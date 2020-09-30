Нет маски? Штраф 150 евро. Как Германия пытается остановить вторую волну

Я подхожу к Южному вокзалу Кельна и спешно надеваю защитную маску. На часах 10:30 вечера. Вокзал расположен недалеко от Кельнского университета, рядом много баров и ресторанов. И днем и ночью здесь довольно людно. При входе на вокзал меня встречает около дюжины полицейских, работники охраны Deutsche Bahn и сотрудники городского ведомства по охране правопорядка - в выходной день около 20 человек в рамках борьбы с коронавирусом контролируют соблюдение мер безопасности на станции. В частности, ношение масок.

Пока эпидемиологическая ситуация в Германии остается относительно благополучной, но рост случаев заражения коронавирусом наблюдается и здесь. Число инфицированных в стране превысило 300 тысяч, а суточный прирост с середины сентября колеблется вокруг отметки в две тысячи. Больницы по всей Германии готовятся к росту числа пациентов, а политики вводят новые ограничения на массовые мероприятия.

Рейды по выявлению нарушителей "масочного режима" - мера властей ФРГ по борьбе с коронавирусом

Но многие жители Германии после относительно спокойных летних месяцев расслабились и не соблюдают даже давно принятые меры, например, не всегда носят маски, которые стали обязательным требованием при пользовании общественным транспортом в Германии еще в конце апреля.

Чтобы припугнуть нарушителей и предотвратить рост числа заражений, с середины августа в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за нарушение этого правила ввели штраф в размере 150 евро. В других землях подобные штрафы варьируются от 50 до 500 евро.

Носить маску нужно даже на открытой платформе

"В поездах пассажиры в основном придерживаются установленных правил, но когда выходят на платформу, сразу же снимают маски, - рассказывает пресс-секретарь регионального транспортного объединения Rhein-Sieg Хольгер Кляйн (Holger Klein), - а закрывать рот и нос нужно на всей территории станции".

Мы стоим на открытой, продуваемой всеми ветрами платформе, но даже здесь по правилам нужно носить маску. Сегодня нарушители, которых поймают без маски на открытом воздухе, ограничатся предупреждением, а вот нарушителям, обнаруженным в здании вокзала, штрафа не избежать.

"В час пик здесь собираются толпы, - продолжает Кляйн. - И мы хотим, чтобы пассажиры, которые добросовестно носят маски, чувствовали себя в безопасности". Пока Кляйн объясняет суть сегодняшнего контроля, по платформе проносятся молодой человек и девушка. Оба без масок. Они устремляются вниз по лестнице в здание станции. Тут-то их и останавливают сотрудники правопорядка.

Незнание правил или спешка - не оправдание

"Мы только что шли по улице в масках - так много там было народу, а тут никого, вот мы и сняли их", - запыхавшаяся девушка пытается объяснить ситуацию стоящим вокруг полицейским, пока они методично записывают ее паспортные данные.

"Где нужно надевать маску?" - спрашивает ее спутник. "Никаких объявлений на платформе не было", - оправдывается девушка. "С момента входа в здание станции, и даже на платформе, - объясняет сотрудник охраны Deutsche Bahn - Ознакомиться с правилами - это ваша обязанность, они не должны висеть на каждом углу", - строго добавляет он. Поспорив пару минут, ребята соглашаются, что это не освобождает их от ответственности, но видно, что платить по 150 евро им совсем не хочется.

Выписанные штрафы придут нарушителям по почте

Штраф придет молодым людям по почте, объясняет мне один из участников рейда. Вместо обычной медицинской маски, от которой, по его словам, у него сильно болят уши, его лицо скрывает черная эластичная повязка, спускающаяся на шею. Он считает ношение масок очень важным, и как сотрудник охраны Deutsche Bahn, не чувствует себя в безопасности, когда люди вокруг пренебрегают этим правилом.

