн, так и Лёбель пообещали не выставлять свои кандидатуры на сентябрьских выборах в бундестаг. Однако многие сомневаются, что этого будет достаточно для консерваторов, чтобы вернуть доверие избирателей.

Оппозиционные партии о "масочной афере" ХДС/ХСС

"Масочная афера станет испытанием ХДС на прочность", - предрекает немецкая газета Der Tagesspiegel. Представители оппозиционных партий в бундестаге, разумеется, не преминули высказаться по поводу скандала в правящей коалиции.

Так, сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) отметил, что "афера касается не только этих двух депутатов". В любой партии есть примеры личных ошибок ее членов, но в случае ХДС/ХСС "многое указывает на то, что здесь дело в структурной, системной проблеме", подчеркнул Хабек.

А вот лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) предложил даже задействовать специальную следственную группу, чтобы выяснить, "что происходит по другую сторону процесса закупки масок, то есть в министерствах".

Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкаус не исключает, что в ее рядах могут быть выявлены и другие недобросовестные члены. По данным журнала Der Spiegel, таковых может быть более 20 человек. Вечером 7 марта в эфире общественно-правового телеканала ARD Бринкаус пообещал использовать ближайшие дни, "чтобы внести ясность во все сомнительные случаи".

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