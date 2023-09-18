Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Поток нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС через Италию, не иссякает. Но большинство из них не хочет там остаться. Катастрофическая ситуация на Лампедузе показывает, что у ЕС огромная проблема с мигрантами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 17 сентября вместе с премьером Италии Джорджей Мелони посетила итальянский остров Лампедуза, куда несколько дней назад вновь прибыли тысячи нелегальных мигрантов. Во время своего визита фон дер Ляйен пообещала поддержку Риму и озвучила план по борьбе с нелегальной миграцией в ЕС, состоящий из 10 пунктов. Она заявила о том, что Евросоюз намерен усилить патрулирование Средиземного моря и принять жесткие меры по борьбе с контрабандной доставкой людей. Мелони, в свою очередь, надеется на радикальную смену курса миграционной политики Брюсселя.

Катастрофическая ситуация на Лампедузе

Как и каждый год в это время, итальянский остров Лампедуза, расположенный в 145 км к северу от Туниса, страдает от наплыва десятков тысяч мигрантов из Африки. Только с 11 по 13 сентября туда прибыло около 8500 человек на 199 судах. В результате число беженцев на Лампедузе превысило количество жителей этого острова. Министерство внутренних дел Италии заявило о необходимости срочно переместить людей из переполненных центров первичного размещения на Лампедузе или на Сицилию, или на континентальную часть Италии.

Переполненный центр беженцев на Лампедузе, 13 сентября 2023 года Фото: Elio Desiderio/ANSA/picture alliance

Международный Комитет Красного Креста (МККК), который отвечает за первичный центр приема беженцев на Лампедузе, на своей странице в Сети сообщает о том, что ситуация очень напряженная и что его сотрудники пытаются сделать все возможное, чтобы хотя бы обеспечить людей находящихся на острове, самым необходимым. Дон Кармелио Риццо, настоятель одной из церквей на Лампедузе, заявил в интервью агентству Ansa, что проблемой может стать и обеспечение людей водой. "Там апокалиптические условия", - говорит Риццо.

По данным Красного Креста, на утро 17 сентября в центре приема мигрантов на Лампедузе, рассчитанном на 400 человек, находилось 1500 человек. Вследствие чего мигранты размещаются в портовой зоне на молах и набережной. В минувшую среду, 13 сентября, там произошли массовые беспорядки, потому что прибывшие протестовали против их плохого обеспечения. За день до этого младенец упал в воду в порту и утонул. Итальянские СМИ сообщают, что у Лампедузы еще несколько лодок с мигрантами. Люди ждут, пока их высадят на берег. Итальянская береговая охрана объясняет, что такой сильный наплыв связан с тем, что из-за плохой погоды лодки контрабандистов не могли двигаться и застряли в порту Туниса, но в начале недели погодные условия улучшились.

Где и как будут размещать нелегалов

МККК на Лампедузе рассчитывает на то, что вновь прибывающих мигрантов в тот же день будут отправлять дальше. Власти Сицилии утверждают, что паром, рассчитанный на 700 мест, уже в пути. 180 человек должны прибыть в другую часть Италии авиарейсом, организованным Международной организацией по миграции (МOM). На Сицилии и в континетальной части Италии мигрантов должны сначала поселить в так называемые "хотспоты" (спеццентры по регистрации мигрантов) и зарегистрировать. Итальянские госслужбы должны в этом поддержать сотрудники Frontex и Европейского агентства по предоставлению убежища (EASO).

Из 120 тысяч человек, которые в этом году, по данным МВД Италии, прибыли в страну, лишь малая часть была зарегистрирована с прохождением процедуры снятия отпечатков пальцев. Еще меньше людей подали прошение о предоставлении убежища. Большинство нелегалов не хотят оставаться в Италии и направляются во Францию, Австрию или Германию. Центры первичного приема мигрантов не являются закрытыми лагерями, поэтому прибывшие могут свободно передвигаться. НПО Baobab Experience приводят пример, когда многие мигранты лишь несколько дней остаются в Италии, а затем на автобусах и поездах, или прибегая к услугам контрабандистов, отправляются далее на север Европы.

На паромах нелегалов с Лампедузы переправляют в континентальную часть Италии Фото: Elio Desiderio/ANSA via ZUMA Press/picture alliance

Поэтому Франция еще раз усилила осуществляемый ею уже в течение нескольких лет контроль на границе с Италией. Австрия также контролирует свои южные границы с Италией. А Германия в Баварии также вводит погранконтроль на границе с Австрией. Но эффект от осуществляемого внутри ЕС пограничного контроля, пока слишком мал, считает эксперт по миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus). "Тот, кто уже прибыл в Шенгенскую зону, в которой нет систематического контроля на внутренних границах стран ЕС, имеет хорошие шансы когда-нибудь оказаться в Германии", - указывает Кнаус.

