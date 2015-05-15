You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фото: Barbara Boensch/imageBROKER/picture alliance
Средиземное море
Публикации по теме
Средиземное море - одно из самых крупных морей в Европе и мире.
Пропустить раздел Новости
Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
В Средиземном море снова массово тонут мигранты
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Турции ждут возвращения туристов из России и других стран
В Турции ждут возвращения туристов из России и других стран
Пляжи Анталии сейчас так же пустынны, как и во время начала пандемии. Туристов в Турции крайне мало.
Общество
01.06.2021
1 июня 2021 г.
03:12 мин.
В Средиземном море совершена атака на иранское судно
В Средиземном море совершена атака на иранское судно
На иранское контейнеровозе близ сирийского побережья произошел взрыв. Судоходная компания заявила о теракте.
Катастрофы
12.03.2021
12 марта 2021 г.
Израиль и Египет договорились построить новый газопровод
Израиль и Египет договорились построить новый газопровод
Добытый на месторождении "Левиафан" газ будет поступать на заводы в Египте по сжижению, следует из соглашения стран.
Экономика и бизнес
22.02.2021
22 февраля 2021 г.
ЕС вводит дополнительные санкции против Турции
ЕС вводит дополнительные санкции против Турции
Санкции приняты против лиц и компаний, причастных к разработке газовых месторождений в акватории Средиземного моря.
Политика
11.12.2020
11 декабря 2020 г.
В ЕС требуют расследовать обращение Frontex с беженцами
В ЕС требуют расследовать обращение Frontex с беженцами
Ильва Юханссон возмущена сообщениями о том, что Frontex отправлял мигрантов обратно в море на плотах.
Политика
27.10.2020
27 октября 2020 г.
Греция вооружается в свете конфликта с Турцией
Греция вооружается в свете конфликта с Турцией
Афины приобретут у Парижа 18 истребителей Dassault Rafale, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Конфликты
13.09.2020
13 сентября 2020 г.
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Лидеры ЕС договорились - Меркель спасена?
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
29.06.2018
29 июня 2018 г.
"Крепость Европа" закрывает ворота
Комментарий
Политика
03.08.2017
3 августа 2017 г.
Фотография, которая пробуждает совесть
Александр Кудашефф
Комментарий
03.09.2015
3 сентября 2015 г.
Комментарий: Военная операция ЕС не решит проблему беженцев
Комментарий
15.05.2015
15 мая 2015 г.
Реклама