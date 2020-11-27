Второй локдаун в Германии: итоги ноября в фотографиях

Второй локдаун в Германии. Фотографии

От карнавала - к Рождеству. Привычных рынков, базаров или ярмарок в немецких городах не будет, но улицы и площади украшают или уже украсили. Хотя и не везде. В Дортмунде, к примеру, решили отказаться от установки самой большой в мире елки из живых деревьев. Мы об этом рассказывали. А эта фотография сделана в столице Тюрингии - Эрфурте.