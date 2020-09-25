Вторая волна коронавируса: готова ли Москва к новому карантину?

Чем выше цифра заражений в Москве (2217 человек по данным на понедельник, 28 сентября), тем больше слухов о том, что в столице снова введут пропускной режим и посадят горожан на самоизоляцию. DW спросила чиновников, активистов, экспертов и предпринимателей, допускают ли они возможность введения нового карантина и как будут к нему готовиться.

Медицинская помощь в Москве

"Роспотребнадзор" избегает называть рост числа заболевших во время второй волны, но тот факт, что нагрузка на медучреждения в Москве будет выше, чем летом, никто не отрицает. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что резервные койки для больных коронавирусной инфекцией уже начали вводить в эксплуатацию. Принимать пациентов с коронавирусом в начале октября будут готовы 23 стационара в Москве, говорит председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. "Расконсервируют крупные временные госпитали на ВДНХ, в парке "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское", а до 5 октября под прием коронавирусных пациентов снова перепрофилируют восемь крупных больниц", - сообщила она журналистам Агентства городских новостей "Москва".

Резервные койки для больных коронавирусной инфекцией остались в Москве после первой волны заболевания. Фото из архива, май 2020

С 28 сентября возобновилась и работа столичного волонтерского штаба, который работал весной. "Ранее запущенные горячие линии тоже работают", - подтвердили DW в "Мосволонтере".

Но готов ли медицинский персонал к такой же нагрузке, как весной? Если у врачей в коронавирусных госпиталях была возможность немного передохнуть летом, то участковая служба и терапевты в Москве по-прежнему работают на пределе, уверен глава профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

"Там действительно люди падают от усталости. Врачей не хватает. Буквально на днях наша активистка, которая работает терапевтом в одной из столичных поликлиник, рассказывала об увеличении нагрузки. Им сказали: сейчас у вас всех будет по 50 приемов. Это при норме 24 приема в день", - говорит Коновал. По его словам, Москва перешла на установку, что отправлять в коронавирусные госпитали нужно не всех пациентов: о части из них должна позаботиться амбулаторная служба. "Но тут стоит вопрос о ее эффективности. В Москве она слабее, чем стационарная. Это серьезная нагрузка", - уверен эксперт.

Для работы непосредственно в коронавирусных госпиталях врачей, в случае серьезной нагрузки, будут свозить со всей России, говорит Коновал. "Собственно, так было весной. Московские власти готовы платить за врачей и других медработников, это и будет основной ресурс", - уверен он.

"Только вылезли из минуса": как бизнес переживет второй карантин

Один из самых серьезных ударов во время режима самоизоляции весной в Москве пришелся по малому и среднему бизнесу. Второй карантин окончательно добьет тех, кто, вопреки трудностям, выжил во время первого, уверены и экономисты, и владельцы предприятий.

Малый и средний российский бизнес боится не пережить второго карантина

"К повтору этих ограничений экономика страны и бизнес не готовы. Подавляющее большинство малых и средних предприятий могут просто не пережить новую волну закрытий", - поясняет DW президент "Деловой России" Павел Титов. По его словам, он ожидает ужесточения мер безопасности, но предлагает не вводить локдаун, а "учиться жить с этой инфекцией".

Не переживут второй карантин и многие московские рестораны и гостиницы. По словам директора департамента Федерации рестораторов и отельеров по развитию гостиничного бизнеса Олимпиады Знаменской, отели и многие точки общепита готовы к соблюдению всех мер безопасности во время второй волны. Но ухода на изоляцию, как весной, боятся все.

"Отельеры, даже крупные, говорят: "Мы не знаем, что будет. Мы каждый день молимся". Как из этого выйти? Никак. Если сейчас все схлопнуть, это конец. Многие и так закрылись после первого карантина. А те, кто не закрылся, только вылезли из минуса", - говорит Знаменская. Серьезным ударом по индустрии будет закрытие крупных мероприятий и выставок, приносящих существенный доход в условиях, когда нет иностранных туристов.

По словам Знаменской, если повторится сценарий весеннего карантина, то часть гостиничных номеров снова займут врачи (места для них закупала мэрия Москвы по грантам). Но таких гостиниц немного, остальным придется выкручиваться или закрываться.

Дистанционное обучение: школьники снова дома

С большой неохотой о повторении карантина говорят и в школах. Дистанционное обучение раскритиковали и учителя, и родители, оказавшиеся запертыми с детьми-школьниками в одной квартире. Технические сбои, путаница в онлайн-платформах, на которых школьникам задают задания, плохое качество интернет-связи и невозможность вести занятия по некоторым предметам онлайн - вот основные слабые места "дистанционки".

Российские учителя и родители опасаются повторения карантина

Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорит, что все эти недостатки в Москве сейчас устранены. Ее слова подтверждает и председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы Людмила Мясникова. "Конечно же, мы все не хотим уходить на самоизоляцию. Но если вдруг придется, то все учителя уже готовы. За короткое летнее время они уже на всякий случай продумали варианты удаленной учебы. И курсы были в Москве, и обмен опытом", - рассказывает она DW.

Но ее убежденность разделяют далеко не все педагоги. По словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволода Луховицкого, проблемы, которые были весной, никуда не делись. "Я надеюсь, что нам не придется уходить на дистанционное образование. Мне кажется, что в моральном плане и для учеников, и для учителей это будет даже тяжелее, чем в первый раз. Если уж закрывать людей, то полностью на карантин, скажем, на две недели. С остановкой вообще всего. Но на такое власти не решатся", - говорит Луховицкий.

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