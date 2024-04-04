Опасный путь в ЕС. Как в Средиземном море спасают нелегалов

Прошлый год стал самым драматичным с 2017-го для нелегальных мигрантов, бегущих в Европу через Средиземное море. Корреспондент DW, оказавшись на борту спасательного судна, выяснила, почему маршрут так опасен.

В солнечный мартовский день морское спасательное судно Life Support отправляется в Средиземное море - в 30-ти часовое путешествие из сицилийского порта Катания в поисково-спасательную зону Мальты. Судно принадлежит итальянской благотворительной организации Emergency. В начале пути члены экипажа отрабатывают процедуры спасательной операции - например, что нужно делать, если лодка с мигрантами опрокидывается и люди тонут, или как спасать тех, кто не может даже пошевелиться. Затем команда обсуждает, что делать, если к ним приблизится ливийская береговая охрана. Рекомендации варьируются - в зависимости от того, достают ли ее сотрудники огнестрельное оружие или их лодка просто курсирует поблизости, чтобы запугать экипаж спасательного судна.

Береговая охрана Ливии: защита границ и деньги от ЕС

Всего через несколько часов этот сценарий становится реальностью в другой части Средиземного моря: сотрудники ливийской береговой охраны пытаются взять на абордаж спасательное судно Geo Barents, принадлежащее гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF). Оно вышло в море из Италии незадолго до отплытия Life Support. В течение двух часов береговая охрана "агрессивно угрожала выжившим и нашим сотрудникам арестом и принудительным возвращением в Ливию", отмечается в сообщении "Врачей без границ".

Сотрудники ливийской береговой охраны около пяти раз приближались к Life Support за тот год, что оно выходит в море, сообщил DW Никола Сельва Бонино, спасатель на этом судне. Ливийские власти получают техническую поддержку и финансирование от Евросоюза. С 2017 года ЕС выделил более 57 млн евро, чтобы помочь Ливии контролировать свои границы.

За восемь лет, прошедших после так называемого "кризиса беженцев" 2015 года, страны ЕС прекратили почти все операции в поисково-спасательных зонах между южными берегами Европы и побережьем Северной Африки. Теперь эту задачу берут на себя такие суда, как Life Support.

Критики подобного рода спасательных операций на море уверены, что их проведением гуманитарные организации стимулируют нелегальных мигрантов все в большем количестве прибывать в ЕС. По их мнению, беженцы, пытающиеся пересечь Средиземное море, рассчитывают на то, что их спасут европейские НПО. Особенно это касается тех случаев, когда мигранты садятся в лодки, которые явно непригодны для такого плавания и не в состоянии пережить переправу. Пока ни одно научное исследование не доказало, что это утверждение является верным, но оно остается одним из основных возражений против проведения властями стран-членов ЕС операций на море с целью спасения мигрантов.

Ранним утром 16 марта Life Support достигает мальтийской поисково-спасательной зоны и вскоре после этого выясняется, что в 35 морских милях от него терпит бедствие судно с беженцами. Через семь часов экипаж обнаружил беженцев: 71 человек в перегруженной стеклопластиковой лодке со сломанным двигателем. Большинство из них - молодые парни из Бангладеш, некоторые - из Эритреи плюс египтянин и молодая женщина.

Команда Life Support осматривает спасенных ими мигрантов Фото: Clare Roth/DW

Многие из этих мигрантов перед путешествием провели несколько месяцев в ливийских тюрьмах, рассказывают они DW. По их словам, тюремные надзиратели били их плетьми - на спинах у некоторых видны синяки и ушибы. "В тюрьме было так тяжело, - делится Мехретаб из Эритреи. Только раз в день можно было поесть. И им все равно, жив ты или мертв". Некоторые выходцы из Бангладеш говорят, что приехали в Ливию в качестве рабочих, но им не заплатили, а паспорта украли.

Отправившись из города Таджура, расположенного к востоку от Триполи, мигранты 20 часов находились в море без еды и питьевой воды. "Мы были уверены, что все погибнем", - признаются они.

Италия: MRCC отменяет спасательную операцию

Вскоре после того, как экипаж Life Support подобрал мигрантов, с ним связался Морской спасательно-координационный центр (MRCC) в Риме. Такие центры, существующие по всему миру, регулируют вопросы спасения людей, которые потерпели кораблекрушение в водах соответствующих стран. Сейчас MRCC в Риме дает указание Life Support найти другое судно, терпящее бедствие.

