Акция "ковид-диссидентов": могут ли власти ограничивать право на свободу собраний?

Многотысячная демонстрация противников COVID-ограничений в Берлине стала поводом для дискуссии о том, может ли охрана здоровья граждан быть аргументом для ограничения свободы собраний.
Участников многотысячной демонстрации против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, которая прошла в Берлине 1 августа, объединила уверенность в том, что немецкое правительство умышленно преувеличивает опасность COVID-19. Поэтому большинство участников почти 20-тысячной акции намеренно проигнорировали требование надевать защитные маски в местах массового скопления народа и соблюдать минимальную дистанцию в полтора метра.
Многократные призывы полицейских не нарушать предписания о масках и социальном дистанцировании оставались без внимания. Поэтому во второй половине дня берлинская полиция приняла решение прекратить митинг, несмотря на сопротивление некоторых его организаторов. В этот же день в Берлине состоялось еще несколько демонстраций. Хотя они были запланированы как мирные, некоторые их участники были настроены крайне агрессивно, нападали на полицейских и бросали в них камни. В результате пострадали 45 сотрудников полиции, а 133 демонстранта были задержаны.
В начале недели субботние события в Берлине прокомментировали немецкие политики. Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявила об "отсутствии понимания" по отношению к тем, кто считает себя выше принципов социального дистанцирования. При этом она поспешила добавить, что считает право на свободу собраний "особо ценным".
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) в эфире местного телеканала RBB не скрывал негодования. "Раздражение - это слишком мягко сказано, - заявил он. - Они приезжают из Франкфурта и Штутгарта, чтобы буйствовать в нашем городе! Им разрешили провести демонстрацию при условии соблюдений правил гигиены, которые они проигнорировали. И хуже всего, что они просто отказываются признавать факты и подвергают риску здоровье других людей".
Впрочем, Мюллер и власти Берлина не избежали критики в свой адрес. В Германии именно местные власти определяют условия для проведения демонстраций - хотя их решения в значительной степени подчиняются конституции ФРГ, гарантирующей право на проведение собраний. Исключением становятся случаи, при которых демонстрации проходят с применением насилия. Власти также имеют право запретить демонстрацию, если выясняется, что у ее участников есть оружие или же их лица закрыты (что в эпоху коронавируса создает властям дополнительные юридические проблемы).
В любом случае, организаторы демонстрации должны подать заявку не менее чем за 48 часов до ее проведения - главным образом для того, чтобы полиция успела перекрыть дорожное движение и обеспечить общественную безопасность. Поэтому Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов (DStGB) заявила, что городские власти должны были установить более жесткие правила для субботней акции "коронадиссидентов".
"Одним из условий могло стать ограничение числа демонстрантов, - говорит в беседе с DW официальный представитель DStGB Александер Хандшу (Alexander Handschuh). - Если соблюдение действующих правил невозможно обеспечить из-за количества участников, то следует рассмотреть возможность их сокращения".
Как объясняет Паулина Старски (Paulina Starski), старший научный сотрудник Института сравнительного публичного права и международного права имени Макса Планка в Гейдельберге, власти имеют право прерывать демонстрации лишь в тех случаях, если они создают прямую угрозу общественной безопасности, конституционным правам других людей или правовому порядку. В ходе демонстрации это решение принимает местная полиция. Решение о том, мешает ли протест способности полиции обеспечить соблюдение закона, принимает руководитель городского управления полиции.
Во времена пандемии коронавируса одним из правил, соблюдение которых должна обеспечить полиция, стало социальное дистанцирование, говорит Старски - в противном случае вспышка коронавируса может создать угрозу общественной безопасности. "К тому же, - добавляет она, - в условиях пандемии организаторы демонстрации должны гарантировать физическую безопасность других людей".
Впрочем, если организаторы мероприятия оспорят действия полиции в суде, не исключено, что судьи встанут на их сторону: если существуют подозрения, что действия полиции нарушают конституционные права граждан, немецкие суды чаще выносят вердикты в пользу последних.
Разумеется, добавляет Паулина Старски, существует опасность того, что власти могут воспользоваться мерами по борьбе с коронавирусом для ограничения конституционных прав и свобод. "Правила, введенные во время локдауна, по сути, привели к тому, что право на свободу собраний было де-факто приостановлено. Но за этим последовали судебные решения, восстановившие право на проведение демонстраций, и статус-кво был восстановлен", - рассказывает эксперт.
В настоящее время многие юристы в области конституционного права обсуждают важную правовую проблему, продолжает Старски. Речь идет о том, что в разгар пандемии коронавируса политики в первую очередь стремились обеспечить защиту здоровья населения. "Сейчас же общество находится в своего рода стадии пересмотра, пытаясь определить, существуют ли какие-то основные конституционные нормы, которые необходимо соблюдать. Потому что с конституционной точки зрения, в обществе всегда наблюдается тенденция к защите свободы", - резюмирует эксперт.
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