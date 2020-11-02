Первое утро второго локдауна (фото)

В понедельник, 2 ноября, в Германии начался так называемый мягкий локдаун - второй локдаун за время пандемии коронавирусной инфекции.
В результате месячного локдауна, начинающегося в Германии со 2 ноября, экономика страны потеряет более 19 млрд евро, подсчитали в Немецком институте экономических исследований в Берлине.
Канцлер ФРГ назвала принятое ранее решение о введении частичного локдауна "необходимым и соразмерным". Оппозиция критикует меры за то, что они были приняты в обход парламента.
Пессимистичный прогноз канцлера о темпах роста числа инфицированных в ФРГ к Рождеству сбывается раньше срока. Пока, однако, Меркель не удается убедить местные власти в необходимости более жестких мер.
Чего только не продают в Германии с помощью торговых автоматов - от свежих яиц до велосипедных камер. Теперь, вот, дошла очередь до туалетной бумаги.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге.
Много всяких спортивных и других мероприятий не состоялись в этом году и не состоятся в ближайшее время из-за пандемии. Среди них - необычный чемпионат в немецком Вайдентале.
Осенний всплеск эпидемии SARS-CoV-2 грозит стать в ФРГ масштабнее, чем прошлой весной. Но повторного локдауна правительство страны хочет во что бы то ни стало избежать.
Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.