"Они и так часто слишком близко к нам подходят, что-то спрашивают, некоторые при разговоре плюются, а тут еще и без масок", - рассказывает он. Недавно молодой человек побывал в Голландии и был шокирован тем, как мало людей там носит маски. В Германии, по его словам, он чувствует себя более защищенным.

Цель - не выписать как можно больше штрафов, а научить

"Держите дистанцию в полтора метра и оставайтесь в масках на всей территории станции", - раздается объявление из громкоговорителя. В здание вокзала заходит очередная шумная группа молодых людей с пивом в руках и без масок. Нарушителей на Южном вокзале Кельна останавливают каждые несколько минут. За первые полчаса проверки сотрудники правопорядка выписали около 20 штрафов.

"Если они так будут постоянно контролировать, я уверена, это принесет свои плоды, - говорит одна из нарушительниц. - Маска у девушки была в руке, надеть ее она не успела. - Я уж точно теперь буду аккуратнее. 150 евро - это серьезный штраф. Два раза платить его уж точно не хочется".

"Наша цель - не выписать как можно больше штрафов, а научить людей. Это не секретная акция, мы про нее везде рассказали, вот и прессу пригласили, чтобы как можно больше людей об этом знали и все-таки носили маски", - говорит Кляйн.

Пока я общаюсь с представителями охраны правопорядка, к платформе подходит очередной поезд. Из последнего вагона выходят трое молодых людей без масок. Участники группы проверки направляются к ним. Они в спешке натягивают маски, но уже поздно: молодых людей тут же просят предъявить документы и подробно объясняют, зачем и как нужно носить маски.

Некоторые немцы недооценивают серьезность заражения коронавирусом

"Она у вас и сейчас неправильно надета, - замечает сотрудник городской службы правопорядка, - вон, нос торчит". Парень нехотя натягивает маску на нос. "Что думаете по поводу контроля?" - спрашиваю я, пока один из проверяющих записывает его данные. В ответ молодой человек выругался и после длинной паузы добавил: "Я вообще считаю, что все это бесполезно. В ресторанах же можно сидеть без маски! А тут что? Маски эти ничего не приносят".

За два часа контроля - более 150 нарушителей

Молодые люди удаляются, ругаясь. Их вечер, похоже, испорчен. Это еще не самая резкая реакция, с которой сталкиваются проверяющие, уверяет меня сотрудница городского ведомства по охране правопорядка Катрин Хаймер (Kathrin Haimer). Ей приходилось вести и более оживленные споры. "Многие очень бурно реагируют. И я их понимаю. Штраф все-таки высокий, и это очень неприятно. Но так и должно быть, для этого это и делается. Мы стараемся объяснить это людям".

"Власти специально установили такой высокий штраф, чтобы неповадно было, - добавляетТим Вальтер (Tim Walther), пресс-секретарь городского ведомства по по охране правопорядка. - Правила устанавливают они, а с реакцией сталкиваемся мы, и она далеко не всегда самая положительная", - говорит он.

За два часа контроля на станции проверяющие оштрафовали больше 150 нарушителей. Со времени введения штрафов такие контроли уже прошли на некоторых других станциях в Кельне и регионе. Таким образом местные власти надеются сдержать вторую волну пандемии. В Северном Рейне - Вестфалии, по данным Института имени Роберта Коха, по-прежнему самое большое число заражений с начала пандемии: более 70 000.

Я прощаюсь с участниками рейда по выявлению нарушителей "масочного режима" и захожу в подъезжающий к платформе поезд. Из него как раз вываливается толпа веселых молодых людей. Маски висят у них на подбородке. "Сейчас и их поймают", - мелькает мысль у меня в голове.

Смотрите также:

Где в Германии шьют защитные маски В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

Где в Германии шьют защитные маски На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

Где в Германии шьют защитные маски Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

Где в Германии шьют защитные маски Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

Где в Германии шьют защитные маски В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

Где в Германии шьют защитные маски Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

Где в Германии шьют защитные маски Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

Где в Германии шьют защитные маски Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг). Автор: Максим Нелюбин

