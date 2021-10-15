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Марин Ле Пен

Лидер французской политической партии "Национальный фронт"

Дочь французского политика-националиста, создателя "Национального фронта", Жана-Мари Ле Пена. Придерживается популистских взглядов, выступает против членства Франции в ЕС и еврозоне, за сближение с Россией. Финансирование избирательной компании Ле Пен, по разным данным, финансируется, в том числе, и российскими структурами. На президентских выборах во Франции, состоявшихся в апреле-мае 2017 года, Ле Пен уверенно прошла во второй тур, где проиграла более умеренному кандидату.

Paris Mayor and Socialist Party (PS) candidate for the 2022 French presidential election Anne Hidalgo hold a red rose as she acknowledges the applause during the result of the vote of the PS militants to designate their candidate for the presidential election in Paris on October 14, 2021. Hidalgo was nominated late on October 14, 2021, by the Socialist Party to run for the 2022 French presidential election. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

Кандидатом на пост президента Франции от социалистов выдвинута мэр Парижа 15.10.2021

Анн Идальго набрала около трех четвертей голосов, обойдя бывшего министра сельского хозяйства Франции, мэра Ле-Мана Стефана Ле Фоля.
European Council President Donald Tusk and European Commission President Jean-Claude Juncker hold a joint news conference at the end of the European Union leaders summit dominated by Brexit, in Brussels, Belgium October 18, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Экс-премьер Польши Туск обвинил власти в содействии повестке Путина 05.07.2021

Евроскептикам из Венгрии, Италии и Франции, с которыми правящая партия Польши "Закон и справедливость" подписала декларацию, ближе путинская Россия, чем Евросоюз, считает Дональд Туск.
French far-right National Rally (Rassemblement National) party leader Marine Le Pen delivers a speech in reaction to the outcomes of the second round of French regional and departmental elections, in Nanterre, near Paris, France June 27, 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Марин Ле Пен переизбрана председателем Национального объединения 04.07.2021

Марин Ле Пен получила 98 проц голосов на партийном съезде в Перпиньяне. Альтернативных кандидатов на пост председателя ультраправой партии не было.
A voter holds an electoral card and a ballot before voting at a polling station in Etaples, northern France, for the second round of the French regional elections on June 27, 2021. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

Второй тур региональных выборов во Франции: провал центристов и ультраправых 27.06.2021

Наиболее убедительно на региональных выборах во Франции выступили консерваторы, а также "левые" и "зеленые". "Республика на марше" Макрона и Нацобъединение Ле Пен не будут контролировать ни один из 13 регионов.

Electoral campaign boards are set up for the upcoming regional election in Bidarray, southwestern France, Wednesday, June 16, 2021. Regional election will take place on June 20 and 27 throughout France. (AP Photo/Bob Edme)

На региональных выборах во Франции правопопулисты проигрывают консерваторам 20.06.2021

По данным опроса Ipsos, правые популисты вокруг Марин Ле Пен в первом туре региональных выборов во Франции получили 19,3 процента голосов, а "Республиканцы" Жана Леонетти - 27,2 процента.
A man looks at posters advertising the upcoming regional election in Saint Jean de Luz southwestern France, Friday, June 18, 2021. Regional election will take place on June 20 and 27 throughout France. (AP Photo/Bob Edme)

Во Франции проходит первый тур региональных выборов 20.06.2021

Региональные выборы считаются во Франции генеральной репетицией президентских. Эксперты отмечают рост популярности крайне правых под руководством Марин Ле Пен.
07.10.2019, Frankreich, Paris: Marine Le Pen, Vorsitzende der Partei Rassemblement National, nimmt bei einer Debatte zu dem Thema Migration in der Nationalversammlung teil. Die Debatte wurde von dem französischen Präsidenten Macron angekündigt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Суд во Франции оправдал Марин Ле Пен по делу о фотографиях жертв ИГ 04.05.2021

Глава французских праворадикалов Ле Пен после терактов в Париже разместила в Twitter снимки убитых заложников группировки "Исламское государство". Прокуратура требовала штрафа в 5000 евро. Суд оправдал политика.
France's President Emmanuel Macron and French Armies Chief Staff General Francois Lecointre stand in the command car as they review troops before the start of the Bastille Day military parade honouring French health workers and their dedication in the fight against the coronavirus disease (COVID-19), in Paris, France July 14, 2020. Christophe Ena/Pool via REUTERS

