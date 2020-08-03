На севере и западе ФРГ вводят обязательное ношение масок в школах

Во всех 16 федеральных землях Германии новый учебный год начнется, как предписано, несмотря на пандемию, при условии соблюдения санитарных норм. Соответствующих договоренностей достигли земельные власти, сообщило в понедельник, 3 августа, агентство dpa.

При этом самые строгие правила будут действовать в Северном Рейне - Вестфалии (СРВ) с наибольшей численностью населения (свыше 17,9 млн человек). Здесь учеба стартует 12 августа. Порядка 2,5 млн учеников пойдут в общей сложности в 5500 школ.

В СРВ предписывается обязательное ношение масок на уроках, сообщила министр образования этой земли в Дюссельдорфе Ивонн Гебауэр (Yvonne Gebauer). Постановление будет действовать также и во всех профессиональных учебных заведениях земли. Ношение масок предписано как в классах, так и на школьной территории. Исключение решено сделать для учащихся 1-4 классов: им разрешено снимать маски на своих местах в классах. Правило будет действовать минимум до 31 августа. Если учителя при общении с учениками не смогут соблюдать дистанцию в 1,5 метра, им предписано также прикрывать лицо. До осенних каникул персонал школ и детских садов может при желании бесплатно сдавать тесты на вирус нового типа каждые 14 дней.

В Гамбурге режим будет действовать за пределами классов

В школах Гамбурга, где занятия начнутся 6 августа, масочный режим также является обязательным для учащихся, учителей и обслуживающего персонала - на территории школы, однако за пределами классов. Сенатор по делам школьного образования Гамбурга Тис Рабе (Ties Rabe) также обратил внимание на необходимость соблюдения гигиенических норм и мер социального дистанцирования.

В Мекленбурге - Передней Померании учеников разбили на группы

Учебные заведения Мекленбурга - Передней Померании первыми - 3 августа - возвратились к регулярной работе. По решению местного министерства образования, учеников разбили на группы. Тем предписано по возможности не пересекаться между собой на расстоянии меньшем, чем 1,5 метра. Здесь персонал также может бесплатно сдавать анализы на наличие вируса - каждые две недели, однако не более пяти раз на одного человека.

Ранее о введении обязательного ношения масок в школах сообщили в Берлине и в федеральных землях Баден-Вюртемберге и в Баварии. Ужесточение правил вызвано увеличением суточного прироста числа заражений.

За истекшие сутки в Германии выявлено 509 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заразившихся увеличилось до 210 402. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым вирусом, с начала пандемии скончались 9148 пациентов, за истекшие сутки зафиксировано семь летальных исходов.

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