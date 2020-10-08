Вторая волна коронавируса в Берлине: в городе запрещают ночную жизнь

В столице Германии в ночь на субботу вступают в силу новые меры по борьбе с коронавирусом. Они касаются прежде всего ночной жизни, которой так славится город. Начиная с нуля часов 10 октября на территории Берлина запрещена ночная продажа алкоголя, а ресторанам и барам предписывается закрываться не позднее 23 часов.

Берлинские бары против запретов

От имени владельцев шести баров в разных районах города адвокаты уже подали в городской конституционный суд срочный иск против этого распоряжения мэрии. Будет ли он рассмотрен в пятницу, пока не известно.

"Бергхайн" и другие ночные клубы Берлина закрыты с середины марта

Решение городских властей о радикальном ограничении ночной жизни предусматривает не только ограничения на продажу алкоголя и закрытие баров, но и запрет собираться группами больше 10 человек. Ночные клубы Берлина - в том числе всемирно известный "Бергхайн" - закрыты по распоряжению мэрии с середины марта.

"Я знаю, что ситуация для многих удручающая", - сказал правящий бургомистр Михаэль Мюллер (Michael Müller) на пресс-конференции в Берлине. Но, по его словам, "сейчас - не время для тусовок".

Весной этого года Германия смогла сдержать распространение коронавируса за счет быстрых и радикальных мер по ограничению контактов между людьми, сказал Мюллер и добавил: "Мы были быстрее остальных, а не умнее их".

Из-за забастовки городского транспорта в Берлине переполнены электрички

Пресс-конференция правящего бургомистра Берлина и представителей "Шарите" проходила на фоне общегородской забастовки общественного транспорта.

Так выглядят перроны берлинской городской электрички, когда бастует другой общественный транспорт в городе

В пятницу, 9 октября, в Берлине не работает метро, не ходят автобусы и трамваи. Из-за этого переполненными оказались городские электрички. Мюллер, однако, на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о том, насколько уместны подобные забастовки общественного транспорта в условиях пандемии.

В "Шарите" готовятся ко второй волне

В берлинской клинике "Шарите" тем временем полным ходом идет подготовка ко второй волне пандемии. Как заявил председатель правления "Шарите" профессор Хейо К. Кремер (Heyo K. Kroemer), в больнице вынуждены ограничить число плановых операций, чтобы освободить ресурсы для ожидаемых пациентов с диагнозом Covid-19.

В "Шарите" готовятся ко второй волне

Другой представитель клиники, профессор Ульрих Фрай (Ulrich Frei) заявил в пятницу, что несмотря на достаточное количество свободных мест с аппаратами ИВЛ в отделениях интенсивной терапии, больницам катастрофически не хватает рабочих рук.

Одна из причин нехватки персонала - растущее число инфицированных среди молодых сотрудников клиники, что, в свою очередь, требует отправки на карантин их коллег. По словам профессора, перераспределение ресурсов в пользу пациентов с Covid-19 неизбежно поставит врачей перед "этическим вопросом" о том, что делать с другими больными, также требующими интенсивной терапии.

Берлин - зона повышенного риска

Результатом всплеска числа инфицированных стало официальное занесение Берлина в список так называемых "зон повышенного риска".

На этой неделе число вновь инфицированных за 7 дней на 100 тысяч человек превысило в столице критическую отметку в 50 человек и составляет по данным на пятницу, 9 октября, 52,8. А в минувший четверг, 8 октября, в городе был зафиксирован рекорд числа новых инфекций (498) - это самый большой скачок с начала пандемии.

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