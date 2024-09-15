В ФРГ вводится повсеместный выборочный контроль на границах

Перед запуском 16 сентября расширенного пограничного контроля в Германии министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступила в защиту этой меры и пообещала, что она не приведет к длинным автомобильным заторам на границах. "Нам необходимо сдерживать нерегулируемую миграцию, остановить контрабандистов, связать руки преступникам, выявлять и останавливать исламистов", - заявила она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 15 сентября.

На фоне резкой критики со стороны Польши и Греции Фезер подчеркнула: "Мы не принимаем в одиночку меры, которые вредят Европе, мы действуем в тесной координации со своими соседями. Длинных заторов из-за выборочного контроля не будет. Никаких длинных пробок, мы вводим умный контроль, как того требует нынешняя ситуация".

Контроль на всех наземных границах

По распоряжению Фезер с 16 сентября на всех наземных границах Германии вводится пограничный контроль с целью сдерживания неконтролируемого въезда мигрантов в страну. Предварительно эта мера запланирована на полгода. Выборочный контроль вводится на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

На границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией такой режим уже действует. Контроль, который был введен в связи с проведением Олимпиады, уже действует и на границе с Францией . В принципе, такой погранконтроль не предусмотрен в рамках Шенгенской зоны. Его введение должно каждый раз согласовываться с Еврокомиссией.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал правительство к концу года представить честный отчет об эффективности принятых мер. ХДС настаивает на том, что на границах Германии необходимо временно отклонять ходатайства всех просителей убежища. В соответствии с Дублинским соглашением люди должны просить убежище там, где они впервые въехали на территорию Евросоюза. Такая мера "юридически допустима, практически возможна и, в свете нынешней ситуации, даже политически необходима", сказал Мерц.