Ужесточение миграционной политики. Чем похожи Франция и ФРГ

Новый глава правительства Франции Мишель Барнье хочет ужесточить миграционную политику. В Париже для этого ему нужны голоса ультраправых. В Брюсселе поддержка может прийти из Германии.

Мишель Барнье все еще занят формированием нового кабинета министров, но уже объявил, что изменится во Франции после его вступления в должность главы французского правительства. На первом месте в списке приоритетов 73-летнего политика - борьба с нелегальной миграцией. "Создается впечатление, что границы как решето, что миграционные потоки не контролируются. Мы изменим это", - сказал Барнье в своем первом телевизионном интервью вскоре после его назначения на пост премьера.

Проведение более жесткой политики в области миграции и предоставления убежища может стать обязанностью не только нового министра внутренних дел. По сообщениям французских СМИ, Барнье даже планирует создать отдельное министерство "Иммиграции, интеграции и национальной идентичности". Такое министерство стало бы политическим сигналом о том, что Барнье из партии "Республиканцы", по крайней мере, в этом вопросе, ориентируется на президентский опыт своего друга по партии Николя Саркози.

Барнье в миграционных вопросах, видимо, намерен следовать политическому курсу Николя Саркози Фото: Michel Euler/AP

Саркози, который почти два десятилетия назад попал в заголовки газет из-за своих скандальных слов о "чистке пригородов с помощью аппаратов "Керхер", впервые создал такое министерство в 2007 году будучи президентом страны. Это было частью проводимой им тогда более жесткой миграционной политики. В то же время благодаря своей позиции в этом вопросе Саркози удалось остановить рост популярности крайне правого "Национального фронта".

Зависимость от Марин Ле Пен

Сегодня эта партия, которая была переименована в "Национальное объединение", дышит в затылок президенту Эмманюэлю Макрону. На выборах в Европарламент она, получив 31,4 процента голосов, была, безусловно, главной политической силой в стране, а также смогла завоевать значительное количество мест на досрочных парламентских выборах летом 2024 года. Альянс Макрона, напротив, распался. "Мишель Барнье зависит от голосов сторонников Ле Пен в парламенте, если его правительство хочет выжить", - говорит Джейкоб Росс, эксперт по Франции из Германского общества внешней политики (DGAP).

Политическое влияние Марин Ле Пен во Франции растет Фото: Jerome Domine/abaca/picture alliance

Тот факт, что Марин Ле Пен не спешит вносить в парламент предложение о вотуме недоверия Барнье, в отличие от столь же окрепших объединенных левых, вероятно, также связан с перспективой дальнейшего ужесточения политики предоставления убежища. "Барнье неоднократно подчеркивал в прошлом, что рассматривает "Брекзит" (выход Великобритании из ЕС. - Ред.) как ответ на потерю контроля над национальной политикой. Он опасается, что если в ЕС не произойдет фундаментальных изменений в миграционной политике, то в долгосрочной перспективе это поставит под угрозу весь европейский проект", - поясняет Росс.

Предвыборная кампания с упором на вопросы миграции

Чтобы предотвратить такое развитие событий, Барнье сосредоточился на ужесточении миграционной политики. Новый глава правительства пока не озвучил никаких подробностей, но его предвыборная кампания трехлетней давности по выдвижению кандидатом в президенты от "Республиканцев" дает представление о том, чего от него можно ожидать.

В то время бывший министр иностранных дел выступал за ускорение процедуры предоставления убежища, призывал к ограничению воссоединения семей и вслух размышлял о моратории на прием просителей убежища, который мог бы продлиться несколько лет. Даже внесение поправок в конституцию не казалось табу, чтобы отменить законы ЕС в спорных случаях. Эти меры должны были восстановить национальный суверенитет в миграционной политике и способствовать интеграции мигрантов. Тем не менее, это не сделало Барнье кандидатом в президенты.

Несмотря на то, что он наверняка получит необходимые голоса от "Национального объединения" в парламенте для соответствующего ужесточения, Барнье и Ле Пен политически далеки друг от друга. Барнье воспринимается как человек центра, который не ставит под сомнение европейский интеграционный проект и институты ЕС.

Тяжелое испытание для партии Макрона

В Национальном собрании Барнье может опираться только на менее чем 50 депутатов от своей партии и президентского альянса. Несмотря на оппозиционную роль "Республиканцев", две политические силы уже договорились об ужесточении миграционной политики в 2023 году. Однако в то время это привело к напряженности в лагере Макрона, который ранее также привлекал многих левых политиков. Среди прочего, прошлогодняя реформа предусматривала многолетние периоды ожидания доступа к социальным пособиям для некоторых мигрантов из стран, не входящих в ЕС.

Протесты против ужесточения миграционной политики во Франции в 2023 году Фото: Mohamad Alsayed/Anadolu/picture alliance

Однако вскоре Конституционный совет отклонил часть этих планов. Не столько потому, что нашел в них нарушение конституции, сколько из-за процедурных ошибок. Например, судьи отменили норму, согласно которой Национальное собрание должно устанавливать верхний предел приема мигрантов, сославшись на нарушение принципа разделения властей. Однако само понятие "верхнего предела" конституции не противоречит.

Требуется навык переговорщика

В ближайшие месяцы навыки Мишеля Барнье, вероятно, будут востребованы, причем не в последнюю очередь на европейской арене. Как бывший главный переговорщик ЕС по "Брекзиту", Барнье хорошо знает принципы работы Брюсселя. Так называемый Дублинский регламент и Шенгенский кодекс о границах устанавливают высокие барьеры для долгосрочного пограничного контроля и отказов на границах.

Соответственно, пограничный контроль на внутренних границах в Шенгенской зоне может быть лишь временным исключением. В последнее время, однако, увеличилось число государств ЕС, которые в миграционной политике действуют самостоятельно и хотя бы частично игнорируют правила ЕС.

Германия и Франция могут стать союзниками

Мишель Барнье, который вряд ли заинтересован в том, чтобы расшатать законодательные основы ЕС, теперь может оказаться в выигрыше благодаря политическому импульсу в Германии. Вскоре после вступления Барнье в должность министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила о введении до дальнейшего уведомления пограничного контроля и "отказов мигрантам в соответствии с европейским законодательством" на всех немецких границах. Благодаря наметившейся смене курса важнейший партнер Франции по ЕС может стать союзником в пользу более жесткой миграционной политики в Европе.

Пограничный контроль на немецко-австрийской границе Фото: IMAGO/Revierfoto

Тем не менее дебаты во Франции идут гораздо активнее, чем в Германии. Миграционная реформа, принятая в прошлом году под влиянием народных протестов, выходит далеко за рамки того, что в настоящее время, как представляется, пользуется поддержкой большинства в Германии. Однако отказы на границе уже давно перестали вызывать ажиотаж во Франции. В 2017 году, когда Эмманюэль Макрон впервые был избран в Елисейский дворец, французские силы безопасности остановили более 50 000 человек только на франко-итальянской границе. Проверки проводились не только на дорогах и в поездах, но и с помощью патрулей в горах.