Во Франции прошли протесты против закона об иммиграции

Тысячи людей протестовали против иммиграционного закона в преддверии объявления Конституционным советом страны своего решения по нему.

Во Франции на акции против нового иммиграционного закона вышли десятки тысяч человек, сообщает издание Le Monde в воскресенье, 21 января. Министерство внутренних дел оценило число демонстрантов в 75 тысяч, а организаторы заявили о 150 тысячах протестующих. По сообщению телеканала Franceinfo, различные акции прошли в Париже, Лилле, Каннах, Лионе и других городах.

Во французской столице возле Эйфелевой башни собралось 16 тысяч человек, около 2000 вышли на митинги в Лилле, Каннах, Лионе, Бордо и Меце. На протестах в Тулузе насчитали от трех до четырех тысяч протестующих.

Парламент Франции одобрил законопроект со второй попытки

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции вслед за Сенатом в декабре одобрило спорный законопроект об иммиграции, предложенный президентом Эмманюэлем Макроном. Законопроект в числе прочего предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Ужесточены условия получения некоторых социальных пособий - теперь безработные мигранты из стран за пределами Евросоюза смогут рассчитывать на них не ранее чем через 5 лет пребывания во Франции.

Кроме того, лица с двойным гражданством, совершившие преступления против сотрудников правоохранительных органов Франции, могут лишиться французского паспорта. "Жесткие меры сегодня необходимы", - заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен после завершения голосования. Противники закона считают, что он способствует росту правых настроений, а также дискриминации по расовому и национальному признакам.

За несколько дней до этого парламент отклонил документ. В первоначальной версии законопроект был призван способствовать интеграции мигрантов, а также упрощению депортации людей, прибывших во Францию нелегально. Однако впоследствии Сенат, в котором у сторонников Макрона нет большинства, ужесточил большинство положений документа. Ожидается, что Конституционный совет Франции 25 января объявит свое решение о конституционности закона.

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