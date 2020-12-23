 Итоги 2020 года в фотографиях: коронавирус в Германии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.12.2020

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По Германии

Итоги 2020 года в фотографиях: коронавирус в Германии

В нашей подборке - балерина в хоум-офисе, органист на грузовике, монархисты в масках, панды в ресторане и другие фотографии из рубрики "Кадр за кадром".

  • Кельнский собор
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без святой воды

    Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.

  • Бремен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Осел в маске

    В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Оставайтесь дома!

    Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.

  • Дортмунд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Съедобная бумага

    Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.

  • Зюдерлюгум
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Любовь во время короны

    Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Хоум-офис для балерины

    Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.

  • Оттенхофен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Дурацкий коронавирус!

    В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без Октоберфеста

    Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Маски для монархистов

    Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Концерт на грузовике

    Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.

  • Кельн
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Первая тренировка

    В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.

  • Золотистые ретриверы
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Очереди за щенками

    Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.

  • Худе
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Кинотеатр для олдтаймеров

    После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Пустые бордели

    Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.

  • Тиммендорфер-Штранд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Не поедем на Майорку

    Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.

  • Бад-Грёненбах
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    И яйца, и радость

    Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.

  • Херренберг
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Коронавирусный колокол

    Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    COVID-отрицатели

    Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.

  • Зайфен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Курящий вирусолог

    Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.

  • Франкфурт-на-Майне
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Плюшевая "Панда-Мия"

    "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Кельнский собор
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без святой воды

    Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.

  • Бремен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Осел в маске

    В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Оставайтесь дома!

    Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.

  • Дортмунд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Съедобная бумага

    Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.

  • Зюдерлюгум
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Любовь во время короны

    Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Хоум-офис для балерины

    Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.

  • Оттенхофен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Дурацкий коронавирус!

    В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без Октоберфеста

    Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Маски для монархистов

    Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Концерт на грузовике

    Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.

  • Кельн
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Первая тренировка

    В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.

  • Золотистые ретриверы
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Очереди за щенками

    Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.

  • Худе
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Кинотеатр для олдтаймеров

    После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Пустые бордели

    Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.

  • Тиммендорфер-Штранд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Не поедем на Майорку

    Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.

  • Бад-Грёненбах
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    И яйца, и радость

    Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.

  • Херренберг
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Коронавирусный колокол

    Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    COVID-отрицатели

    Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.

  • Зайфен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Курящий вирусолог

    Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.

  • Франкфурт-на-Майне
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Плюшевая "Панда-Мия"

    "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Из-за коронавируса в Кельнском соборе не будет святой воды

В самом посещаемом храме Германии приняли меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.  

Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию

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В Германии начали производить съедобную туалетную бумагу

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Любовь во время коронавируса: пенсионеры устраивают свидания на границе

Эти фотографии сделаны на датско-германской границе. Из-за пандемии коронавируса она сейчас закрыта, но влюбленные пенсионеры нашли решение проблемы.  

Фуэте во время короны, или Хоум-офис для балерины

Театры в Германии сейчас закрыты, но артистам балета во время пандемии коронавируса надо как-то поддерживать форму.  

Зайцы на дистанции и другой пасхальный креатив

В этом году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии отличается от традиционного. Немцы отнеслись к нему с юмором.  

Премьер-министр Баварии идет отменять Октоберфест

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Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры, сейчас этого популярного и любимого монарха можно увидеть на защитных масках.  

Органист-виртуоз играет в Берлине перед домом престарелых

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Берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии - чтобы не допустить к Рейхстагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите.  

Курящий вирусолог - сувенир из Рудных гор

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"Панда-Мия" ("Panda-Mie") - так называется эта художественно-пандемическая инсталляция в одном из ресторанов Франкфурта-на-Майне.  

Защитные маски шьют в театрах и на мебельной фабрике (фотогалерея)

Из-за пандемии коронавируса во всем мире возник дефицит защитных масок. В Германии простые маски сейчас шьют все: от сотрудников театральных мастерских - до работников мебельных фабрик.  

Коронавирус в Германии - 2020

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Начало учебного года в условиях пандемии  

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