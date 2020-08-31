 Вторая волна коронавируса нарастает, вновь начинаются локдауны | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.09.2020

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Европа

Вторая волна коронавируса нарастает, вновь начинаются локдауны

ВОЗ предупреждает Европу о росте смертности в ближайшие месяцы и призывает не слишком надеяться на вакцины. В ряде стран число новых зараженных превышает пиковые показатели весны.

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"Люди не хотят сейчас слышать подобные плохие новости, и я это понимаю. Но в октябре и ноябре мы увидим рост смертности". С таким прогнозом развития пандемии коронавируса в интервью агентству AFP выступил 14 сентября директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бельгийский врач и специалист в области охраны общественного здоровья Ханс Анри Клуге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клуге

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клуге

Он сделал это заявление на фоне пришедшего 13 сентября сообщения ВОЗ о том, что за один день вирус SARS-CoV-2 был обнаружен почти у 308 тысяч жителей планеты. Это - новый рекорд глобального суточного прироста за все время пандемии. Больше всего инфицированных было выявлено в Индии, США и Бразилии, но уже на четвертом месте идет Испания, хотя у нее - несравнимо меньше жителей, чем в этих странах.

За день число заразившихся испанцев увеличилось на 12 000 человек. Такого еще ни разу не было за все время пандемии. На выходных рекордное число инфицированных было зарегистрировано как во Франции, где оно составило за сутки свыше 10 500 человек, так и в Чехии, где выявили более 1 500 новых зараженных. Таким образом, в этих трех странах сейчас, осенью, коронавирусом заболевают чаще, чем весной.

Себастьян Курц: опять потребуется та же дисциплина, что и весной

В Европе явно нарастает вторая волна пандемии. Именно так расценил ситуацию в своей стране канцлер Австрии Себастьян Курц. "То, что мы сейчас переживаем, является началом второй волны", - заявил он 13 сентября информационному агентству APA. Если две недели назад, указал политик, в стране заражались примерно 350 человек, то накануне эта цифра составила уже свыше 850. Канцлер не сомневается, что скоро будут и 1000 человек в день.

Канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции перед картой Австрии с эпидемическими очагами

Канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции перед картой Австрии с эпидемическими очагами

Поэтому он предупредил своих сограждан, и особенно жителей Вены, где выявляют более половины новых заболевших в стране, что осень и зима будут трудными. Австрийский лидер призвал население "с той же дисциплиной и с тем же взаимным уважением, что и весной", сокращать социальные контакты, сохранять дистанцию, носить маски. Они с 14 сентября обязательны во всех австрийских магазинах, не только в супермаркетах, к тому же еще в общественных зданиях и школах за пределами классов.

Про новый локдаун, который был в Австрии в марте-апреле весьма строгим, Себастьян Курц старается не говорить. Пока, во всяком случае. Никто в Европе не хочет сейчас нового общенационального карантина, в значительной мере парализующего экономическую жизнь.

Так, немецкая экономика, крупнейшая в Европе, сможет к концу 2021 года вернуться на достигнутый до пандемии уровень, но только "при условии, что не будет второго локдауна", специально подчеркнули 14 сентября в своем обновленном прогнозе динамики ВВП ФРГ ученые немецкого Института немецкой экономики (IW) в Кёльне.       

Новый эпидемический очаг в ФРГ: хватило одного носителя вируса

В данный момент ситуация в Германии с COVID-19 сравнительно стабильная, в течение второй недели сентября число новых ежедневных случаев заражения колебалось в диапазоне 1000-1900 человек (на пике в марте-апреле оно превышало 6000), в день умирало не более 9 человек (весной суточный показатель доходил до 300).

