Коронавирус во Франции: как Париж пытается избежать второго локдауна

Стараясь избежать повторного локдауна, власти Франции вводят новые карантинные ограничения. В Париже закрыли все бары. Город объявлен "зоной максимальной эпидемиологической опасности".
Чашка кофе ранним утром и бокал вина перед сном - в Париже посещение баров давно стало частью национальной культуры и важным компонентом общественной жизни. Тем не менее с 6 октября они закрыты на 14 дней. Чтобы отсрочить вторую волну пандемии и избежать нового локдауна, столицу Франции объявили "зоной максимальной эпидемиологической опасности".
Префект полиции Парижа называет новые ограничения общественной жизни в столице "нажатием на тормоз", необходимым потому, что число заражений растет слишком быстро. Закрытие баров с 6 октября - лишь одна из мер по борьбе с пандемией, однако, скорее всего, именно ее парижане почувствуют особенно остро. Со своей стороны, владельцы гастрономических заведений уже задумались о перспективе своего выживания. В их профсоюзе считают, что работа сотрудников по сокращенному графику, возможность для которой правительство обещало продлить до конца года, не поможет спасти все рабочие места.
В соответствии с новыми правилами, в общественных местах Парижа теперь запрещено подавать алкоголь и включать музыку после 22 часов, студенческие вечеринки и встречи группами численностью более 10 человек тоже стали табу. Венчание в церкви или роспись в ЗАГСе при участии максимум 30 человек проводить можно, а вот последующее гуляние в ресторане - уже нельзя.
Спортивные залы, бассейны и фитнес-клубы останутся закрытыми для всех, кроме школьных классов. Университетам пришлось сократить количество слушателей в лекционных аудиториях наполовину. Аналогичные ограничения действуют для спортивных площадок и торговых центров, обязанных следить за тем, чтобы на четыре квадратных метра их площади приходилось не более одного человека. Это значит, что ко входу снова поставят контролеров, которые будут пропускать внутрь только определенное количество посетителей.
Общественный транспорт продолжит ходить по всему Парижу и пригородам, однако министр труда Элизабет Борн призвала граждан по возможности работать из дома, если речь идет о так называемых "красных зонах" эпидемиологической опасности.
Частичные ограничения общественной жизни не затронули рестораны. Но их посетителей обязали оставлять там свои контактные данные, которые могут пригодиться в случае, если необходимо будет восстановить возможную цепочку заражения. За одним столиком могут сидеть максимум шесть человек, причем гости, которые в данный момент не едят, обязаны надеть маски. Вопрос о том, как воспримут эти правила свободолюбивые французы, остается открытым. Уже сейчас они активно выступают против ограничений.
При этом правила, разработанные для гастрономических заведений, считаются компромиссом. Ведь повторное закрытие ресторанов может привести к протестам и акциям гражданского неповиновения, как это было в конце сентября в Марселе. Кстати, о Марселе: там сейчас рассматривают планы о том, как городу выйти из подчинения Парижа в вопросах борьбы с пандемией и создать для этого собственное ведомство.
Ожидается, что необходимость продлевать ограничения будут оценивать каждые 14 дней. Решение будет приниматься в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации. С помощью таких полумер французские власти надеются избежать повторного жесткого локдауна. Первый локдаун весной нынешнего года привел к сокращению объема французского ВВП на 14 процентов. В последнее время экономика страны так выросла, что почти вернулась на уровень до начала пандемии. Именно это и делает страх перед вторым локдауном у правительства особенно сильным. Чем больше секторов экономики придется повторно "душить", тем сильнее будет причиненный ей ущерб, опасаются эксперты.
Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что, несмотря на новые ограничения, жизнь в городе будет идти дальше - "в экономической, культурной и социальной сферах". Так, театры, музеи и кино продолжают работать, даже с ограниченным числом посетителей. Тем не менее Идальго не отрицает, что французская столица страдает от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. "Экономическая ситуация Парижа существенно ухудшилась. Ведь мы сильно зависим от международных гостей", - говорит она.
Этим летом в Париж приехали на 16 млн туристов меньше, чем обычно. Экскурсии на прогулочных катерах по Сене практически никто не бронировал, знаменитые салоны и магазины мод простаивали пустыми. По статистике, бюджет столицы Франции потерял около 7 млрд евро, в масштабах всей страны бюджетные потери, вызванные упадком туризма, составили около 40 млрд евро.
Число суточных заражений коронавирусом в Париже и пригородах в последнее время выросло до 250 случаев на 100 тысяч населения. Около 36 процентов коек в палатах интенсивной терапии снова заняты. По данным городских властей, каждые сутки в Париже регистрируется 3500 новых случаев заражения, при этом известны 230 очагов инфекции. Это фирмы, дома престарелых и другие заведения.
В Париже достаточно аппаратов ИВЛ, защитных костюмов и медикаментов, чтобы противостоять второй волне пандемии, однако не хватает медицинского персонала. "Нагрузка на имеющихся медработников очень высока", - говорит глава регионального агентства здравоохранения (ARS) Орельен Руссо. "В ближайшие две недели станет понятно, увеличится ли загрузка коек в палатах интенсивной терапии вновь до 50 процентов. Пока число больных, которые в них нуждаются, растет постоянно", - добавляет он.
Ситуация становится все более сложной и в домах престарелых в Париже и его предместьях. Каждый шестой дом престарелых регулярно сообщает о новых случаях заражения коронавирусом. И все же от запрета на посещения, который действовал весной, решили на этот раз отказаться. Руководители домов престарелых и родственники его обитателей выступили с протестом против введения такого запрета, указывая, что его следствием станет одиночество пожилых людей. Сейчас посещать жителей домов престарелых разрешается максимально двум родственникам одновременно при условии предварительного уведомления.
Как и другие европейские страны, Франция пытается найти золотую середину между мерами, призванными не допустить дальнейшего роста заражений, и усилиями по восстановлению экономики. Весной 2020 года Париж ввел очень жесткие ограничения, к которым многие его жители отнеслись без понимания. Сколько терпимости и готовности подержать усилия властей по борьбе с пандемией осталось у французов к концу года, покажут ближайшие недели.
Смотрите также: