Левые сенсационно выиграли выборы во Франции: что дальше?

Левая коалиция неожиданно победила на досрочных парламентских выборах во Франции. Лидер после первого тура - ультраправый "Национальный фронт" оказался лишь третьим. Кто теперь будет формировать правительство?

Вопреки соцопросам и многочисленным прогнозам последних недель, альянс левых сил "Новый народный фронт" получил больше мандатов в Национальном собрании Франции по итогам второго тура досрочных парламентских выборов, состоявшегося 7 июля 2024 года. Согласно результатам голосования, ультраправое "Национальное объединение", которое лидировало после первого тура выборов и которому предсказывали крупную победу, неожиданно заняло лишь третье место.

Левые торжествуют

Жан-Люк Меланшон, неформальный лидер левого альянса "Новый народный фронт", в состав которого входят социалисты, коммунисты, "зеленые" и левоэкстремистская партия Меланшона "Неподчинившаяся Франция", объявил себя победителем выборов, указав, что "республиканский пыл" достиг огромного успеха. Еще неделю назад триумф на выборах предсказывали ультраправым Марин Ле Пен.

Жан-Люк Меланшон Фото: Abdul Saboor/REUTERS

"Народ предотвратил это. Это огромное облегчение для Франции", - сообщил Меланшон, обращаясь в Париже к тысячам своих ликующих сторонников. Альянс левых получил больше всего голосов именно в столице и во многих крупных городах страны.

Теперь президент Эмманюэль Макрон по установившейся традиции должен назначить премьер-министра из рядов "Нового народного фронта". Однако у левого альянса нет абсолютного большинства в Национальном собрании (182 места), и ему, вероятно, придется рассчитывать на коалицию с центристским альянсом "Вместе за республику" (168 мест), в который входит и партия Макрона. В сумме их мандатов вполне хватит для формирования большинства - всего во французском парламенте 577 депутатов.

Ультраправые разочарованы

Председатель ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла и ее основательница Марин Ле Пен, весьма вероятно, накануне голосования готовились к бурному празднованию победы, уверенно лидируя после первого тура выборов. Однако в данном случае шампанское осталось неоткупоренным.

Жордан Барделла разочарован итогами выборов Фото: JULIEN DE ROSA/AFP

Многочисленные сторонники RN, собравшиеся отметить успех на партийной вечеринке в пригороде Парижа, после обнародования итогов второго тура с вытянутыми лицами с трудом могли поверить, что у них лишь третье место. В этой связи Барделла подчеркнул, что "Национальное объединение" проиграло только потому, что левый альянс и президент Макрон создали "противоестественную коалицию".

Во втором туре "Новый народный фронт" и макронисты из "Вместе за республику", по сути, выставили единых кандидатов во многих округах, чтобы не допустить успеха представителей RN. И эта тактика сработала, что явно очень разозлило лидера ультраправых. "Избиратели разочарованы", - заявил Барделла. По его словам, "Национальное объединение" остается единственной альтернативой политике левых и центристов, а действующая во Франции мажоритарная избирательная система сыграла против его партии.

Расчет Макрона не совсем оправдался

Президент Макрон, который провел вечер воскресенья в уединении в Елисейском дворце, пошел на риск, объявив досрочные выборы в Нацсобрание после провала центристов и его партии в начале июня на выборах в Европарламент. По оценкам наблюдателей, он хотел таким образом вновь заручиться доверием французов. Расчет не совсем оправдался, хотя и нового провала, который многие эксперты сулили Макрону после первого тура, также не случилось.

Президент Эмманюэль Макрон с супругой на избирательном участке, 7 июля 2024 года Фото: Mohammed Badra/AP Photo/picture alliance

При этом представительство президентской партии в парламенте (ныне второе по численности) сократилось на треть - после выборов 2022 года у макронистов было 245 мандатов. Кроме того, хотя президенту удалось не допустить прихода к власти крайне правых, теперь ему, похоже, придется работать с крайне левыми.

Баланс сил между президентом и парламентом смещается

Явка избирателей во втором туре достигла рекордной отметки в 67%. Обозреватели отмечают, что многих французов мобилизовала угроза прихода к власти ультраправых, они не устали голосовать, потому что чувствовали, что эти парламентские выборы имеют историческое значение.

Гезине Вебер (Gesine Weber), аналитик по Франции из Германского фонда Маршалла, пояснила в интервью DW, что Эмманюэль Макрон совершенно отдалился от избирателей с момента вступления в должность в 2017 году: "Мы видим, что французы были полностью недовольны его политикой". Появление Макрона и его политический проект, направленный на создание новой центристской силы и ослабление позиций крайне правых и крайне левых, совершенно не сработали, полагает Вебер.

Здание парламента Франции Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Французские СМИ цитируют советника президента: "Макрон передает ключи от политической власти депутатам парламента. Она больше не находится в Елисейском дворце". Аналитики полагают, что президент Макрон, вероятно, теперь до конца срока полномочий в мае 2027 года окажется в роли "хромой уткой". Согласно Конституции Французской Республики, основная часть властных полномочий сосредоточена в руках президента. На практике теперь это может измениться.

Франция в очередной раз вступает в период "сосуществования" (дословно с фр. cohabitation - сожительство) - так в стране описывается ситуация раздельного правления, когда глава государства и парламентское большинство представляют разные партии. Эмманюэль Макрон исключил возможность своего ухода в отставку. По конституции к компетенции президента относятся вопросы внешней политики и обороны. Однако внутренняя и экономическая политика теперь, вероятно, будет определяться премьером из левого политического лагеря. Глава правительства Габриэль Атталь из макроновской партии объявил о своей отставке вечером 7 июля. Однако Макрон ее не принял.

Как будут формировать правительство во Франции

Наблюдатели говорят, что Марин Ле Пен и Жордан Барделла пытались представить ультраправое "Национальное объединение" как умеренную партию. И в первом туре выборов избиратели, особенно в сельских районах, в это поверили. Однако во втором - всего неделю спустя - уже нет.

Несмотря на третье место, RN улучшило свое представительство в парламенте (в прошлом составе у него было 89 мест, теперь - 143) и, похоже, все же стало нормальной партией для миллионов французов. Досрочные выборы укрепили позиции левых и правых радикалов, уточнила Гезине Вебер в беседе с DW, анализируя итоги голосования.

На данный момент сложно однозначно утверждать, кто возглавит правительство Франции. Перед выборами президент Макрон категорически исключил возможность назначения премьером Жан-Люка Меланшона. Макрон тогда сказал, что "Неподчинившаяся Франция" Меланшона в четыре раза хуже, чем ультраправые из RN. Теперь, прогнозируют эксперты, президент может попытаться расколоть наспех созданный "Новый народный фронт" и работать только с умеренными левыми.