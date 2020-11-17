 До и после пандемии: маски, которые мы забываем | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.12.2020

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Культура и стиль жизни

До и после пандемии: маски, которые мы забываем

"С маской по жизни", - так, с горькой иронией, назвал кто-то нынешнее время. Но маска - это не только ставшая сейчас привычной медицинская или защитная маска. Были и будут другие.

Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Коноваленко. 1963 год

Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Коноваленко. 1963 год

Что вы представляете себе, когда слышите слово "маска"? Наверняка, защитные маски, которые не так давно носили только врачи и медсестры в операционной, а сегодня носит весь мир. Между тем, были ведь маски, например, карнавальные. Но сейчас, во времена пандемии, и карнавалов нет, и балов-маскарадов...

Есть еще маски, которые мы потихоньку забываем. Это маски спортивные. Скажем, маска хоккейного вратаря. Она тоже защищает, - только не от коронавируса, а от летящей шайбы. И защищает относительно недавно - с середины 1950-х годов. До этого вратари за редчайшим исключением стояли в воротах без маски. И, кстати, без шлемов.

Правда, в 1936 году, во время зимней Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене, вратарь сборной Японии вышел на лед в маске, но сделал он это только потому, что носил очки, в том числе и во время игры

Революция хоккейного вратаря

Понятно, что многие хоккейные вратари выглядели, как боксеры после трудного поединка: лицо в синяках, ссадинах, шрамах... В середине 1950-х годов появились первые маски для хоккейных вратарей. Но из-за конструкции и материала они очень быстро запотевали. Играть в них было невозможно.

Все изменилось 2 ноября 1959 года, во время матча "Монреаль Канадиенс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Уже на 4-й минуте шайба попала в лицо вратарю "Канадиенс" Жаку Планту. Кровь залила его лицо и лед. У Планта была разорвана щека от угла рта до носа. В раздевалке ему зашили рану, и он снова вышел на лед, - но в маске из стекловолокна, которую смастерил сам и до этого носил только на тренировках. С тех пор Плант отказывался играть без маски. И если раньше, до этой травмы, над ним порой посмеивались, то теперь этого уже никто не делал. Более того: после этого сначала канадские, а потом и европейские вратари стали выходить на лед в масках. Это была настоящая революция в хоккее!

Современная гибридная вратарская маска

Современная "гибридная" вратарская маска

В семидесятые годы появились так называемые "плетенки". Такую стал носить, например, сменивший Виктора Коноваленко в воротах сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк. В них лучше дышалось. Сегодня более популярна гибридная маска, то есть шлем с прикрепленной к нему сеткой. Жаль только, что увидеть его удается сейчас нечасто: из-за пандемии хоккейные матчи проходят (если вообще проходят) без зрителей.

Обязательная экипировка фехтовальщика

Еще одна маска, которую мы знали до пандемии и подзабыли в последние месяцы, - маска фехтовальная. Это давно уже обязательный атрибут, причем строго нормированный: правилами и техническими требованиями обговорены размер между металлическими нитями, способы их крепления и даже конструкция ремешка на затылке.

Сражаются на саблях, рапирах, шпагах очень давно. А вот фехтовальной маске, какой мы ее знаем сегодня, - только около 250 лет. До этого новички использовали на тренировках маску типа театральной - с отверстиями для рта и глаз и завязочками сзади.

Фехтовальщики

Первая фехтовальная маска с решетчатым забралом появилась еще в конце XVIII века, но такими масками очень мало пользовались даже во время тренировочных поединков. Причина была не только в традиции. Маска считалась, как это ни парадоксально звучит, признаком неуважения к сопернику: словно ставились под сомнение его умение фехтовать, не допуская опасных выпадов, и самоконтроль.

Кроме того, считалось, что тренировки в маске давали опасное чувство защищенности, которое могло обмануть, если бы дело дошло до настоящей дуэли. Поэтому, например, в известном трактате по теории фехтования, который вышел во Франции в середине XIX века, говорилось о том, что тренироваться обязательно нужно без маски.

Лишь в конце XIX столетия в показательных поединках почти везде начали носить фехтовальные маски. Дуэли к тому времени стали очень редким явлением, что тоже сыграло определенную роль. Маски совершенствовались: вместо плоских они стали округлыми, добавился воротник, защищающий шею спереди... Сегодня невозможно представить себе соревнования по фехтованию, участники которых сражались бы без масок: они стали обязательными в экипировке фехтовальщика. Так что, когда пандемия коронавируса, наконец, кончится, и опять начнутся спортивные соревнования по фехтованию, мы снова увидим их участников в масках.

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  • Крик II (1998)

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  • Зальцбург (2019)

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  • Фукуи

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    Автор: Элла Володина


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