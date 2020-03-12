 Кандидат в преемники Меркель выступил против переноса съезда ХДС | Новости из Германии о Германии | DW | 26.10.2020

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Германия

Кандидат в преемники Меркель выступил против переноса съезда ХДС

У партии Ангелы Меркель ХДС до сих пор нет кандидата в канцлеры перед выборами 2021 года. Декабрьский партийный съезд, на котором он должен был быть выбран, вновь перенесли.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Один из трех кандидатов на пост главы партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) - Христианско-демократического союза - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступил против принятого в понедельник, 26 октября, президиумом и федеральным правлением партии решения перенести партийный съезд с декабря на 2021 год. На этом съезде должен был быть выбран новый лидер партии вместо Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

"Мы должны провести этот съезд еще до 7 декабря", - заявил Мерц отметив, что перенос съезда, по его мнению, инициировали его недоброжелатели, чтобы помешать ему возглавить партию. При этом Мерц заявил, что никогда не был "любимчиком партийного истеблишмента в Берлине".

"Нельзя терять время в год выборов"

Мерц подчеркнул, что верит в свою победу и на съезде в 2021 году, однако "ХДС не может терять время в год выборов". В 2021 году пройдут выборы в бундестаг, по результатам которых будет выбран преемник Ангелы Меркель на посту канцлера. Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру. Соперниками Фридриха Мерца в борьбе за пост лидера партии и канцлера являются глава федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Из-за быстро растущего числа новых случаев заражения коронавирусом правление ХДС приняло решение о переносе партийного съезда, запланированного на начало декабря, на более поздний срок. По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака (Paul Ziemiak), съезд состоится, когда позволит ситуация с пандемией, в крайнем случае он будет проведен в онлайн-режиме.

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    Кто станет канцлером?

    Серьезные шансы выиграть выборы и поставить на пост канцлера своего кандидата имеются лишь у правящего блока ХДС/ХСС, а также у Cоциал-демократической партии (СДПГ). Но и остальные партии выдвинули из своих рядов политиков, которые пойдут на выборы в бундестаг первыми номерами в их списках. DW представляет всех кандидатов в своей фотогалерее.

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    На вершине власти

    Ангела Меркель знает, что такое руководить страной. 59-летняя канцлер уже 8 лет правит в Германии. Политическую карьеру она начала в 1989 году на первых демократических выборах в ГДР. После воссоединения страны перешла в ХДС. В годы ее правления ФРГ приостановила действие всеобщей воинской обязанности и приняла решение об отказе от ядерной энергетики.

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    Путешествовать, стоять у плиты, править страной

    Свободное время та, кого называют самой влиятельной женщиной на планете, старается проводить на природе. Ангела Меркель любит ходить в пешие походы с мужем или готовить еду. До начала политической карьеры госпожа канцлер занималась физикой. "Естественные науки я выбрала еще и потому, что руководство ГДР не могло вмешаться в законы природы", - написано на личном сайте Меркель.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Кандидат от социал-демократов

    Пер Штайнбрюк - кандидат в канцлеры от социал-демократов. Говорит, что "никогда больше" не будет работать в правительстве вместе с Ангелой Меркель. С 2005 по 2009 годы под ее руководством Штайнбрюк был министром финансов в правительстве большой коалиции ХДС и СДПГ. Предвыборная программа кандидата от СДПГ предполагает введение минимального уровня зарплаты и контроля за ценами на аренду жилья.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Заядлый шахматист

    66-летний Пер Штайнбрюк с шести лет играет в шахматы. Однажды он назвал шахматы игрой, в которой следует пытаться сыграть лучше, чем соперник. "Но с тех пор, как я играю в шахматы против компьютера, такие попытки совершенно бесперспективны", - с иронией признается кандидат в канцлеры от социал-демократов.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Дуэт лидеров

    Предвыборный список партии "Союз-90"/"Зеленые" возглавляют сразу два политика. 47-летняя Катрин Гёринг-Эккардт представляет правое крыло, а 59-летний Юрген Триттин - левое крыло "зеленых". Она родом с востока, он - с запада Германии. Оба требуют повысить налоги для людей с зарплатой выше среднего. Дуэт кандидатов от "зеленых" впервые в ФРГ выбрали сами члены партии в ходе прямого голосования.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Он спокойно относится к неудачам…

    Неудачу, которую Юрген Триттин потерпел, спускаясь на лодке по реке, он сможет быстро забыть. К сложным ситуациям за годы политической карьеры бывшему министру по защите окружающей среды не привыкать. А вот о своей частной жизни Триттин, социолог по образованию, старается не распространяться.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    …а она танцует

    Катрин Гёринг-Эккардт научил танцевать отец, который преподавал в танцевальной школе. Она даже участвовала в турнирах. С тех пор страха перед выступлениями на публике, по собственному признанию, у Гёринг-Эккардт нет. Согласившись возглавлять список "зеленых", мать двоих детей ушла с должности председателя синода евангелической церкви Германии.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Брюдерле: на брудершафт с финансами

    68-летний Райнер Брюдерле, возглавляющий список Свободной демократической партии (СвДП), - экономист и политик. Именно экономические темы были его коньком в начале политической карьеры в Майнце и на посту министра экономики в правительстве Ангелы Меркель. В 2011 году СвДП потерпела ряд поражений на земельных выборах. Брюдерле в ответ ушел со своих постов, возглавив фракцию либералов в бундестаге.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Личное остается личным

    В середине июня 2013 года с Райнером Брюдерле случилось несчастье: он упал и сломал руку и ногу. Несколько недель пришлось восстанавливать здоровье на озере Тегернзе. Либерал Брюдерле признается: ему не давало покоя то, что в столь важный момент предвыборной гонки выздоровление шло так долго. О его личной жизни известно немного: женат, исповедует евангелическую веру, живет в Майнце.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    "Левые"

    Замглавы Левой партии 44-летняя Сара Вагенкнехт и 66-летний лидер ее парламентской фракции Грегор Гизи друг друга недолюбливают и вместе работать не хотят ни при каких условиях. Тем не менее они вместе идут в списке Левой партии на выборы. Чтобы не усиливать напряжение в партийных рядах, под первым номером в избирательном списке "левых" числятся сразу восемь человек.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Частное и партийное

    Сара Вагенкнехт нашла свое личное счастье с Оскаром Лафонтеном, бывшим лидером Левой партии. "Мне необходимо свободное пространство, время для чтения и размышлений", - говорит Вагенкнехт о себе. Защитив диссертацию, она изначально собиралась посвятить себя науке.

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    Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

    Прекрасный оратор

    Ребенком Грегор Гизи озвучивал в ГДР советские кинокомедии. Его друзья до сих пор радостно вскрикивают, если видят фамилию Гизи в титрах. Но сегодня юрист по образованию Гизи предпочитает говорить не о кино, а о театре. А говорит он прекрасно: мало кто из немецких политиков может тягаться с ним в ораторском искусстве. Но из-за проблем с сердцем Гизи старается не переходить на повышенные тона.

    Автор: Грета Хаман, Михаил Бушуев


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