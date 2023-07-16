  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
МиграцияЕвропа

ЕС и Тунис достигли компромисса по теме нелегальной миграции

Александра Иванова
1 ч. назад

Евросоюз выделяет Тунису 900 млн евро финансовой помощи на борьбу с нелегальной миграцией. 100 млн евро предназначены для поиска лодок с мигрантами в море и отправки их на родину.

https://p.dw.com/p/4TyWJ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-миристр Нидерландов Марк Рютте, премьер-миристр Италии Джорджа Мелони и президент Туниса Каис Саид в Тунисе
Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Джорджа Мелони и Каис Саид в ТунисеФото: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance

На фоне растущего числа мигрантов, предпринимающих опасные для жизни попытки перебраться в ЕС через Средиземное море, Брюссель и Тунис приняли решение усилить совместную работу по противодействию нелегальной миграции. О подписании соответствующего документа объявили в воскресенье, 16 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula  von der Leyen), премьер-министры Италии и Нидерландов - Марк Рютте и Джорджа Мелони, - а также президент Туниса Каис Саид.

По данному соглашению, Евросоюз предоставит североафриканской стране, находящейся в трудной экономической ситуации, финансовую помощь в размере 900 млн евро. Переговоры об этой сделке с участием европейских политиков проходили в Тунисе около месяца назад. Со своей стороны, Тунис взял на себя обязательство активнее противостоять нелегальной миграции и пресекать попытки контрабандистов отправиться в сторону Европы с его берегов.

"Мы заключили хороший пакет соглашений. Сейчас необходимо воплотить их в жизнь", - заявила Урсула фон дер Ляйен. В свою очередь Саид пообещал воплотить соглашения в жизнь "как можно скорее". Ситуацию вокруг нелегальной миграции он назвал "бесчеловечной" и выразил мнение, что решить эту проблему можно сообща.

На что пойдут деньги ЕС

Планируется, что 100 млн евро из средств ЕС пойдут на поиск и спасение мигрантов в море, а также на отправку их обратно на родину. Это в три раза больше, чем до сих пор в среднем ежегодно выделялось Тунису из евробюджета на эти цели.

Отмечается, что в текущем году число нелегальных мигрантов, прибывающих в ЕС через Средиземное море, резко возросло. Для многих Тунис является перевалочным пунктом. При этом особенно остро проблема стоит для Италии. С начала года там было зарегистрировано 75 000 мигрантов, прибывших в страну морским путем. В тот же период прошлого года их было 31 900.

По словам премьер-министра Италии Джоджи Мелони, она надеется, что подобные тунисскому соглашения Евросоюзу удастся заключить и с другими североафриканскими странами.

Отмечается, что для получения денег Тунисом, однако, необходимо позитивное решение по другому вопросу. Страна до сих пор не может получить обещанный МВФ кредит в размере 1,9 млрд долларов, поскольку президент страны Саид не принимает на себя обязательств по реализации необходимых для этого реформ, напоминает агентство dpa.

Смотрите также:

Как в немецких городах справляются с беженцами

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мигранты нон грата на границе Польши с Беларусью, или Почему у ЕС нет единой миграционной политики

Мигранты нон грата на границе Польши с Беларусью, или Почему у ЕС нет единой миграционной политики

Осенью 2021 года тысячи мигрантов приехали в Беларусь, надеясь попасть в ЕС. Ни Польша, ни Евросоюз к этому готовы не были. ЕС ввел санкции против режима Лукашенко, обвинив его в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия. По мнению депутата Европарламента Ги Верхофстадта, подобные проблемы демонстрируют, что ЕС необходимо наконец выработать единую миграционную политику.
Политика12 января 2022 г.26:01 мин.
external

Как мигранты получают визы в Беларусь: в Ираке спрос упал, но не исчез (02.12.2021)

Как мигранты получают визы в Беларусь: в Ираке спрос упал, но не исчез (02.12.2021)

Тысячи мигрантов прилетели в Минск, надеясь добраться до ЕС. Среди них особенно много выходцев из Ирака. Как они получили визы?
Миграция2 декабря 2021 г.02:20 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Трансляция

Зеленский: Украина никогда не откажется от суверенитета

Конфликты58 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ученик пишет на доске буквы алфавита

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Общество15 июля 2023 г.
Снесенный памятник украинско-российской дружбы, 26 апреля 2022 года

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Конфликты15 июля 2023 г.
Российский танк, возвращенный ЧВК "Вагнер" Минобороны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

Конфликты14 июля 2023 г.
Уборка зерновых на юге Украины

Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"

Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"

Политика14 июля 2023 г.
Карикатура DW о забастовке актеров и сценаристов в США. Буквы, образующие слово "Hollywood", держат таблички с лозунгами: "Вот!", "Долой!", "Strike", "Требуем!", "Забастовка!", "Дайте денег!"

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Общество14 июля 2023 г.
Монета в 1 евро и долларовые купюры

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Экономика и бизнес14 июля 2023 г.
На главную страницу