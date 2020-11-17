До и после пандемии: маски, которые мы забываем

Что вы представляете себе, когда слышите слово "маска"? Наверняка, защитные маски, которые не так давно носили только врачи и медсестры в операционной, а сегодня носит весь мир. Между тем, были ведь маски, например, карнавальные. Но сейчас, во времена пандемии, и карнавалов нет, и балов-маскарадов...

Есть еще маски, которые мы потихоньку забываем. Это маски спортивные. Скажем, маска хоккейного вратаря. Она тоже защищает, - только не от коронавируса, а от летящей шайбы. И защищает относительно недавно - с середины 1950-х годов. До этого вратари за редчайшим исключением стояли в воротах без маски. И, кстати, без шлемов.

Правда, в 1936 году, во время зимней Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене, вратарь сборной Японии вышел на лед в маске, но сделал он это только потому, что носил очки, в том числе и во время игры

Революция хоккейного вратаря

Понятно, что многие хоккейные вратари выглядели, как боксеры после трудного поединка: лицо в синяках, ссадинах, шрамах... В середине 1950-х годов появились первые маски для хоккейных вратарей. Но из-за конструкции и материала они очень быстро запотевали. Играть в них было невозможно.

Все изменилось 2 ноября 1959 года, во время матча "Монреаль Канадиенс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Уже на 4-й минуте шайба попала в лицо вратарю "Канадиенс" Жаку Планту. Кровь залила его лицо и лед. У Планта была разорвана щека от угла рта до носа. В раздевалке ему зашили рану, и он снова вышел на лед, - но в маске из стекловолокна, которую смастерил сам и до этого носил только на тренировках. С тех пор Плант отказывался играть без маски. И если раньше, до этой травмы, над ним порой посмеивались, то теперь этого уже никто не делал. Более того: после этого сначала канадские, а потом и европейские вратари стали выходить на лед в масках. Это была настоящая революция в хоккее!

Современная "гибридная" вратарская маска

В семидесятые годы появились так называемые "плетенки". Такую стал носить, например, сменивший Виктора Коноваленко в воротах сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк. В них лучше дышалось. Сегодня более популярна гибридная маска, то есть шлем с прикрепленной к нему сеткой. Жаль только, что увидеть его удается сейчас нечасто: из-за пандемии хоккейные матчи проходят (если вообще проходят) без зрителей.

Обязательная экипировка фехтовальщика

Еще одна маска, которую мы знали до пандемии и подзабыли в последние месяцы, - маска фехтовальная. Это давно уже обязательный атрибут, причем строго нормированный: правилами и техническими требованиями обговорены размер между металлическими нитями, способы их крепления и даже конструкция ремешка на затылке.

Сражаются на саблях, рапирах, шпагах очень давно. А вот фехтовальной маске, какой мы ее знаем сегодня, - только около 250 лет. До этого новички использовали на тренировках маску типа театральной - с отверстиями для рта и глаз и завязочками сзади.

Первая фехтовальная маска с решетчатым забралом появилась еще в конце XVIII века, но такими масками очень мало пользовались даже во время тренировочных поединков. Причина была не только в традиции. Маска считалась, как это ни парадоксально звучит, признаком неуважения к сопернику: словно ставились под сомнение его умение фехтовать, не допуская опасных выпадов, и самоконтроль.

Кроме того, считалось, что тренировки в маске давали опасное чувство защищенности, которое могло обмануть, если бы дело дошло до настоящей дуэли. Поэтому, например, в известном трактате по теории фехтования, который вышел во Франции в середине XIX века, говорилось о том, что тренироваться обязательно нужно без маски.

Лишь в конце XIX столетия в показательных поединках почти везде начали носить фехтовальные маски. Дуэли к тому времени стали очень редким явлением, что тоже сыграло определенную роль. Маски совершенствовались: вместо плоских они стали округлыми, добавился воротник, защищающий шею спереди... Сегодня невозможно представить себе соревнования по фехтованию, участники которых сражались бы без масок: они стали обязательными в экипировке фехтовальщика. Так что, когда пандемия коронавируса, наконец, кончится, и опять начнутся спортивные соревнования по фехтованию, мы снова увидим их участников в масках.

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