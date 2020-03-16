 В Германии со 2 ноября вводят мягкий локдаун | Новости из Германии о Германии | DW | 28.10.2020

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Германия

В Германии со 2 ноября вводят мягкий локдаун

Власти обязали немцев в ноябре свести социальные контакты до абсолютного минимума. На месяц в ФРГ закроются все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

В Германии вводятся новые ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса. Соответствующее решение в среду, 28 октября, приняли канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель. Меры вводятся со 2 ноября до конца месяца.

Необходимость вводимых мер канцлер Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине, мотивировала тем, что в последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник, за 9 дней удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в обозримом будущем, необходимо действовать без промедления, сказала Меркель. По ее словам, один из главных инструментов борьбы с пандемией - отслеживание контактов лиц, заразившихся коронавирусом. Однако в настоящее время органы здравоохранения не в состоянии отслеживать около 75 процентов таких контактов.

Максимальное ограничение социальных контактов

Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств - не более 10 человек. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств "с учетом серьезной ситуации в стране неприемлемы", говорится в документе. Соблюдение правил является обязательным, нарушения буду наказываться.

Власти призывают граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников. Гостиницы в ФРГ могут принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.

Что закроется, а что продолжит работать

Все предприятия досуга закрываются. В Документе речь идет о театрах, кино, концертных залах, выставочных комплексах, игровых салонах, казино, парках развлечений, публичных домах, фитнес-клубах и непрофессиональных спортклубах, плавательных бассейнах. При этом на индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе ограничения не распространяются. 

Кроме того, закроются также предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, татуировочные и массажные салоны. В ноябре также будут закрыты рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос.

Продолжат работать физиотерапевтические кабинеты и парикмахерские. Это касается также и предприятий оптовой и розничной торговли. Новое правило: в магазинах ограничивается одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади. Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Ограничения коснутся и профессионального спорта. Любые матчи, в том числе и в бундеслиге, будут проходить без зрителей. 

Правила могут откорректировать через две недели

Меркель и главы правительств федеральных земель планируют через две недели встретиться на консультации, чтобы проверить, соответствуют ли принятые меры поставленным целям и при необходимости откорректировать их.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом, почти в два раза больше, чем в прошлую среду. Это самый высокий показатель с начала пандемии. в настоящее время инфицировано 122 тысячи человек. Всего в ФРГ выявлено 464 239 заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тысяч человек.

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


 

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