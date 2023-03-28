Пенсионная реформа: против чего именно протестуют французы?

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. При этом французская пенсионная система в отличие от других стран считается очень щедрой. Чем же недовольны французы?

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет повысить пенсионный возраст во Франции с 62 до 64 лет. Во многих странах, в том числе в Германии, люди только качают головой, услышав такую новость. Ведь в ФРГ, например, с будущего года пенсионный возраст повышается до 67 лет.

Но при ближайшем рассмотрении всё не совсем так. "Сравнивать друг с другом пенсионные системы разных стран сегодня крайне трудно, потому что все они очень сложные и разные. И это прямое сравнение (Германии с Францией. - Ред.) неправильное", - говорит Ульрих Бекер (Ulrich Becker) из Института Макса Планка, эксперт в области социальной политики и социального права, который занимается изучением пенсионных систем разных стран мира.

То, что хотят повысить во Франции, и против чего так отчаянно сейчас протестует население - это самый ранний возраст, когда можно выйти на заслуженный отдых, не теряя при этом определенный процент от размера пенсии из-за преждевременного завершения трудовой деятельности. Непременным условием при этом является то, что человек отработал 41,5 лет. В будущем трудовой стаж жителя Франции в таком случае должен будет составлять 43 года.

Протесты во Франции порой перерастают в массовые беспорядки Фото: Nacho Doce/REUTERS

В Германии сейчас уйти на пенсию без потери части пенсионного пособия из-за преждевременного его оформления возможно в возрасте 63 лет, в будущем этот возраст составит 65 лет, а трудовой стаж должен составлять 45 лет, в течение которых производились пенсионные отчисления. Пенсия же в полном размере без учета трудового стажа и во Франции, и в Германии возможна лишь с 67 лет - в этом отношении реформа Макрона ничего не меняет.

У французских пенсионеров есть преимущества

Действительно, французские пенсионеры в сравнении с пенсионерами других европейских стран находятся в хорошем положении. Только критерии нужно брать другие: размер пенсии, реальный возраст выхода на пенсию и продолжительность жизни после выхода на пенсию.

Что касается размера пенсии, то главный вопрос в том, получится ли у человека после выхода на пенсию сохранить привычные жизненные стандарты. Это зависит от того, какой процент от прежнего среднего дохода (после вычета налогов) будет составлять пенсия. Во Франции в 2020 году это было 74,4 процента. Это значит, что тот, кто во время трудовой деятельности получал среднюю зарплату 2500 евро в месяц, после выхода на пенсию будет получать 1860 евро.

И вот по этому показателю Франция на 14 процентов выше среднего уровня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Германии, например, пенсионеры сейчас получают лишь 52,9 процента от их чистых доходов во время трудовой деятельности.

Эмманюэль Макрон Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Реформа во Франции и высшее образование

После пенсионной реформы этот процент может снизиться и во Франции. Причина в том, что вместе с возрастом выхода на пенсию должен вырасти и обязательный трудовой стаж, лишь при наличии которого человек имеет право на преждевременное пенсионное пособие в полном объеме.

Это прежде всего может коснуться рабочих низкооплачиваемых специальностей, поскольку их трудовой стаж обычно начинается раньше. А вот тот, кто долго получал высшее образование и только с 25 лет начал делать пенсионные взносы, после 42 лет трудового стажа и так уже достигает 67-летнего возраста и получает пенсию в полном объеме.

Именно поэтому пенсионная реформа во Франции предусматривает и повышение размера минимальной пенсии до 1200 евро для одиноких. Сейчас эта сумма составляет 961,08 евро, что - учитывая средний показатель ОЭСР - на среднем уровне. Кстати, Германия - одна из немногих стран, где минимальной пенсии по-прежнему не существует.

В целом, ранний выход на пенсию популярен во многих странах. Во Франции мужчины, в среднем, завершают трудовую деятельность в возрасте 60,4 лет, а женщины в 60,9 лет. Таким образом французы почти на 3,5 года, а француженки на 1,5 года раньше выходят на пенсию, чем в других странах ОЭСР.

Одновременно с этим высоким является во Франции и показатель продолжительности жизни после выхода на пенсию. Только в Люксембурге этот показатель выше и составляет 24 года у мужчин (во Франции - 23,5). Что касается женщин, то француженок смогли обогнать только гречанки (28,4 года) и испанки (27,7 года).

Долгая жизнь, долгая пенсия

Именно это и является причиной пенсионной реформы президента Макрона. "Франция должна задаться вопросом, как ее пенсионная система соотносится с демографическими переменами", - объясняет Ульрих Бекер.

Оппозиция в парламенте Франции выражает поддержку протестующим против пенсионной реформы Фото: Ait Adjedjou Karim/ABACA/picture alliance

Пенсионные кассы оказываются в ситуации, когда продолжительность жизни после выхода на пенсию увеличивается, а количество пенсионных взносов не становится больше. Кроме того, играет роль снижение рождаемости, то есть трудоспособного населения и пенсионных взносов становится меньше - и это при растущем числе пенсионеров.

Все эти тенденции не новы, поэтому сама по себе пенсионная система уже давно не может свести концы с концами только с помощью пенсионных взносов. Во Франции субсидии государства в пенсионные кассы относятся к самым высоким среди стран ОЭСР - кроме Италии, где они еще выше. На это указала и глава правительства Франции Элизабет Борне (Elisabet Borne), когда поясняла: "Мы этим проектом даем гарантию того, что до 2030 года сбалансируем финансы пенсионных касс".

"Отменить привилегии" по пенсиям

"Самым очевидным способом решения проблемы является повышение возраста выхода на пенсию, - говорит Бекер. - Таким образом люди платят пенсионные взносы дольше, и возможно уравновесить эти взносы и выплаты пенсионерам".

Именно это сделал уже сделал ряд стран ОЭСР, а другие планируют сделать это в скором будущем: в Нидерландах, Дании, Эстонии и Италии возраст выхода на пенсию будет поднят до 69 лет.

А что же во Франции? "Сейчас многие забывают, что реформа должна кроме того лишить пенсионных привилегий определенные группы, - говорит Бекер. - Так что, похоже, защита льгот некоторых социальных групп оказывается для многих в стране важнее справедливого распределения благосостояния между поколениями".

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