На демонстрациях в Берлине пострадали 45 полицейских

На массовых акциях, прошедших в Берлине 1 августа, пострадали в общей сложности 45 сотрудников полиции, сообщает в воскресенье, 2 августа, пресс-служба столичной полиции.

Самой масштабной по числу участников при этом стала запланированная демонстрация противников ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Около полудня по местному времени 17 тысяч человек устроили шествие по бульвару Унтер-ден-Линден в направлении бундестага.

Большинство из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Многократные призывы полицейских соблюдать правила гигиены не возымели действия. Именно поэтому во второй половине дня полицией было принято решение прекратить эту акцию. Около 14.00 по местному времени организаторы объявили ее завершенной, еще до того, как шествие достигло пункта своего назначения - "Улицы 17 июня".

Митинг под лозунгом "День свободы: конец пандемии"

Тем не менее не все участники шествия разошлись после его официального окончания. По данным полиции, многие из них позже приняли участие в митинге под лозунгом "День свободы: конец пандемии", начавшемся на "Улице 17 июня" около 15.30 по местному времени и собравшем около 20 тысяч человек. Поскольку и на этот раз участники акции не соблюдали правил гигиены, полиции пришлось вмешаться и прекратить митинг, несмотря на сопротивление некоторых его организаторов.

При этом, как пишет агентство AFP, несколько сотен активистов оставались у Бранденбургских ворот до позднего вечера. Со своей стороны полиция Берлина уведомила о том, что против отдельных участников этой демонстрации были поданы заявления в полицию, а часть активистов пришлось выносить с места проведения акции.

Беспорядки в Нойкёльне и районе Пренцлауэр Берг

Также 1 августа в берлинском районе Нойкёльн состоялось запланированное шествие под лозунгом "Против выселения, выдворения из страны и фашизма", число участников которого полиция оценила в 2500 человек. Вскоре после начала шествия его участники неожиданно начали нападать на полицейских и забрасывать их камнями, говорится в пресс-релизе берлинской полиции. В результате этого инцидента трое полицейских были ранены, а еще один сотрудник полиции получил шок. Только после того, как прибыло подкрепление, ситуацию удалось нормализовать.

За час до полуночи по местному времени в другом районе Берлина, Пренцлауэр Берг, состоялось еще одно, незапланированное, шествие, в котором, по оценкам полиции, приняли участие около 200 человек. Они создавали помехи движению на улицах и закидывали полицейских камнями, сообщает пресс-служба полиции Берлина. Трех человек удалось задержать.

Задержания на массовых акциях в Берлине

Всего же, по данным полиции, по итогам всех массовых мероприятий, прошедших в Берлине 1 августа, было задержано 133 человека. В отношении 89 человек было начато предварительное уголовное расследование. 36 участников акций подозревают в совершении правонарушений.

Для обеспечения безопасности на всех массовых мероприятиях, проходивших в Берлине 1 августа, было задействовано 1100 сотрудников правопорядка. На вопрос о том, сколько именно полицейских пострадало на каждой из акций, представитель полиции ответить не смог.

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