Германия - главная цель для нелегальных мигрантов, несмотря на то, что ее границы не являются внешними границами ЕС. Сразу попасть в ФРГ, не оказавшись перед этим в одной из стран Евроюза, где, согласно Дублинским соглашениям, и должны запрашивать убежище мигранты, они не могут. Разве только воздушным путем. Между тем, по данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев (BAMF), до августа нынешнего года было подано 220 тысяч прошений о предоставлении убежища в Германии. В Италии же, к примеру, за аналогичный период было подано лишь 64 тысячи таких ходатайств. Те лица, кому немецкие власти отказывает в предоставлении убежища, должны быть депортированы из ФРГ. Но это происходит редко.

Италия не будет принимать возвращающихся нелегалов

Германия и Франция несколько дней назад прекратили добровольный прием мигрантов из Италии. В 2022 году другие страны-члены ЕС забрали из Италии 3500 нелегальных мигрантов. Около тысячи человек тогда прибыли из Италии в Германию. Глава итальянского МВД Маттео Пьянтедози спокойно отреагировал на то, что соседи не будут больше брать к себе мигрантов, добравшихся до его страны. Он подтвердил, что Италия больше не придерживается Дублинских соглашений.

Согласно им, Италия, куда мигранты пребывают сначала, а затем едут в Германию, должна принимать их обратно. "На основании небывало сильного наплыва мигрантов, с которым Италия сталкивается уже на протяжении месяцев, мы не будем принимать мигрантов из других стран, которые обратно возвращаются в Италию", - объяснил министр.

Генсек ОНН Антониу Гутерриш в этой связи вновь призвал страны ЕС к солидарности. "Сложности, связанные с потоком мигрантов не должны ложиться только на плечи тех стран, куда они прибывают, но должны быть распределены между другими странами", - подчеркнул он. "Это проблема ЕС, - добавил Гуттериш. - Поэтому должен быть создан механизм солидарности. Поток мигрантов включает в себя тех людей, которые бегут из своих стран по экономическим причинам. Соблюдая права человека, необходимо сделать возможным идентифицировать каждого человека, который заслуживает статуса беженца".

После многолетних переговоров министры внутренних дел стран ЕС практически на пороге того, чтобы подписать новый миграционный пакт, который ускорит проведение всех необходимых процедур по легализации на границе и в случае необходимости разрешает депортацию нелегальных мигрантов, желающих оказаться в Европе по экономическим причинам. Также впервые должно будет происходить частичное распределение мигрантов по всем странам ЕС.

Поможет ли новый пакт и соглашение с Тунисом

Но Польша и Венгрия категорически отвергают такой механизм солидарности. Правительство Италии же, напротив, настаивает на его применении. Потому что таким образом ответственность стран, находящихся на внешних границах ЕС, будет перенесена на весь Евросоюз. 28 сентября министры внутренних дел стран ЕС в Брюсселе будут снова вести переговоры по миграционному пакту. Но пока документ будет принят и вступит в силу, могут пройти годы, сетует эксперт по миграции Геральд Кнаус.

Президент Туниса Каис Саид и премьер-министр Италии Джорджа Мелоне, 16 июля 2023 года Фото: Tunisian Presidency/APA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Между тем пока малоэффективны и договоренности между ЕС и Тунисом, о которых сообщили два месяца назад. Согласно им, ЕС должен представить Тунису миллиарды евро, которые пойдут на ограничения потока нелегальных мигрантов из стран Северной Африки. Но пока ситуация не изменилась, число мигрантов растет, констатирует депутат Европарламента от Нидерландов Жероен Ленарс. Речь шла лишь о декларации о намерениях, а не о соглашении, говорится в сообщении Еврокомиссии. Президент Туниса Канис Саид, со своей стороны, еще раз заявил, что его страна не станет пограничной полицией для Европы и что мигранты не должны оставаться в Тунисе надолго.

Договоренности с Тунисом итальянский премьер Мелони разрабатывала совместно со своим нидерландским коллегой Марком Рютте и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В одном из ток-шоу Мелони назвала их дипломатическим успехом, но подчеркнула что для решения миграционной проблемы они не играют ключевую роль. "Вопрос не в том, как мы будем распределять (мигрантов. - Ред.). Вопрос в том, как мы остановим их поток, и на это у меня нет конкретных ответов", - призналась Мелони.

Смотрите также: