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ПолитикаИталия

Власти Италии задержали два немецких спасательных судна

Ольга Лебедева
13 мин. назад

Суда Mare*Go и Sea-Eye-4 доставили в итальянские порты 86 спасенных мигрантов. В Италии заявили о нарушении законодательства в ходе данных операций.

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Sea-Eye-4 в Италии
Sea-Eye-4Фото: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto/imago images

Власти Италии временно задержали два немецких спасательных корабля - Mare*Go и Sea-Eye 4. Судно гуманитарной организации Sea-Eye задержано в порту Ортоны на 20 суток, сообщили представители организации вечером в пятницу, 2 июня. Итальянская береговая охрана обосновала решение тем, что корабль после спасения 17 человек в ливийской поисково-спасательной зоне взял на борт еще 32 человека у берегов Мальты вместо того чтобы как можно скорее вернуться в Ортону, указывается в заявлении Sea-Eye в Twitter.

Как пояснил председатель организации Горден Ислер (Gorden Isler), по пути в отдаленные порты корабли реагируют на новые экстренные вызовы и спасают людей, что приводит к обвинениям в нарушении итальянских законов. "Это очередная предосудительная попытка сделать спасение на море и само бегство преступлениями, чтобы оправдать все более жестокие действия властей", - отметил он.

В свою очередь береговая охрана Италии сообщила, что два корабля немецких организаций доставили 2 июня мигрантов, пытавшихся перебраться через Средиземное море на лодках, и своими действиями нарушили итальянское законодательство, запрещающее несколько спасательных операций без захода в порт. По данным организаций, Mare*Go доставил на берег 37 человек, Sea-Eye-4 - 49.

Средиземное море - опасный маршрут для беженцев

Итальянские власти направляют спасательные корабли в отдаленные порты, в чем гуманитарные организации подозревают тактику, направленную на снижение числа доставляемых на берега Италии спасенных беженцев. Действия властей Италии в этой связи подвергаются резкой критике со стороны Совета Европы и правозащитников.

Средиземное море считается одним из наиболее опасных в мире маршрутов беженцев. С начала 2023 года при попытке бегства через Средиземное море погибли либо считаются пропавшими без вести более 1,1 тысячи людей, реальные показатели могут быть еще намного выше, указала Международная организация по миграции. По данным итальянских властей, за первые пять месяцев нынешнего года в Италию прибыли на лодках более 50 тысяч мигрантов, за аналогичный период 2022 года этот показатель равнялся 19,6 тысячи.

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