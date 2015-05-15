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Фото: Barbara Boensch/imageBROKER/picture alliance

Средиземное море

Публикации по теме

Средиземное море - одно из самых крупных морей в Европе и мире.

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Новости

2 ч. назад

В Средиземном море снова массово тонут мигранты

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Контекст

external

В Турции ждут возвращения туристов из России и других стран

В Турции ждут возвращения туристов из России и других стран

Пляжи Анталии сейчас так же пустынны, как и во время начала пандемии. Туристов в Турции крайне мало.
Общество1 июня 2021 г.03:12 мин.
Иранское грузовое судно

В Средиземном море совершена атака на иранское судно

В Средиземном море совершена атака на иранское судно

На иранское контейнеровозе близ сирийского побережья произошел взрыв. Судоходная компания заявила о теракте.
Катастрофы12 марта 2021 г.
Буровая платформа на газовом месторождении "Левиафан"

Израиль и Египет договорились построить новый газопровод

Израиль и Египет договорились построить новый газопровод

Добытый на месторождении "Левиафан" газ будет поступать на заводы в Египте по сжижению, следует из соглашения стран.
Экономика и бизнес22 февраля 2021 г.
Турецкое судно в спорной акватории Средиземного моря (фото из архива)

ЕС вводит дополнительные санкции против Турции

ЕС вводит дополнительные санкции против Турции

Санкции приняты против лиц и компаний, причастных к разработке газовых месторождений в акватории Средиземного моря.
Политика11 декабря 2020 г.
Сотрудник погранслужбы Frontex

В ЕС требуют расследовать обращение Frontex с беженцами

В ЕС требуют расследовать обращение Frontex с беженцами

Ильва Юханссон возмущена сообщениями о том, что Frontex отправлял мигрантов обратно в море на плотах.
Политика27 октября 2020 г.
Греческий фрегат и военный вертолет во время учений в Средиземном море, 26 августа 2020 г.

Греция вооружается в свете конфликта с Турцией

Греция вооружается в свете конфликта с Турцией

Афины приобретут у Парижа 18 истребителей Dassault Rafale, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Конфликты13 сентября 2020 г.
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Мнения

Бернд Ригерт

Лидеры ЕС договорились - Меркель спасена?

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика29 июня 2018 г.

"Крепость Европа" закрывает ворота

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Политика3 августа 2017 г.

Фотография, которая пробуждает совесть

Александр Кудашефф
Комментарий
3 сентября 2015 г.

Комментарий: Военная операция ЕС не решит проблему беженцев

Комментарий
15 мая 2015 г.