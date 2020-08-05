Вторая волна коронавируса в Германии только начинается

Осенний всплеск эпидемии SARS-CoV-2 грозит стать в ФРГ масштабнее, чем прошлой весной. Но повторного локдауна правительство страны хочет во что бы то ни стало избежать.
В Германии стремительно растет число положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Сама канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), физик по образованию, с флегматичной невозмутимостью ученого-теоретика недавно публично подсчитала: если дело пойдет так и дальше, то из-за все более быстрого удвоения числа вновь инфицированных к Рождеству их станет по 19200 в сутки.
Вторая волна коронавируса рискует стать заметно выше первой, захлестнувшей Германию в марте-апреле и парализовавшей на несколько недель экономическую и общественную жизнь в стране. Тем не менее о повторном локдауне на очередном заседании немецкого правительства в этот понедельник, 12 октября, речи не было. Его приоритеты сейчас - сохранить на плаву экономику, а также оставить открытыми школы и ВУЗы.
Утром в этот день профильный Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил об увеличении числа инфицированных коронавирусом в Германии за сутки на 2467 человек. Это значительно меньше, чем их было в воскресенье (3487) и в субботу (4721). Но ни о каком спаде эпидемии речь не идет.
Дело в том, что в выходные дни не все местные отделы здравоохранения в регионах Германии передают свои данные в RKI. Поэтому по понедельникам цифры всегда выглядят менее тревожными, чем в другие будние дни. Но это обманчивое впечатление.
Если сравнить этот понедельник, 12 октября, с предшествовавшими понедельниками, то выясняется, что в понедельник 5 октября заново инфицированных было на тысячу с лишним меньше - 1382. А в понедельник 21 сентября, например, - всего 922.
Вирусолог Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann), научная сотрудница Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца и профессор Технического университета в Брауншвейге бьет тревогу: "Проблема в том, что мы все время запаздываем. Те 4,7 тысячи новых больных с подтвержденной инфекцией, о которых стало известно в субботу, заразились ведь еще 7-10 дней назад, а это значит, что, по правде говоря, мы уже значительно выше на крутом подъеме эпидемии".
Бринкман ожидает, что уже очень скоро Германия пробьет потолок в 10 тысяч новых инфицированных в сутки. А от Франции, где недавно в один из дней было зарегистрировано более 18 тысяч новых инфекций, по оценке вирусолога, Германия отстает всего на две недели.
Прежний немецкий "рекорд" был установлен 28 марта, когда RKI сообщил о 6294 позитивных тестах. Дальнейшее распространение коронавируса в Германии удалось тогда остановить только радикальными карантинными мерами. Повторного локдауна власти Германии стараются сейчас во что бы то ни стало избежать.
"Эпидемиологическая ситуация в Германии серьезная, потому что почти повсеместно мы регистрируем растущее число инфицированных, во многих регионах и особенно в крупных городах рост скачкообразный, в ряде городов превышен критический показатель в 50 новых инфицированных в неделю на 100 тысяч местных жителей, а в отдельных районах Берлина их намного больше 50", - описал в понедельник ситуацию официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) после заседания немецкого правительства на эту тему. Причем, добавил он, вторая волна коронавируса только начинается.
В самом деле. Критической считается ситуация уже в 28 городах и округах Германии, в том числе в трех из четырех городов-миллионников - Берлине, Мюнхене и Кельне. Пока держится только Гамбург с показателем в 28,9 заражений в неделю на 100 тысяч населения. Из 18 миллионов жителей самой населенной федеральной земли, Северного Рейна - Вестфалии, более 4 миллионов проживают в районах повышенного коронавирусного риска.
На правительственной пресс-конференции Зайберт много говорил о риске неконтролируемого развития ситуации и растущего числа тяжелых форм заболевания COVID-19, требующих лечения в отделениях интенсивной терапии. Правительство обеспокоено также все большими трудностями, с которыми - из-за быстрого увеличения количества инфицированных - сталкиваются работники местных отделений здравоохранения при отслеживании цепочек заражения и их прерывания.
Никаких экстренных мер, однако, центральное правительство пока предпринимать не стало. В среду, 14 октября, этой теме будет посвящено очередное совещание канцлера с премьер-министрами федеральных земель, к компетенции которых в Германии и относятся, в частности, вопросы здравоохранения.
Что же касается приоритетов канцлера, то Штеффен Зайберт сформулировал их следующим образом: "Первый заключается в том, чтобы насколько возможно снова заработала и продолжала работать наша экономика, поскольку от этого зависят рабочие места и наше благосостояние. А другой равнозначный приоритет - обеспечить нашим детям и подросткам возможность получать образование, избежать - как это было весной - возвращения к тотальному повсеместному закрытию школ".
Диапазон антиэпидемиологических мер, принимаемых сегодня властями федеральных земель Германии, весьма широк и разнообразен. В Тюрингии, например, которой руководит представитель посткоммунистической Левой партии, никаких ограничений практически нет.
В целом ряде других земель требуют от приезжих из городов или регионов повышенного риска свежего отрицательного теста на коронавирус. Только при таком условии им разрешают селиться в гостиницы. Берлин ввел ночной сухой закон и запрет на работу баров и ресторанов с 23 часов до 6 утра.
В Баварии повышают штрафы за уклонение от обязанности одевать защитную маску в предписанных местах, запрещают собираться дома или в общественных местах группами более 10 человек. А в Северном Рейне - Вестфалии собираться вместе могут не более пяти человек, не живущих под одной крышей.
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