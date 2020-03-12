Кандидат в преемники Меркель выступил против переноса съезда ХДС

Один из трех кандидатов на пост главы партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) - Христианско-демократического союза - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступил против принятого в понедельник, 26 октября, президиумом и федеральным правлением партии решения перенести партийный съезд с декабря на 2021 год. На этом съезде должен был быть выбран новый лидер партии вместо Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

"Мы должны провести этот съезд еще до 7 декабря", - заявил Мерц отметив, что перенос съезда, по его мнению, инициировали его недоброжелатели, чтобы помешать ему возглавить партию. При этом Мерц заявил, что никогда не был "любимчиком партийного истеблишмента в Берлине".

"Нельзя терять время в год выборов"

Мерц подчеркнул, что верит в свою победу и на съезде в 2021 году, однако "ХДС не может терять время в год выборов". В 2021 году пройдут выборы в бундестаг, по результатам которых будет выбран преемник Ангелы Меркель на посту канцлера. Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру. Соперниками Фридриха Мерца в борьбе за пост лидера партии и канцлера являются глава федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Из-за быстро растущего числа новых случаев заражения коронавирусом правление ХДС приняло решение о переносе партийного съезда, запланированного на начало декабря, на более поздний срок. По словам генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака (Paul Ziemiak), съезд состоится, когда позволит ситуация с пандемией, в крайнем случае он будет проведен в онлайн-режиме.

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