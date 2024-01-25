Франция: треть статей из законопроекта об иммиграции изъяты

После нескольких месяцев борьбы за новый иммиграционный закон Франции Конституционный совет республики в четверг, 25 января, отменил значительную часть спорного ранее одобренного депутатами законопроекта, постановив, что 32 из 86 его статей не имеют достаточного законодательного обоснования.

В целом цензуре Конституционного совета подверглись статьи, затрудняющие иммигрантам привозить во Францию свои семьи и ограничивающие их возможности в пользовании социальными пособиями. Законопроектом также были ужесточены основания для депортации иностранцев, которые официально признаны "нежелательными лицами".

Вместе с тем Совет оставил в силе большинство положений законопроекта, предложенных правительством президента Эмманюэля Макрона, не согласившись с целым рядом спорных добавлений в текст, которые были сделанными под давлением правых и ультраправых политиков, в частности лидера французской политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ранее называвшей закон об иммиграции "идеологической победой".

Реакции на решение Конституционного совета Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приветствовал постановление Конституционного совета, написав в соцсети Х: "Конституционный совет одобрил правительственный текст. Никогда еще он не предусматривал столько возможностей для высылки правонарушителей и столько требований по интеграции иностранцев".

Решение Конституционного совета подверглось резкой критике со стороны правого крыла. Так, лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что совет вынес политическое, а не юридическое решение. По словам лидера республиканцев в верхней палате Франции Брюно Ретайо, парламент, очевидно, больше не принимает законы.

Председатель правого "Национального объединения" Жордан Барделла считает, что жесткие меры, которые, по его мнению, больше всего поддерживали французы, были отменены и теперь "закон мертв". Барделла также призвал к проведению референдума по иммиграционному закону, назвав такой способ волеизъявления граждан "единственным решением".

В левом лагере, указывает агентство dpa, приветствовали это решение. Его, в частности, полностью поддержал первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор. А лидер французской партии "зеленых" Марин Тонделье написала, что Конституционный совет напомнил Макрону и правительству об основах республики. Вместе с тем координатор крайне левой партии "Непокорная Франция" Манюэль Бомбар в свою очередь призвал к полному отзыву иммиграционного закона. "Закон полностью ампутирован. У него нет никакой легитимности", - заявил он.

Одобренный парламентом законопроект стал причиной многотысячных протестов

Вызвавший ожесточенные споры и критику закон об иммиграции был одобрен парламентом 19 декабря. В поддержку документа выступили 349 депутатов, против - 186. В Национальном собрании за него проголосовали все 88 депутатов крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Законопроект, помимо прочего, предполагал упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Кроме того, лица с двойным гражданством, совершившие преступления против сотрудников правоохранительных органов Франции, согласно законопроекту, могут лишиться французского паспорта. "Жесткие меры сегодня необходимы", - заявил тогда глава МИД республики Стефан Сежурне.

21 января во Франции на акции против нового иммиграционного закона вышли десятки тысяч человек. Только возле Эйфелевой башни собралось не менее 16 тысяч человек. В целом, министерство внутренних дел оценило число демонстрантов в 75 тысяч, а организаторы заявили о 150 тысячах протестующих.

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