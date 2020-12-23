Итоги 2020 года в фотографиях: коронавирус в Германии

В нашей подборке - балерина в хоум-офисе, органист на грузовике, монархисты в масках, панды в ресторане и другие фотографии из рубрики "Кадр за кадром".
В самом посещаемом храме Германии приняли меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
В Германии приняты меры, направленные на то, чтобы максимально ограничить количество социальных контактов в ходе борьбы с коронавирусом.
В одной немецкой кондитерской решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
Эти фотографии сделаны на датско-германской границе. Из-за пандемии коронавируса она сейчас закрыта, но влюбленные пенсионеры нашли решение проблемы.
Театры в Германии сейчас закрыты, но артистам балета во время пандемии коронавируса надо как-то поддерживать форму.
В этом году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии отличается от традиционного. Немцы отнеслись к нему с юмором.
Эта фотография сделана в Мюнхене утром во вторник, 21 апреля. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене Октоберфеста.
Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры, сейчас этого популярного и любимого монарха можно увидеть на защитных масках.
Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. На этой неделе он отправился в турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии.
В полночь с воскресенья на понедельник перед открывающимися спортивными клубами в Кельне выстроились очереди.
Немецкие собаководы сообщают о небывалом спросе на щенков во время коронавирусной пандемии. Особой популярностью пользуются лабрадоры и золотистые ретриверы.
Посетители этого необычного мероприятия в Германии совместили приятное с полезным - и кино посмотрели, и свои раритетные автомобили показали.
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочитают в этом году отдыхать на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей.
Во время коронавирусной пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге.
Берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии - чтобы не допустить к Рейхстагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите.
Партию таких вот необычных рождественских украшений - курящих человечков-вирусологов выпустили в немецком регионе Рудные горы.
"Панда-Мия" ("Panda-Mie") - так называется эта художественно-пандемическая инсталляция в одном из ресторанов Франкфурта-на-Майне.