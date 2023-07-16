ЕС и Тунис достигли компромисса по теме нелегальной миграции

Евросоюз выделяет Тунису 900 млн евро финансовой помощи на борьбу с нелегальной миграцией. 100 млн евро предназначены для поиска лодок с мигрантами в море и отправки их на родину.

На фоне растущего числа мигрантов, предпринимающих опасные для жизни попытки перебраться в ЕС через Средиземное море, Брюссель и Тунис приняли решение усилить совместную работу по противодействию нелегальной миграции. О подписании соответствующего документа объявили в воскресенье, 16 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), премьер-министры Италии и Нидерландов - Марк Рютте и Джорджа Мелони, - а также президент Туниса Каис Саид.

По данному соглашению, Евросоюз предоставит североафриканской стране, находящейся в трудной экономической ситуации, финансовую помощь в размере 900 млн евро. Переговоры об этой сделке с участием европейских политиков проходили в Тунисе около месяца назад. Со своей стороны, Тунис взял на себя обязательство активнее противостоять нелегальной миграции и пресекать попытки контрабандистов отправиться в сторону Европы с его берегов.

"Мы заключили хороший пакет соглашений. Сейчас необходимо воплотить их в жизнь", - заявила Урсула фон дер Ляйен. В свою очередь Саид пообещал воплотить соглашения в жизнь "как можно скорее". Ситуацию вокруг нелегальной миграции он назвал "бесчеловечной" и выразил мнение, что решить эту проблему можно сообща.

На что пойдут деньги ЕС

Планируется, что 100 млн евро из средств ЕС пойдут на поиск и спасение мигрантов в море, а также на отправку их обратно на родину. Это в три раза больше, чем до сих пор в среднем ежегодно выделялось Тунису из евробюджета на эти цели.

Отмечается, что в текущем году число нелегальных мигрантов, прибывающих в ЕС через Средиземное море, резко возросло. Для многих Тунис является перевалочным пунктом. При этом особенно остро проблема стоит для Италии. С начала года там было зарегистрировано 75 000 мигрантов, прибывших в страну морским путем. В тот же период прошлого года их было 31 900.

По словам премьер-министра Италии Джоджи Мелони, она надеется, что подобные тунисскому соглашения Евросоюзу удастся заключить и с другими североафриканскими странами.

Отмечается, что для получения денег Тунисом, однако, необходимо позитивное решение по другому вопросу. Страна до сих пор не может получить обещанный МВФ кредит в размере 1,9 млрд долларов, поскольку президент страны Саид не принимает на себя обязательств по реализации необходимых для этого реформ, напоминает агентство dpa.

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