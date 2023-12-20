Парламент Франции одобрил спорный законопроект об иммиграции

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции вслед за Сенатом одобрило спорный законопроект об иммиграции. В поддержку документа во вторник, 19 декабря, выступили 349 депутатов, против - 186.

Законопроект предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Ужесточены условия получения некоторых социальных пособий - теперь безработные мигранты из стран за пределами Евросоюза смогут рассчитывать на них не ранее чем через 5 лет пребывания во Франции.

Кроме того, лица с двойным гражданством, совершившие преступления против сотрудников правоохранительных органов Франции, могут лишиться французского паспорта. "Жесткие меры сегодня необходимы", - заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен после завершения голосования.

Второй масштабный проект Елисейского дворца

Для президента Франции Эмманюэля Макрона реформа иммиграционного законодательства является вторым крупным проектом после пенсионной реформы. Однако принятие законопроекта сопровождалось трудностями. Лишь несколькими днями ранее парламент отклонил документ.

В первоначальной версии законопроект был призван способствовать интеграции мигрантов, а также упрощению депортации людей, прибывших во Францию нелегально. Однако впоследствии Сенат, в котором у сторонников Макрона нет большинства, ужесточил большинство положений документа.

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