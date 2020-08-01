Акция "ковид-диссидентов": могут ли власти ограничивать право на свободу собраний?

Участников многотысячной демонстрации против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, которая прошла в Берлине 1 августа, объединила уверенность в том, что немецкое правительство умышленно преувеличивает опасность COVID-19. Поэтому большинство участников почти 20-тысячной акции намеренно проигнорировали требование надевать защитные маски в местах массового скопления народа и соблюдать минимальную дистанцию в полтора метра.

Демонстрацию "ковид-диссидентов" прекратила полиция

Многократные призывы полицейских не нарушать предписания о масках и социальном дистанцировании оставались без внимания. Поэтому во второй половине дня берлинская полиция приняла решение прекратить митинг, несмотря на сопротивление некоторых его организаторов. В этот же день в Берлине состоялось еще несколько демонстраций. Хотя они были запланированы как мирные, некоторые их участники были настроены крайне агрессивно, нападали на полицейских и бросали в них камни. В результате пострадали 45 сотрудников полиции, а 133 демонстранта были задержаны.

В начале недели субботние события в Берлине прокомментировали немецкие политики. Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявила об "отсутствии понимания" по отношению к тем, кто считает себя выше принципов социального дистанцирования. При этом она поспешила добавить, что считает право на свободу собраний "особо ценным".

Большинство участников акции были без масок и не соблюдали минимальную дистанцию в полтора метра

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) в эфире местного телеканала RBB не скрывал негодования. "Раздражение - это слишком мягко сказано, - заявил он. - Они приезжают из Франкфурта и Штутгарта, чтобы буйствовать в нашем городе! Им разрешили провести демонстрацию при условии соблюдений правил гигиены, которые они проигнорировали. И хуже всего, что они просто отказываются признавать факты и подвергают риску здоровье других людей".

Власти Берлина не избежали критики в свой адрес

Впрочем, Мюллер и власти Берлина не избежали критики в свой адрес. В Германии именно местные власти определяют условия для проведения демонстраций - хотя их решения в значительной степени подчиняются конституции ФРГ, гарантирующей право на проведение собраний. Исключением становятся случаи, при которых демонстрации проходят с применением насилия. Власти также имеют право запретить демонстрацию, если выясняется, что у ее участников есть оружие или же их лица закрыты (что в эпоху коронавируса создает властям дополнительные юридические проблемы).

В любом случае, организаторы демонстрации должны подать заявку не менее чем за 48 часов до ее проведения - главным образом для того, чтобы полиция успела перекрыть дорожное движение и обеспечить общественную безопасность. Поэтому Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов (DStGB) заявила, что городские власти должны были установить более жесткие правила для субботней акции "коронадиссидентов".

Надпись на плакате "Медицина хуже болезни. P.S. Я не сторонник теорий заговора"

"Одним из условий могло стать ограничение числа демонстрантов, - говорит в беседе с DW официальный представитель DStGB Александер Хандшу (Alexander Handschuh). - Если соблюдение действующих правил невозможно обеспечить из-за количества участников, то следует рассмотреть возможность их сокращения".

Как объясняет Паулина Старски (Paulina Starski), старший научный сотрудник Института сравнительного публичного права и международного права имени Макса Планка в Гейдельберге, власти имеют право прерывать демонстрации лишь в тех случаях, если они создают прямую угрозу общественной безопасности, конституционным правам других людей или правовому порядку. В ходе демонстрации это решение принимает местная полиция. Решение о том, мешает ли протест способности полиции обеспечить соблюдение закона, принимает руководитель городского управления полиции.

Пандемия коронавируса диктует особые условия

Во времена пандемии коронавируса одним из правил, соблюдение которых должна обеспечить полиция, стало социальное дистанцирование, говорит Старски - в противном случае вспышка коронавируса может создать угрозу общественной безопасности. "К тому же, - добавляет она, - в условиях пандемии организаторы демонстрации должны гарантировать физическую безопасность других людей".

Полиция просит демонстрантов разойтись. Берлин, 1 августа, 2020 год

Впрочем, если организаторы мероприятия оспорят действия полиции в суде, не исключено, что судьи встанут на их сторону: если существуют подозрения, что действия полиции нарушают конституционные права граждан, немецкие суды чаще выносят вердикты в пользу последних.

Разумеется, добавляет Паулина Старски, существует опасность того, что власти могут воспользоваться мерами по борьбе с коронавирусом для ограничения конституционных прав и свобод. "Правила, введенные во время локдауна, по сути, привели к тому, что право на свободу собраний было де-факто приостановлено. Но за этим последовали судебные решения, восстановившие право на проведение демонстраций, и статус-кво был восстановлен", - рассказывает эксперт.

В настоящее время многие юристы в области конституционного права обсуждают важную правовую проблему, продолжает Старски. Речь идет о том, что в разгар пандемии коронавируса политики в первую очередь стремились обеспечить защиту здоровья населения. "Сейчас же общество находится в своего рода стадии пересмотра, пытаясь определить, существуют ли какие-то основные конституционные нормы, которые необходимо соблюдать. Потому что с конституционной точки зрения, в обществе всегда наблюдается тенденция к защите свободы", - резюмирует эксперт.

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