Как в Германии намерены погасить вторую волну COVID-19

Всего за три последних месяца число умерших вследствие коронавирусной инфекции в мире удвоилось и к концу сентября превысило миллион человек. Это вдвое больше, чем каждый год умирают от малярии. То есть, в течение суток в разных странах мира Sars-CoV-2 убивает более 5400 человек, по 226 в час, по одному каждые 16 секунд. Это значит, что статистически умерли от коронавируса уже два человека за то время, пока вы дочитали текст от заголовка до этого места.

Больше всего умерших - в США

Почти половина всех смертей (45%) приходится, по данным Всемирной организации здравоохранения, всего на три страны - США, Бразилию и Индию. Причем в Соединенных Штатах скончались в два с лишним раза больше (204 тысячи), чем в Индии (96 тысяч). При численности населения в четыре с лишним раза меньше - 329 млн против 1 млрд 351 млн.

В Бразилии хоронят умерших от коронавируса

На таком фоне эпидемиологическая ситуация в Германии представляется весьма благополучной. В том числе - и в сравнении с соседними странами Европы, все больше регионов которых немецкий МИД в соответствие с рекомендациями профильного Института имени Роберта Коха (RKI) объявляет зонами повышенного инфекционного риска и просит воздержаться от поездок туда.

Рост числа инфицированных в Германии

Но и в Германии поднимается вторая волна пандемии коронавируса. Утром во вторник, 29 сентября, RKI сообщил о 2089 новых выявленных в ходе лабораторных тестов случаях заражения за истекшие сутки. Всего же с начала эпидемии в феврале в ФРГ было зарегистрировано 287 421 инфицированных Sars-CoV-2, 254 200 считаются выздоровевшими, 9471 умерли. 11 из них - за истекшие сутки.

Институт Роберта Коха в Берлине

По сравнению с пиком эпидемии в Германии в конце марта - начале апреля, когда число инфицированных порой превышало 6000 за сутки при куда менее развитой системе тестирования, положение сейчас не выглядит угрожающим. Но ведь в летние месяцы коронавирус каждый день подхватывали только несколько сот жителей Германии, что позволило отменить значительную часть жестких карантинных ограничений.

Вот люди и расслабились, перестали быть бдительными. И если дело так пойдет дальше, то к Рождеству число инфицированных может достичь 19 200 человек в день. Такую цифру назвала сама канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), уверяют участники проходившего в понедельник, 28 сентября, заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС).

Новый рекорд немецкой государственной задолженности

Немецкие политики стараются во что бы то ни стало предотвратить ситуацию, при которой стал бы необходим повторный тотальный локдаун с закрытием учебных заведений, магазинов и ресторанов, с остановкой производств и общественного транспорта, жестким карантином и параличом общественной, культурной и спортивной жизни. Второго такого удара народное хозяйство даже такой экономически сильной страны как Германия может не вынести.

Еще одного локдауна Германия не вынесет

Уже сейчас, например, оказался побитым рекорд конца 2012 года, когда общая задолженность государственных бюджетов всех уровней и фондов социального страхования достигла астрономической величины в 2,07 трлн евро. 2020 год еще не кончился, а по только что опубликованным данным Федерального статистического ведомства общая госзадолженность в Германии составляет 2,11 трлн евро. Такой рост долгов объясняется в первую очередь многомиллиардными суммами, которые выделяются на борьбу с эпидемией коронавируса и преодоление ее последствий.

Правда, как отмечает профессор экономики из университета в Дюссельдорфе Йенс Зюдекум (Jena Südekum), пока о росте задолженности можно не беспокоиться. "Ведь правительство вообще не платит проценты по новым займам, напротив, из-за отрицательных процентных ставок часть денег оно получает в дар", - пояснил он.

Ограничения на частные вечеринки и штрафы для юмористов

Как бы то ни было, на видеоконференции во вторник, 29 сентября, канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель были приняты решения вновь ввести некоторые ограничения.

Ангела Меркель на пресс-конференции после совещания с земельными премьер-министрами

Так, участники совещания согласились с необходимостью по возможности ограничить массовость домашних вечеринок и семейных торжеств типа свадеб, которые в последние недели как раз и стали причиной локальных вспышек эпидемии COVID-19 в Германии.

Решение принято такое: если в том или ином районе за неделю инфицируются более 35 человек из 100 000 местного населения, то в общественных заведениях одновременно праздновать не должны более 50 человек, в частных жилищах - не более 25. Если недельное число инфицированных превышает 50 на 100 000, то норма в ресторанах понижается до 25, а частным лицам в таком случае настоятельно рекомендуется не приглашать в гости более 10 человек одновременно.

Кроме того, принято решение штрафовать тех юмористов, которые при посещении парикмахерских, ресторанов, борделей или других общественных заведений в списки, по которым впоследствии можно было бы отследить цепочки заражений, вместо своего настоящего имени заносят "Мики Маус", "Дональд Дак" или "Петер Пан". Величина штрафа - как минимум 50 евро, которые будут взимать с хозяев указанных предприятий.

В центра Мюнхена с 24 сентября полагается носить маску и на улице

Решения о других мерах, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса, например о том, где и когда полагается носить защитную маску и как наказывать тех, которые от этого уклоняются, будут принимать власти федеральных земель. Вопросы здравоохранения - это их компетенция.

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