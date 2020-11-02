 Первое утро второго локдауна (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 02.11.2020

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По Германии

Первое утро второго локдауна (фото)

В понедельник, 2 ноября, в Германии начался так называемый мягкий локдаун - второй локдаун за время пандемии коронавирусной инфекции.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

  • Мюнхен

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

  • Дюссельдорф

    Мягкий локдаун в Германии

    Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

  • Штутгарт

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

  • Шверине

    Мягкий локдаун в Германии

    Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

  • Майнц

    Мягкий локдаун в Германии

    Утро на автобане около Майнца

  • Остров Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

  • Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

  • Мюнхен

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

  • Дюссельдорф

    Мягкий локдаун в Германии

    Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

  • Штутгарт

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

  • Шверине

    Мягкий локдаун в Германии

    Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

  • Майнц

    Мягкий локдаун в Германии

    Утро на автобане около Майнца

  • Остров Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

  • Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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Мягкий локдаун в Германии

Эти фотографии корреспонденты агентства dpa сделали в первый день нового локдауна, введенного в Германии со 2 ноября и, предположительно, до конца месяца.  

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