Французские генералы пугают путчем: предвыборный трюк правых радикалов? 04.05.2021

20 отставных французских генералов шокировали Париж. Они призвали выступить против мигрантов, исламизма и "толпы из пригорода". И по сути пригрозили путчем. Что это значит и как реагирует Макрон?
French President Emmanuel Macron speaks with officials as he casts his ballot at a polling station during the second round of French municipal elections, that was delayed due to the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Le Touquet-Paris-Plage, France June 28, 2020. Yoan Valat/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

Как французские "зеленые" могут изменить политику Макрона и ЕС 30.06.2020

Успех "зеленых" на муниципальных выборах во Франции стал настоящей сенсацией. Итоги голосования могут повлиять на политику не только президента Макрона, но и всего Евросоюза.
07.10.2019, Frankreich, Paris: Marine Le Pen, Vorsitzende der Partei Rassemblement National, nimmt bei einer Debatte zu dem Thema Migration in der Nationalversammlung teil. Die Debatte wurde von dem französischen Präsidenten Macron angekündigt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Правые популисты во Франции просят в долг у граждан 09.02.2020

Крайне правая партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен объявила о начале сбора средств на свою деятельность. Долги партии могут составлять 24 млн евро.
07.10.2019, Frankreich, Paris: Marine Le Pen, Vorsitzende der Partei Rassemblement National, nimmt bei einer Debatte zu dem Thema Migration in der Nationalversammlung teil. Die Debatte wurde von dem französischen Präsidenten Macron angekündigt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро 03.02.2020

АО "Авиазапчасть" через российский суд потребовала вернуть кредит, который французская партия "Национальное объединение" получила в Первом чешско-российском банке.
French President Emmanuel Macron speaks during the 2019 United Nations Climate Action Summit at U.N. headquarters in New York City, New York, U.S., September 23, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

Зачем Эмманюэль Макрон заигрывает с правым электоратом 06.11.2019

Высказывания президента Франции о болгарах и украинцах привели к дипломатическому скандалу. Какую цель преследует Макрон, пытаясь привлечь на свою сторону избирателей правых взглядов?
28.10.2019, Frankreich, Bayonne: ©PHOTOPQR/SUD OUEST ; Bayonne 28/10/2019 Attentat à l mosquée de Bayonne deux fidèles blesses par arme à feu un engin explosif depose devant l'entree de la mosquee Two people have been injured after shots were fired near a mosque in Bayonne, southwest France on October 28, 2019 *** Local Caption *** Foto: Chopin Jean Daniel/MAXPPP/dpa |

Во Франции пожилой мужчина пытался поджечь мечеть 28.10.2019

В Байонне полиция задержала 84-летнего мужчину после того, как он попытался поджечь мечеть и выстрелил в двух помешавших ему прохожих.
French president Emmanuel Macron (L) casts his ballot at a polling station in Le Touquet, on May 26, 2019, as part of the vote for the European parliamentary election. (Photo by ludovic MARIN / POOL / AFP) (Photo credit should read LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images)

На выборах в Европарламент Ле Пен выиграла у Макрона сражение, но не войну 27.05.2019

Президент Франции уступил на выборах в Европарламент праворадикальной партии Марин Ле Пен. Для Макрона это не означает конца карьеры, анализирует автор DW.
French far-right National Rally (Rassemblement National) party leader Marine Le Pen reacts after the first results in Paris, France, May 26, 2019. REUTERS/Charles Platiau

Французские правые популисты обошли партию Макрона на выборах в Европарламент 27.05.2019

Партия Марин Ле Пен получила 23,4 процента голосов, сторонники Эмманюэля Макрона набрали 22,3 процента, на третьем месте - "зеленые", сообщило МВД Франции.
National Rally (Rassemblement National) party leader Marine Le Pen waves at a rally in Henin-Beaumont, France May 24, 2019. REUTERS/Pascal Rossignol

Экзитполы: во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен 26.05.2019

По данным экзитполов, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Республику на марше" президента Эмманюэля Макрона разделяет полтора процента голосов.
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