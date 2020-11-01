 COVID-19: В Германии спрогнозировали потери экономики от локдауна | Новости из Германии о Германии | DW | 01.11.2020

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Германия

COVID-19: В Германии спрогнозировали потери экономики от локдауна

В результате месячного локдауна, начинающегося в Германии со 2 ноября, экономика страны потеряет более 19 млрд евро, подсчитали в Немецком институте экономических исследований в Берлине.

Здание оперного театра в Мюнхене и пустые ресторанные столики

Ожидается, что наиболее сильно грядущий локдаун ударит по гастрономическим предприятиям и сфере развлечений

Так называемый мягкий локдаун, который будет действовать в Германии в течение месяца начиная со 2 ноября, обойдется экономике страны примерно в 19,3 млрд евро. Эту оценку Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW) опубликовала в воскресенье, 1 ноября, газета Welt am Sonntag.

По прогнозам экспертов DIW, самые серьезные потери понесут предприятия, работающие в сфере гастрономического и гостиничного бизнеса: 5,8 млрд евро. Это соответствует сокращению их квартальных экономических показателей на 55 процентов.

Компании, работающие в области спорта, культуры и развлечений, потеряют из-за карантинных ограничений 2,1 млрд евро, а торговые предприятия - 1,3 млрд евро, указывают экономисты. Потери промышленного производства в Германии, по данным DIW, составят 5,2 млрд евро. При этом в первую очередь пострадают владельцы кинотеатров, а также компании, оказывающие услуги предприятиям и работающие в сфере логистики.

Рост безработицы в ФРГ из-за карантинных ограничений

Другим негативным последствием локдауна в Германии станет рост безработицы. По прогнозам DIW, в четвертом квартале 2020 года работу могут потерять около 100 000 человек. В то же время число сотрудников, занятых на неполный рабочий день, увеличится на 400 тысяч человек и достигнет отметки в 3,2 млн сотрудников.

Свою оценку влияния локдауна на экономику Германии дали и в кельнском Институте немецкой экономики (IW). По словам главы IW Михаэля Хютнера (Michael Hütner), до конца текущего года в работы Германии могут лишиться около 591 000 человек. В 2021 году ряды безработных пополнят еще 15 000 человек, "при условии, что локдаун закончится в обозначенные сроки", добавил эксперт.

По оценке Хютнера, если карантинные ограничения, как и планировалось, снимут в конце ноября, экономические потери Германии от них составят около 1 процента ВВП. Если же локдаун продлят, то объем экономики страны может сократиться и на 2 процента, добавил он. Число безработных при таком сценарии, по оценке главы IW, увеличится дополнительно на 180 000 человек.

"Мягкий локдаун" в Германии

28 октября канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и главы правительств федеральных земель согласовали карантинные меры, которые должны вступить в силу со 2 ноября и действовать в течение месяца. "Мягкий локдаун" предполагает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания.

Кроме того, гражданам предписали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". 

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    Незаметные герои времен пандемии

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    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

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    Автор: Наталия Королева


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