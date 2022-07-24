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Фридрих Мерц

Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС), лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года. Юрист по образованию, адвокат, лоббист. Является членом Христианско-демократического союза (ХДС), с 2000 по 2002 год занимал пост председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. С 1998 по 2000-й, а также с 2002 по 2004 годы был заместителем главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Внутри партии считается оппонентом канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). 30 октября 2018 года, после провальных для ХДС выборов в федеральных землях Бавария и Гессен, Фридрих Мерц объявил о решении баллотироваться на пост председателя ХДС вместо Меркель.

В январе 2022 года был избран председателем ХДС. В середине февраля 2022 года вновь был избран председателем консервативной фракции бундестага.

Лидер оппозиции ФРГ Мерц: В ХДС нет раскола по вопросу отношения к России

Лидер оппозиции ФРГ Мерц: В ХДС нет раскола по вопросу отношения к России 24.07.2022

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью ZDF ответил на вопросы об Украине и российском газе, женской квоте в его партии и использовании атомной энергии в Германии.
Лидер немецкой оппозиции побывал в Украине. В ФРГ этим довольны не все

Лидер немецкой оппозиции побывал в Украине. В ФРГ этим довольны не все 04.05.2022

Поездка главы ХДС Фридриха Мерца в Киев возмутила однопартийцев канцлера Германии из СДПГ. При этом сам Олаф Шольц по-прежнему не планирует ехать в Украину, объясняя это отказом украинских властей принять президента ФРГ.
Лидер оппозиции в ФРГ раскритиковал канцлера за позицию по вооружениям для Киева

Лидер оппозиции в ФРГ раскритиковал канцлера за позицию по вооружениям для Киева 16.04.2022

По словам Фридриха Мерца, своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества. Мы хотим знать, какое оружие поставляется Киеву, отметил лидер ХДС.

Председателем консервативной фракции бундестага избран Фридрих Мерц

Председателем консервативной фракции бундестага избран Фридрих Мерц 15.02.2022

Ушедший в оппозицию после выборов Христианско-демократический союз передал Фридриху Мерцу важнейшие посты.
В ФРГ партию Меркель возглавит ее главный соперник Фридрих Мерц

В ФРГ партию Меркель возглавит ее главный соперник Фридрих Мерц 17.12.2021

Почти две трети членов ХДС желают видеть своим председателем экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Мерц будет официально избран председателем христианских демократов на съезде партии в январе.
Возможный преемник Меркель предложил отсрочить строительство Северного потока - 2

Возможный преемник Меркель предложил отсрочить строительство "Северного потока - 2" 19.09.2020

По мнению Фридриха Мерца, на фоне отравления Навального следует ввести двухлетний мораторий на продолжение строительства "Северного потока - 2" и разобраться в будущем отношений ЕС и РФ.
Немцы оценили шансы политиков ХДС на роль кандидатов в канцлеры

Немцы оценили шансы политиков ХДС на роль кандидатов в канцлеры 14.02.2020

Среди четырех возможных кандидатов на пост главы партии ХДС наибольшие шансы на сегодня у Фридриха Мерца, свидетельствует соцопрос Deutschlandtrend.
Может ли канцлером Германии стать миллионер?

Может ли канцлером Германии стать миллионер? 21.11.2018

Высокие доходы Фридриха Мерца - одного из кандидатов в преемники Ангелы Меркель - могут выйти ему боком. DW - о том, почему в Германии скептически относятся к очень богатым людям.
Кандидат на пост главы ХДС признал себя миллионером

Кандидат на пост главы ХДС признал себя миллионером 18.11.2018

Один из кандидатов на место преемника Меркель на посту главы ХДС Фридрих Мерц попал в сложное положение, после того как причислил себя к среднему классу. Теперь выяснилось, что его зарплата - миллион евро в месяц.
Экс-глава МИД ФРГ назвал Фридриха Мерца вероятным преемником Меркель

Экс-глава МИД ФРГ назвал Фридриха Мерца вероятным преемником Меркель 03.11.2018

Согласно опросу, почти половина немцев верят, что Фридрих Мерц сможет улучшить рейтинг ХДС, если сменит на посту его председателя действующего канцлера Ангелу Меркель.
Эксперт: Для успеха импортозамещения нужен слабый рубль

Эксперт: Для успеха импортозамещения нужен слабый рубль 30.03.2015

Нынешний кризис в России будет способствовать ее реиндустриализации, но лишь при низком обменном курсе, заявил в интервью DW глава филиала Фонда Эберта в Москве Рудольф Трауб-Мерц.
Уход Фридриха Мерца ослабит Христианско-демократический союз

Уход Фридриха Мерца ослабит Христианско-демократический союз 07.02.2007

Одна из тем сегодняшних немецких газет – неожиданное объявление об уходе из политики бывшего председателя фракции ХДС в бундестаге и одного из наиболее ярких представителей этой партии Фридриха Мерца.