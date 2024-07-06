Барделла - от юноши с плаката ультраправых до премьера?

7 июля, в воскресенье, десятки миллионов французов вновь отправятся на участки для голосования, чтобы выбрать депутатов Национального собрания - нижней палаты парламента. В первом туре досрочных выборов, состоявшемся за неделю до этого, больше всего голосов - 33 % - набрало крайне правое "Национальное объединение" (RN).

Такой итог, констатируют наблюдатели, стал настоящим потрясением для Франции, где ультраправые в последний раз были у власти в период оккупации страны нацистской Германией во время Второй мировой войны. По последним прогнозам социологов, настроенная евроскептически и антииммиграционно RN способна выиграть выборы в Нацсобрание, и тогда самым молодым премьер-министром в истории Франции может стать 28-летний председатель этой партии Жордан Барделла. DW о том, что нужно знать о возможном новом главе французского правительства.

Жордан Барделла - вундеркинд из пригорода Парижа

Щеголь Жордан Барделла - новое лицо "Национального объединения", которое помогло некогда маргинальной партии, у многих ассоциировавшейся с открытым расизмом и антисемитизмом, освежить свой имидж после десятилетия лидерства Марин Ле Пен. Прима французских ультраправых сделала Барделлу своим протеже, сперва в возрасте 21 года назначив его пресс-секретарем RN, а затем передала бразды правления партией в 2022 году, дабы самой сосредоточиться на борьбе за пост главы государства. Следующая президентская кампания во Франции пройдет в 2027 году, когда истечет срок полномочий Макрона.

Жан-Мари Ле Пен Фото: Arnaud Journois/Le Parisien/picture alliance

Марин Ле Пен уже трижды - в 2012-м, 2017-м и 2022 годах - безуспешно боролась за Елисейский дворец. До этого тоже трижды и тоже неудачно в президентских выборах участвовал ее отец Жан-Мари Ле Пен. Именно он основал ультраправую партию в 1972 году под названием "Национальный фронт" и возглавлял ее до 2011 года, но потом был отодвинут на вторые роли и в конце концов исключен из ее рядов за многочисленных ксенофобские высказывания и преуменьшение значения Холокоста.

Победа Марин Ле Пен через три года сегодня кажется как никогда вероятной, возможно, отчасти благодаря популярности Жордана Барделлы. Так кто же этот политический вундеркинд? Бросив колледж, Барделла вступил в RN в 16 лет, вскоре полностью посвятил себя политике и в 2019 году, будучи 23-летним, стал депутатом Европарламента.

Сын иммигрантов (мать - уроженка Турина, отец с алжирскими корнями), Барделла вырос в пестром, в основном населенном рабочими парижском пригороде Сен-Дени. "Я приехал из других мест, но здесь стал тем, кто я есть. Я женился на французской истории", - так он описывает свое происхождение в Tiktok, популярной у молодежи и подростков соцсети, где у него 1,8 млн подписчиков.

Кто более умеренный - Ле Пен или Барделла?

"Его идентичность, базирующаяся на мигрантском происхождении, является частью свобеобразной "мифологии Барделлы", - отмечает в интервью DW Марта Лоример, эксперт по ультраправым из Университета Кардиффа. - Это как раз одна из тех вещей, которые сделали его привлекательным. (...) Он, похоже, представляет часть нового электората, который пытается привлечь RN". Под руководством Марин Ле Пен и благодаря популярности Барделлы партия расширила свою поддержку в обществе, в том числе за счет молодых избирателей.

В 2007 году, когда Марин Ле Пен возглавила тогда еще "Национальный фронт", во втором туре парламентских выборов за него проголосовало всего 0,1%. А в 2022-м еще при руководстве Ле Пен - уже 17,3%. При этом мнение о том, что при Барделле курс партии стал более умеренным, является ошибочным, уверена Лоример.

Марин Ле Пен способствовала стремительному политическому взлету Жордана Барделлы Фото: Julien de Rosa/AFP

Хотя RN отказалась от некоторых своих крайних программных положений, таких как выход Франции из Евросоюза и НАТО, противодействие однополым бракам и восстановление смертной казни, Барделла изначально был привлечен в партию, чтобы удержать ее более радикальных сторонников, поясняет эксперт по ультраправым.

"Его роль должна была заключаться в том, чтобы обращаться к традиционному электорату Марин Ле Пен и сохранить его, в то время как сама Ле Пен собиралась выглядеть умеренной, избавившейся от негативного имиджа и пытаться выглядеть как президент, - добавляет Марта Лоример. - Кажется, все изменилось. Теперь Барделла стал чисто выбритым лицом французских ультраправых, молодым парнем, который не похож на фашиста".

"Национальный приоритет" и теория "великого замещения"

Однако Жордан Барделла так же стойко выступает против иммиграции, уточняет Лоример. Одним из ключевых направлений политики "Национального объединения" является введение так называемого "национального приоритета" - идеи о том, что граждане Франции должны иметь преимущество перед гражданами других стран при получении работы, соцобеспечения и социального жилья. По мнению критиков, это будет означать существенную дискриминацию лиц с другим паспортом, легально проживающих во Франции и выплачивающих там налоги.

Председателя RN даже обвинили в том, что он повторяет популярную у крайне правых теорию заговора, согласно которой белые европейцы заменяются не белыми мигрантами посредством демографических изменений, спланированных политической элитой. Ряд экспертов на основе статистики опровергли достоверность этого утверждения, которое белые националисты, неонацисты и ультраправые экстремисты продолжают пропагандировать как теорию "великого замещения".

В 2021 году Барделла заявил французской телекомпании BFMTV, что не согласен с этим термином, но видит в нем смысл. "Мне не нравится словосочетание "великое замещение", потому что оно непонятно, это слишком заумный лозунг, но он указывает на реальность, которая является правдой", - подчеркнул нынешний лидер "Национального объединения", высказывание которого широко освещалось во французских СМИ. "Прогуляйтесь по районам, в которых я вырос", - добавил Барделла, имея в виду пригороды Парижа, известные большим количеством иммигрантов и лиц арабского и африканского происхождения.

После того, как экзитполы показали оглушительную победу RN в первом туре выборов в Нацсобрание, Барделла, выступая сразу по окончании голосования, взял более примирительный тон. "В следующее воскресенье, если французский народ вознаградит нас абсолютным большинством голосов, чтобы поставить страну на ноги, я намерен стать премьер-министром всех французов, прислушиваясь к каждому, уважая оппозицию и помня о национальном единстве", - пообещал лидер ультраправых.

"Сосуществование" с Макроном

Аналитики считают, что если "Национальное объединение" завоюет большинство в парламенте, у Жордана Барделлы все шансы возглавить правительство. В этом случае будет иметь место "сосуществование" (дословно с фр. cohabitation - сожительство) - так во Франции описывается ситуация раздельного правления, когда глава государства и парламентское большинство представляют разные партии.

Центристский альянс "Вместе" президента Эмманюэля Макрона по итогам первого тура с 22% занял лишь третье место и едва способен ликвидировать отставание от ультраправых во втором. Досрочные выборы в Нацсобрание Макрон объявил после провала его партии на июньских выборах в Европарламент, которые уверенно выиграла RN.