Марин Ле Пен

Лидер французской политической партии "Национальный фронт"

Дочь французского политика-националиста, создателя "Национального фронта", Жана-Мари Ле Пена. Придерживается популистских взглядов, выступает против членства Франции в ЕС и еврозоне, за сближение с Россией. Финансирование избирательной компании Ле Пен, по разным данным, финансируется, в том числе, и российскими структурами. На президентских выборах во Франции, состоявшихся в апреле-мае 2017 года, Ле Пен уверенно прошла во второй тур, где проиграла более умеренному кандидату.