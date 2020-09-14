Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна

Европейцы еще не оправились от вызванного коронавирусом паралича общественной и экономической жизни этой весной, как над ними снова нависла угроза локдауна - число инфицированных быстро растет.
Минувшей весной, чтобы сдержать пандемию коронавируса, почти во всех странах Европы ввели жесткие карантинные меры: общественная жизнь и экономика оказались фактически парализованными. В летние месяцы ситуация разрядилась, многие ограничения были отменены. Но теперь положение снова становится угрожающим.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день в Европе коронавирусом заражаются от 40 до 50 тысяч человек. Такой стремительный рост невозможно объяснить только возросшим числом проводимых тестов. "Сентябрьские данные должны всем нам послужить сигналом тревоги", - заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге (Hans Kluge). Еженедельные показатели, указал он, сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте.
Тем не менее лидеры европейских государств хотят во что бы то ни стало избежать повторного локдауна, считая, что его последствия будут для их стран катастрофическими и опустошительными.
От жестких карантинных мер весной особенно сильно пострадали Испания и Франция: экономический спад там оказался очень глубоким. И именно в этих странах сейчас наблюдается наивысший прирост числа инфицированных.
Но Франция надеется избежать нового общенационального локдауна и обойтись ужесточением карантинных мер в особенно неблагополучных Париже, Марселе, Бордо, Ницце и Тулузе. В этих городах введены запреты на проведение собраний, ограничены часы работы баров и возможности посещать дома престарелых. В Париже и некоторых других местах предписано носить защитную маску за пределами собственного жилья.
Еще более жесткие меры приняты в Испании. С минувшего понедельника, 21 сентября, введен карантин в шести районах Мадрида и семи коммунах по соседству. Посещать запретные зоны или их покидать допускается только в исключительных случаях: чтобы добраться до рабочего места, сходить к врачу, в школу или - по вызову - в полицейский участок.
Такие меры решено принимать в жилых районах, в которых в течение двух недель регистрируются более тысячи новых случаев заражения на 100 тысяч местного населения. "Мы хотим предотвратить повторный тотальный локдаун, который стал бы бедствием для нашей экономики", - отметила Исабель Диас Аюсо, возглавляющая правительство автономного сообщества Мадрид.
Но и для Германии еще один локдаун имел бы весьма печальные последствия, он вызвал бы волну банкротств, предупреждают представители немецкого бизнеса. "Пятая часть всех фирм в Германии уже сейчас не уверена в том, что переживет пандемию коронавируса", - указывает президент немецкого Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен (Mario Ohoven) и добавляет, что в случае нового локдауна им бы точно пришлось "окончательно тушить свет".
В Германии тоже растет число инфицированных, но о втором локдауне здесь и речи нет. Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) уповает на сознательность граждан и их чувство ответственности. Он считает, что можно обойтись точечными жесткими мерами в районах локальных вспышек пандемии.
Не готовится к повторному локдауну и немецкое министерство финансов. В проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные займы в 96 млрд евро на преодоление последствий кризиса, вызванного коронавирусом. При этом Минфин ФРГ исходит из того, что пандемия не приведет еще раз к параличу немецкой экономической жизни.
Несколько иное положение в Великобритании. Несколько дней назад министр здравоохранения Мэт Хэнкок в интервью ВВС сообщил: "Мы хотим избежать общенационального локдауна, но мы к нему готовы".
В Великобритании вследствие заражения коронавирусом погибли почти 42 тысячи человек - больше, чем в любой другой стране Европы. И теперь здесь снова быстро растет не только число новых заражений, но и количество пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах. По этой причине неделю назад в Великобритании значительно ужесточили ограничения на контакты между людьми.
Как и в других странах Европы, здесь стараются удержать ситуацию под контролем с помощью локальных мер в очагах пандемии. Так, в Бирмингеме, Глазго и некоторых других крупных городах снова действуют запреты на контакты в закрытых помещениях между людьми, не живущими под одной крышей, а кое где - и на контакты на улице.
Ведущие британские ученые из консультирующей в экстренных случаях правительство Scientific Advisory Group for Emergencies рекомендовали ему ввести во время осенних каникул в октябре общенациональный двухнедельный запрет на выход из дома и всякие социальные контакты. Школьные каникулы, правда, длятся только одну неделю, но, если продлить их на вторую, заявил один из ученых в интервью Financial Times, на качество образования это сильно не повлияет.
Никто в Европе не хочет второго локдауна, как это уже случилось в Израиле. Наряду с локальными мерами по борьбе с пандемией британские политики также взывают к благоразумию людей, надеются на их дисциплинированность. "Нация - на распутье, мы - перед выборов, - сказал Мэт Хэнкок в эфире телекомпании Sky News в прошлое воскресенье. - Выбор состоит в том, что либо все придерживаются правил, либо нам придется принимать дополнительные меры".
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