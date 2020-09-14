Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна

Минувшей весной, чтобы сдержать пандемию коронавируса, почти во всех странах Европы ввели жесткие карантинные меры: общественная жизнь и экономика оказались фактически парализованными. В летние месяцы ситуация разрядилась, многие ограничения были отменены. Но теперь положение снова становится угрожающим.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день в Европе коронавирусом заражаются от 40 до 50 тысяч человек. Такой стремительный рост невозможно объяснить только возросшим числом проводимых тестов. "Сентябрьские данные должны всем нам послужить сигналом тревоги", - заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге (Hans Kluge). Еженедельные показатели, указал он, сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте.

Тем не менее лидеры европейских государств хотят во что бы то ни стало избежать повторного локдауна, считая, что его последствия будут для их стран катастрофическими и опустошительными.

Испания и Франция намерены обойтись региональными ограничениями

От жестких карантинных мер весной особенно сильно пострадали Испания и Франция: экономический спад там оказался очень глубоким. И именно в этих странах сейчас наблюдается наивысший прирост числа инфицированных.

Но Франция надеется избежать нового общенационального локдауна и обойтись ужесточением карантинных мер в особенно неблагополучных Париже, Марселе, Бордо, Ницце и Тулузе. В этих городах введены запреты на проведение собраний, ограничены часы работы баров и возможности посещать дома престарелых. В Париже и некоторых других местах предписано носить защитную маску за пределами собственного жилья.

В Париже снова карантинные ограничения

Еще более жесткие меры приняты в Испании. С минувшего понедельника, 21 сентября, введен карантин в шести районах Мадрида и семи коммунах по соседству. Посещать запретные зоны или их покидать допускается только в исключительных случаях: чтобы добраться до рабочего места, сходить к врачу, в школу или - по вызову - в полицейский участок.

Такие меры решено принимать в жилых районах, в которых в течение двух недель регистрируются более тысячи новых случаев заражения на 100 тысяч местного населения. "Мы хотим предотвратить повторный тотальный локдаун, который стал бы бедствием для нашей экономики", - отметила Исабель Диас Аюсо, возглавляющая правительство автономного сообщества Мадрид.

Власти Германии уповают на сознательность граждан

Но и для Германии еще один локдаун имел бы весьма печальные последствия, он вызвал бы волну банкротств, предупреждают представители немецкого бизнеса. "Пятая часть всех фирм в Германии уже сейчас не уверена в том, что переживет пандемию коронавируса", - указывает президент немецкого Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен (Mario Ohoven) и добавляет, что в случае нового локдауна им бы точно пришлось "окончательно тушить свет".

Йенс Шпан надеется на благоразумие людей

В Германии тоже растет число инфицированных, но о втором локдауне здесь и речи нет. Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) уповает на сознательность граждан и их чувство ответственности. Он считает, что можно обойтись точечными жесткими мерами в районах локальных вспышек пандемии.

Не готовится к повторному локдауну и немецкое министерство финансов. В проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные займы в 96 млрд евро на преодоление последствий кризиса, вызванного коронавирусом. При этом Минфин ФРГ исходит из того, что пандемия не приведет еще раз к параличу немецкой экономической жизни.

Великобритания готовится к второму локдауну

Несколько иное положение в Великобритании. Несколько дней назад министр здравоохранения Мэт Хэнкок в интервью ВВС сообщил: "Мы хотим избежать общенационального локдауна, но мы к нему готовы".

В некоторых крупных городах Великобритании снова введены ограничения на контакты между людьми

В Великобритании вследствие заражения коронавирусом погибли почти 42 тысячи человек - больше, чем в любой другой стране Европы. И теперь здесь снова быстро растет не только число новых заражений, но и количество пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах. По этой причине неделю назад в Великобритании значительно ужесточили ограничения на контакты между людьми.

Как и в других странах Европы, здесь стараются удержать ситуацию под контролем с помощью локальных мер в очагах пандемии. Так, в Бирмингеме, Глазго и некоторых других крупных городах снова действуют запреты на контакты в закрытых помещениях между людьми, не живущими под одной крышей, а кое где - и на контакты на улице.

Британские ученые рекомендуют двухнедельный локдаун

Ведущие британские ученые из консультирующей в экстренных случаях правительство Scientific Advisory Group for Emergencies рекомендовали ему ввести во время осенних каникул в октябре общенациональный двухнедельный запрет на выход из дома и всякие социальные контакты. Школьные каникулы, правда, длятся только одну неделю, но, если продлить их на вторую, заявил один из ученых в интервью Financial Times, на качество образования это сильно не повлияет.

Никто в Европе не хочет второго локдауна, как это уже случилось в Израиле. Наряду с локальными мерами по борьбе с пандемией британские политики также взывают к благоразумию людей, надеются на их дисциплинированность. "Нация - на распутье, мы - перед выборов, - сказал Мэт Хэнкок в эфире телекомпании Sky News в прошлое воскресенье. - Выбор состоит в том, что либо все придерживаются правил, либо нам придется принимать дополнительные меры".

Смотрите также:

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Инфицированные и умершие от COVID-19 По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Сомнения и споры вокруг цифр Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Начало выхода России из карантина 11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Помощь населению и бизнесу Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Вышли на плато? Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Маски и перчатки В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Тестирование на антитела С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе. Автор: Владимир Дорохов

