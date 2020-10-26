Пандемия: Власти Франции не исключают введения нового локдауна

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 43,7 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели более 32 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 27 октября (время московское).

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В случае введения новых жестких мер борьбы с коронавирусом могут обанкротиться многие члены Конфедерации малых и средних предприятий Франции, предупредили в организации. Французские компании находятся сейчас в "более сложном положении, чем в марте", и многие из них "не смогут себе позволить еще больше влезать в долги", - отметили в объединении.

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Из-за сильного роста числа новых заражений Франция находится на пороге нового локдауна. "Жесткие решения" неизбежны, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен перед внеочередным заседанием кабинета министров. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться возможное ужесточение комендантского часа или введение временного локдауна. Об этом сообщил председатель совета по ситуации с коронавирусом Жан-Франсуа Дельфресси, отметив, что, в отличие от весеннего локдауна, в этот раз могут продолжить работу открытыми школы и некоторые отрасли экономики.

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Власти Москвы не намерены ограничивать работу ночных заведений, заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова. Она отметила, что в столице уже приняты эпидемилогические меры, обеспечивающие "цифровой контроль" над работой ночных клубов и оперативное расследование в случае заражения посетителей.

Японский дизайнер Такахиро Шибата в созданной им маске

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Правительство Японии приняло решение о бесплатных прививках от коронавируса для жителей страны. Планируется, что необходимый объем вакцины от коронавируса будет приобретен к середине следующего года

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В период пандемии в Германии резко уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий. За период с марта по июнь но сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26 процента. За этот период в ДТП погибло 880 человек - самый низкий показатель с момента объединения Германии.

В России наивысший суточный показатель смертности

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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова постановила запретить ночные зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в вечернее время по всей России.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 550 новых случаев, умерло за сутки 320 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. Показатель по смертности является наивысшим за все время пандемии.

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Изготовление защитных масок на фабрике в Калуге

Роспотребнадзор вводит в России всеобщий масочный режим. Россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания людей (пространство, где могут сразу находиться более 50 человек), общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

В Испании пятый регион объявил об ограничении передвижения граждан

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В Украине за сутки зафиксировано 6 677 новых случаев заражения выздоровели 2 799 человек, умерли 126 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

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Испанское автономное сообщество Страна басков, расположенное на севере государства, заявило об ограничении передвижения. Отныне жители региона не могут выехать из него без уважительных причин, закрыт и въезд на территорию. Ранее то же самое сделали автономные сообщества Наварра, Риоха, Аустурия, Арагон.

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В Новосибирской области в Куйбышевской центральной районной больнице дефицит коечного фонда привел к тому, что поступающих в инфекционное отделение больных начали размещать не только в коридорах, но даже на лестничных клетках.

Фактически парализована работа в штаб-квартире ООН

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Эпидемиологическая ситуация в России может вновь обостриться в феврале-марте 2021 года, заявила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. На пике пандемии ведомство ожидает, что ежедневное число инфицированных может составить порядка 20 000 человек.

За прошедшие сутки число инфицированных в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось на 11 409. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 449 275 заражений SARS-CoV-2, скончались 10 095 пациента (42 человека за последние 24 часа).

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Работа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке фактически парализована из-за вспышки коронавируса. Заражение обнаружено у по меньшей мере 5 сотрудников делегации одной из стран. Во вторник были отменены все совещания, на которых было необходимо личное присутствие.

Меркель выступает за "облегченный локдаун"

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Протесты против правительственных мер по сдерживанию пандемии коронавируса вылились в нескольких городах Италии в беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией. Сотни недовольных ограничениями вышли вечером в понедельник на улицы Турина и Милана. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, бросавших камни и бутылки. Протесты против новых ограничительных мер продолжаются уже несколько дней - в пятницу протестующие против введения комендантского часа нападали на сотрудников полиции в Неаполе, а на следующий день - в Риме. В Италии рестораны и бары по новым правилам закрываются в 18 часов.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

По информации газеты Bild, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) настаивает на введении новых серьезных ограничений в борьбе с коронавирусом, которые издание обозначает как "облегченный локдаун". Так, должны быть закрыты бары и рестораны, однако - в отличие от весеннего карантина - школы и детсады продолжат работать (за исключением районов с особенно плохой статистикой заболеваемости). Магазины также останутся открытыми, но с дополнительными ограничениями, пишет немецкая газета, ссылаясь на информированные источники.

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В связи с быстро растущим числом заражений коронавирусом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил о возможных перегрузках отделений интенсивной терапии, особенно в Европе и Северной Америке. "Во многих странах Северного полушария в настоящее время наблюдается тревожный рост числа случаев заболевания и госпитализации", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве в понедельник. Он выразил понимание того, что многие люди испытывают определенную "пандемическую усталость", высокой оказалась психологическая и физическая нагрузка из-за работы из дома и необходимости соблюдать социальную дистанцию с друзьями и семьей. По словам главы ВОЗ, прежде всего необходимо защищать системы здравоохранения и людей, которые в них работают.

Словакия запланировала тестирование всего взрослого населения

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Только 15 процентов жителей Германии считают "чрезмерными" ограничения, введенные в стране в связи с пандемией. 32 процента считают, что они "недостаточны". И 51 процент немцев придерживается мнения, что введенных ограничений достаточно.

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Словакия запланировала за четыре дня пропустить через тесты на коронавирус все взрослое - старше 10 лет - население страны. Для этих целей планируется отвести две субботы и два воскресенья. В Словакии считают, что в случае успеха этим примером могут воспользоваться другие страны мира.

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В связи с резко возросшими показателями заболеваемости в Чехии с 28 октября вводится запрет покидать дома в ночное время: с 21.00 до 5.00. По словам покидающего свой пост министра здравоохранения Романа Прымулы, принятые ранее меры оказались не очень действенными. С начала пандемии в стране были инфицированы в общей сложности 263 572 человека, зарегистрированы 2337 смерти.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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