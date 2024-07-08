Левые сенсационно выиграли выборы во Франции: что дальше?8 июля 2024 г.
Вопреки соцопросам и многочисленным прогнозам последних недель, альянс левых сил "Новый народный фронт" получил больше мандатов в Национальном собрании Франции по итогам второго тура досрочных парламентских выборов, состоявшегося 7 июля 2024 года. Согласно результатам голосования, ультраправое "Национальное объединение", которое лидировало после первого тура выборов и которому предсказывали крупную победу, неожиданно заняло лишь третье место.
Левые торжествуют
Жан-Люк Меланшон, неформальный лидер левого альянса "Новый народный фронт", в состав которого входят социалисты, коммунисты, "зеленые" и левоэкстремистская партия Меланшона "Неподчинившаяся Франция", объявил себя победителем выборов, указав, что "республиканский пыл" достиг огромного успеха. Еще неделю назад триумф на выборах предсказывали ультраправым Марин Ле Пен.
"Народ предотвратил это. Это огромное облегчение для Франции", - сообщил Меланшон, обращаясь в Париже к тысячам своих ликующих сторонников. Альянс левых получил больше всего голосов именно в столице и во многих крупных городах страны.
Теперь президент Эмманюэль Макрон по установившейся традиции должен назначить премьер-министра из рядов "Нового народного фронта". Однако у левого альянса нет абсолютного большинства в Национальном собрании (182 места), и ему, вероятно, придется рассчитывать на коалицию с центристским альянсом "Вместе за республику" (168 мест), в который входит и партия Макрона. В сумме их мандатов вполне хватит для формирования большинства - всего во французском парламенте 577 депутатов.
Ультраправые разочарованы
Председатель ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла и ее основательница Марин Ле Пен, весьма вероятно, накануне голосования готовились к бурному празднованию победы, уверенно лидируя после первого тура выборов. Однако в данном случае шампанское осталось неоткупоренным.
Многочисленные сторонники RN, собравшиеся отметить успех на партийной вечеринке в пригороде Парижа, после обнародования итогов второго тура с вытянутыми лицами с трудом могли поверить, что у них лишь третье место. В этой связи Барделла подчеркнул, что "Национальное объединение" проиграло только потому, что левый альянс и президент Макрон создали "противоестественную коалицию".
Во втором туре "Новый народный фронт" и макронисты из "Вместе за республику", по сути, выставили единых кандидатов во многих округах, чтобы не допустить успеха представителей RN. И эта тактика сработала, что явно очень разозлило лидера ультраправых. "Избиратели разочарованы", - заявил Барделла. По его словам, "Национальное объединение" остается единственной альтернативой политике левых и центристов, а действующая во Франции мажоритарная избирательная система сыграла против его партии.
Расчет Макрона не совсем оправдался
Президент Макрон, который провел вечер воскресенья в уединении в Елисейском дворце, пошел на риск, объявив досрочные выборы в Нацсобрание после провала центристов и его партии в начале июня на выборах в Европарламент. По оценкам наблюдателей, он хотел таким образом вновь заручиться доверием французов. Расчет не совсем оправдался, хотя и нового провала, который многие эксперты сулили Макрону после первого тура, также не случилось.
При этом представительство президентской партии в парламенте (ныне второе по численности) сократилось на треть - после выборов 2022 года у макронистов было 245 мандатов. Кроме того, хотя президенту удалось не допустить прихода к власти крайне правых, теперь ему, похоже, придется работать с крайне левыми.
Баланс сил между президентом и парламентом смещается
Явка избирателей во втором туре достигла рекордной отметки в 67%. Обозреватели отмечают, что многих французов мобилизовала угроза прихода к власти ультраправых, они не устали голосовать, потому что чувствовали, что эти парламентские выборы имеют историческое значение.
Гезине Вебер (Gesine Weber), аналитик по Франции из Германского фонда Маршалла, пояснила в интервью DW, что Эмманюэль Макрон совершенно отдалился от избирателей с момента вступления в должность в 2017 году: "Мы видим, что французы были полностью недовольны его политикой". Появление Макрона и его политический проект, направленный на создание новой центристской силы и ослабление позиций крайне правых и крайне левых, совершенно не сработали, полагает Вебер.
Французские СМИ цитируют советника президента: "Макрон передает ключи от политической власти депутатам парламента. Она больше не находится в Елисейском дворце". Аналитики полагают, что президент Макрон, вероятно, теперь до конца срока полномочий в мае 2027 года окажется в роли "хромой уткой". Согласно Конституции Французской Республики, основная часть властных полномочий сосредоточена в руках президента. На практике теперь это может измениться.
Франция в очередной раз вступает в период "сосуществования" (дословно с фр. cohabitation - сожительство) - так в стране описывается ситуация раздельного правления, когда глава государства и парламентское большинство представляют разные партии. Эмманюэль Макрон исключил возможность своего ухода в отставку. По конституции к компетенции президента относятся вопросы внешней политики и обороны. Однако внутренняя и экономическая политика теперь, вероятно, будет определяться премьером из левого политического лагеря. Глава правительства Габриэль Атталь из макроновской партии объявил о своей отставке вечером 7 июля. Однако Макрон ее не принял.
Как будут формировать правительство во Франции
Наблюдатели говорят, что Марин Ле Пен и Жордан Барделла пытались представить ультраправое "Национальное объединение" как умеренную партию. И в первом туре выборов избиратели, особенно в сельских районах, в это поверили. Однако во втором - всего неделю спустя - уже нет.
Несмотря на третье место, RN улучшило свое представительство в парламенте (в прошлом составе у него было 89 мест, теперь - 143) и, похоже, все же стало нормальной партией для миллионов французов. Досрочные выборы укрепили позиции левых и правых радикалов, уточнила Гезине Вебер в беседе с DW, анализируя итоги голосования.
На данный момент сложно однозначно утверждать, кто возглавит правительство Франции. Перед выборами президент Макрон категорически исключил возможность назначения премьером Жан-Люка Меланшона. Макрон тогда сказал, что "Неподчинившаяся Франция" Меланшона в четыре раза хуже, чем ультраправые из RN. Теперь, прогнозируют эксперты, президент может попытаться расколоть наспех созданный "Новый народный фронт" и работать только с умеренными левыми.