Возможно, это та самая лодка, что покинула Таджуру за четверть часа до нашего отплытия, считают спасенные Life Support мигранты. В той лодке находились их друзья с женщинами и детьми, большинство из них - выходцы из африканских стран. Мехретаб добавляет, что среди них есть и эритрейцы, вместе с которыми он прожил в Ливии последние два месяца.

Спасенным выдают одеяла, чистую одежду и горячую еду Фото: Clare Roth/DW

Второе судно должно находиться всего в пяти морских милях от Life Support или в 30 минутах хода. Но после долгих поисков около четырех часов утра MRCC отменяет операцию, Life Support получает указание направиться в порт Равенна на северном Адриатическом побережье Италии - путь туда займет четыре дня.

Экипаж спасательного судна спрашивает MRCC, можно ли им продолжать поиски до рассвета, чтобы ничего не упустить. Ночь очень темная без лунного света. "Очень просто пройти мимо лодки и не заметить ее", - объясняет Анабель Монтес Миер, руководитель поисково-спасательной службы Emergency. MRCC отклоняет запрос с Life Support без объяснения причин. Обращение DW с просьбой выяснить обоснованность такого решения осталось без ответа.

Морские спасательные суда застряли в портах

Любое спасательное судно должно выполнять указания MRCC. В противном случае оно, вероятно, будет задержано по прибытии в итальянский порт. Во время миссии Life Support несколько других гражданских морских спасательных судов - Sea-Watch 5, Sea-Eye 4 и Humanity 1 - были взяты под административный арест. Geo Barents задержали 20 марта. По данным организации "Врачи без границ", ему не позволено выходить в море в течение 20 дней, поскольку экипаж якобы не выполнил указания ливийской береговой охраны.

Спустя четыре дня после спасения, беженцы все еще не знают, что случилось со вторым судном - у команды Life Support нет на сей счет никакой информации. Возможно, но маловероятно, что пассажиры второй лодки добрались до Лампедузы. Этот остров - ближайшая к Ливии территория ЕС, а значит, и заветная цель для большинства мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море. Также возможно, что то судно перехватила ливийская береговая охрана или же оно затонуло.

Декрет из Рима: "Утонет еще больше людей"

Спасательные операции в Средиземном море не всегда были такими сложными. В прошлом суда отплывали от берегов Сицилии и причаливали там - это примерно в одном дне пути от поисково-спасательной зоны. И они возвращались только тогда, когда забирали как можно больше мигрантов с терпящих бедствие лодок.

Однако в начале 2023 года правительство Италии издало декрет, согласно которому суда должны заходить в назначенный им порт сразу после проведения одной спасательной операции, которая зачастую длится несколько дней. Эта операция Life Support могла бы начаться в пятницу днем и закончиться в понедельник утром, если бы судно было приписано к одному из сицилийских портов. Вместо этого она заняла почти целую неделю.

После того как мигранты высаживаются на берег в Равенне, итальянский Красный Крест направляет их в центры приема Фото: Clare Roth/DW

Через три дня после вступления декрета в силу 18 организаций, занимающихся спасательными операциями в Средиземном море, опубликовали совместное заявление. В нем они предупредили, что "в Средиземном море утонет еще больше людей". Документ "сократит возможности спасателей на море и тем самым сделает центральное Средиземноморье - один из самых смертоносных маршрутов в мире - еще более опасным", указывается в заявлении.

"Декрет якобы имеет целью деятельность морских спасательных организаций, но реальную цену заплатят люди, которые вынуждены бежать через центральное Средиземноморье и оказываются в бедственном положении на море", - предупреждают авторы заявления.

Спасение для беженцев

Прошлый год стал самым смертоносным с 2017-го для мигрантов, отправляющихся в Европу по морю. За менее чем 24 часа, которые судно Life Support находилось в зоне поиска и спасения в Средиземном море, оно получило шесть сигналов от терпящих бедствие лодок, сообщила Анабель Монтес Миер в интервью DW. Однако из-за новых ограничений, введенных властями Италии, экипажу удалось спасти только одну лодку и ее пассажиров.

После того как Life Support покинуло поисково-спасательную зону, в течение двух ясных и солнечных дней акваторию моря между Ливией и Италией не патрулировало ни одно судно. В Равенну Life Support доставило 71 мигранта. Эти люди выжили. Но никто из них ничего не знает о судьбе своих друзей со второго судна.

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