Второй локдаун в Германии: итоги ноября в фотографиях

Подборка из 30 фотографий: от закрытых ресторанов и демонстраций корона-скептиков - до курящих вирусологов и неприличных пончиков.
"Панда-Мия" ("Panda-Mie") - так называется эта художественно-пандемическая инсталляция в одном из ресторанов Франкфурта-на-Майне.
Самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев традиционно устанавливают в немецком городе Дортмунде, однако из-за пандемии здесь решили от этого отказаться.
Во время пандемии возникло много бизнес-идей, но в данном случае речь не только о деньгах. Важно, чтобы клиенты не забыли запах попкорна - так сказать, дорогу в кино.
Партию таких вот необычных рождественских украшений - курящих человечков-вирусологов выпустили в немецком регионе Рудные горы.
"Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - так назвали свои новые пончики братья-кондитеры из Баварии, несущие убытки из-за коронавирусного локдауна.
Из-за пандемии коронавируса в этом году в Германии не будут отмечать открытие традиционного карнавала и другие праздники. Откладывается и лыжный сезон.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 56 млн человек во всем мире, более 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 39 млн пациентов. DW следит за событиями 18 ноября.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге.
Из-за второй волны коронавируса в Германии принято решение о временном закрытии музеев. Президент Немецкого союза музеев предостерегает о фатальных последствиях. Интервью DW.
Об экономических последствиях локдауна писали и пишут много. О психологических - меньше. Новый "Барометр депрессий" показывает, какое влияние оказал локдаун на психику жителей Германии.
Три четверти опрошенных Kantar считают, что рестораны в ФРГ можно снова открыть в декабре, две трети поддержали открытие театров и музеев. Власти 16 ноября обсудят промежуточные итоги локдауна.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 51 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 10 ноября.