Живописный альпийский курорт Гармиш-Партенкирхен

Живописный альпийский курорт Гармиш-Партенкирхен в одночасье превратился в эпидемический очаг

Однако события на баварском альпийском курорте Гармиш-Партенкирхен показывают, что достаточно появиться одному сильно заразному носителю вируса, как тут же возникает эпидемический очаг, и дело доходит до местного локдауна, по меньшей мере частичного. 26-летняя жительница города, гражданка США, недавно вернувшаяся из отпуска в Греции, с явными симптомами COVID-19 сдала тест, но пренебрегла настоятельными требованиями до получения результатов соблюдать карантин. Она вышла на работу в гостинице, предназначенной для американских военнослужащих и их семей, а вечером 8 сентября посетила несколько пивных.

В результате целый ряд сотрудников гостиницы заразились, и ее в понедельник закрыли на две недели, а общее число инфицированных в городе превысило за семь дней 50 человек на 100 000 жителей. Этот показатель считается тем критическим рубежом, после которого власти должны принимать карантинные меры. Поэтому все предприятия общепита и бары Гармиш-Партенкирхена с 11 сентября на неопределенный срок обязаны закрываться в 22 часа, и собираться в них компаниями свыше пяти человек запрещается. Основной виновнице такого развития событий грозит штраф, который в Баварии может достигать 2000 евро, но бизнесменам курорта, главной статьей дохода которого является туризм, от этого не легче.

Новый локдаун: Чехия его опасается, Израиль его вводит

Скорость нарастания второй волны пандемии поразила чешского министра здравоохранения Адама Войтеха. Оглядываясь на минувшие две недели в своей стране, он заявил на выходных, что никто не ожидал столь быстрого и масштабного роста числа инфицированных. А выходящая в Праге газета "Господарски новины" в номере от 14 сентября задалась вопросом: "Не стоим ли мы перед новыми ограничениями контактов и передвижения - или, возможно, даже перед вторым локдауном?".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявляет 13 сентября о предстоящем локдауне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявляет 13 сентября о предстоящем локдауне

При этом газета указала на Израиль, напомнив, что весной эта страна, как и Чехия, считалась образцом успешной борьбы с пандемией. Теперь же, когда за сутки стали заражаться примерно по 4000 человек, израильское правительство вынуждено вновь объявить широкомасштабный локдаун.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении сообщил в воскресенье, что со следующей пятницы, 18 сентября, на три недели закрываются школы, детские сады, рестораны, торговые центры и развлекательные заведения. Жителям не разрешат удаляться от своих домов более чем на 500 метров, будут запрещены собрания более 20 человек на улице и более 10 человек в закрытых помещениях.

Вакцина от COVID-19: одним группам населения поможет, другим нет

Решение о комплексе карантинных мер, которые будут действовать с 11 сентября по 11 января 2021 года, только что приняло правительство Армении. Предусмотренные ограничения несравнимо более мягкие, чем в Израиле, но зато они рассчитаны сразу на четыре месяца. Так что один из партнеров России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) предусмотрительно настроился на длительную борьбу с вирусом, объясняя это, в частности, риском ухудшения ситуации из-за открытия школ 15 сентября.

Вакцины против COVID-19

ВОЗ рекомендует не слишком полагаться на универсальный эффект от вакцины против COVID-19

В самой России, где число новых выявленных заражений, согласно официальной статистике, в первых числах сентября превысило 5000 в день и постепенно нарастает, а показатели смертности от коронавируса вызывают дискуссии, к новым ограничениям пока не готовятся, рассчитывая, в частности, на широкую вакцинацию населения новым российским препаратом "Спутник V".  

В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клуге призвал европейцев не возлагать слишком большие надежды на вакцины от коронавируса. "Я только и слышу: "Вакцина покончит с пандемией". Конечно же нет!", - заявил эксперт в уже упоминавшемся интервью агентству AFP и пояснил: судя по имеющимся данным, вакцины одним группам населения будут помогать, а другим нет. "Если нам придется еще заказывать разные препараты, это станет логистическим кошмаром!", - посетовал эксперт. В любом случае на быстрый эффект в условиях нарастания второй волны коронавируса он явно не рассчитывает. 

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    Автор: Наталия Королева


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