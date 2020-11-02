Жизнь без улыбки: особенности общения во время пандемии

Защитная маска скрывает нижнюю часть лица. Отсутствие мимики проблематично и может вызвать излишний стресс, считают психологи. Мало того, что, лишившись немаловажной вспомогательной возможности понимать намерения и настроение собеседника, следя за артикуляцией по губам, теперь еще приходится напрягать и слух. Для "чтения" эмоций собеседника остаются лишь глаза и брови. Но достаточно ли этого?

Типология улыбки

Немцы - нация улыбающаяся. Зачастую именно улыбка (или ее отсутствие) решает исход первой встречи и будущих взаимоотношений - с собственным ребенком, с потенциальным партнером, будущим коллегой, соседом и даже со случайным прохожим.

Психологи, по словам немецкого эксперта по эмоциональному интеллекту Дирка Айлерта (Dirk Eilert), делят улыбку на "естественную" (от души) и искусственную, изображаемую на лице, например, из вежливости. Если человек улыбается импульсивно, естественно, "улыбаются" и его глаза, вокруг которых образуются морщинки, поясняет эксперт на сайте основанной им академии - Eilert-Akademie. Искреннюю радость можно определить даже тогда, когда нижняя часть лица скрыта маской или шарфом. Но так называемую "дежурную" улыбку глазами не изобразишь, поэтому никакой вежливости (если, например, мы случайно толкнули кого-нибудь) они и не выражают, оставаясь попросту безучастными, поясняет Дирк Айлерт.

Завуалированная мимика

В проявлении эмпатии мимика играет немаловажную, хотя и вспомогательную роль. Правильно истолковывать закрытое маской лицо медработников, воспитателей, учителей, например, очень сложно, нередко это приводит и к недоразумениям. Ведь, лишенного таким образом улыбки, человека гораздо чаще понимают превратно, обвиняя его в невоспитанности и грубости. Классический пример - кассир в супермаркете или проводник в общественном транспорте. Одного взгляда здесь недостаточно, поддерживает его обычно, пусть беглая, но улыбка.

Маска, разумеется, осложняет коммуникацию. Это ведет к ограничению социальных контактов, толкая людей на одиночество. Отсутствие мимики сбивает с толку, вызывает дополнительный стресс. Ведь и в обычной жизни (без маски) уровень распознавания эмоций среди населения составляет, по словам Айлерта, менее 60 процентов.

Маркус Штудтман (Markus Studtmann) занимается исследованием мимики в Потсдамском университете. Сложности с проявлением радости или знаков вежливости, это еще не все. Более проблематичным он считает невозможность вовремя распознать недовольство, раздражение или гнев собеседника. Ведь и враждебное настроение нередко подкрепляется улыбкой - характерной, зловеще-предупреждающей, поясняет эксперт в интервью еженедельнику Zeit. То есть, тот, кто не сумел использовать свой последний шанс и решить конфликт мирным путем, здесь явно в проигрыше.

Но не так все безнадежно, успокаивает профессор кафедры психологии в Берлинском университете имени Гумбольдта Урсула Хесс (Ursula Hess). Распознавать раздражение, печаль или радость неплохо удается и на "замаскированном" лице, как, по словам психолога, подтверждают результаты актуального исследования. Верхняя часть лица подходит для этого как нельзя лучше, считает она. Гораздо сложнее, однако, отличить страх от искреннего удивления, признается берлинский психолог. Именно здесь большую роль играет рот, который от удивления лишь слегка приоткрыт, и, чаще всего, перекошен от страха, поясняет Урсула Хесс.

Заменить отсутствующую мимику полностью нельзя, разве что дополнить ее, считает Дирк Айлерт. При необходимости носить маску, многие пытаются восполнить отсутствие мимики голосом, повышая его или меняя тембр. К сожалению, это часто приводит к обратному эффекту, ведь повышая голос, вы выражаете такие образом свое раздражение, недовольство. Урсула Хесс же уверена, что "услышать" можно и улыбку, а расправленные плечи и высоко поднятая голова обязательно помогут понять именно это.

Позитивный эффект или эмоциональный диссонанс?

Соблюдая правила поведения, нам часто приходиться улыбаться и тогда, когда этого вовсе не хочется. Для многих это связано с огромным напряжением. Парадоксально, но избежать подобный дискомфорт помогает именно защитная маска, считает Дирк Айлерт. Ведь теперь можно, не напрягаясь, спрятать отсутствие "псевдоулыбки" под маской. В обычной жизни - "без маски" - постоянное перенапряжение, связанное с необходимостью притворяться (так называемый когнитивный или эмоциональный диссонанс) может стать причиной серьезного заболевания, предупреждают психологи.

Возможно, теперь необходимость носить маски заставит людей стать более внимательными и более честными (по отношению к себе и другим), снова (как в давние времена) научиться понимать собеседника невербально - по изгибу бровей, определять его эмоциональное состояние по глазам. Но согласитесь, жить без улыбки непросто. Ничего удивительного, что на защитных масках первой появилась именно она.

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