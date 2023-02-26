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Спасатели на месте крушения лодки у берегов Италии
На месте крушения лодки у берегов ИталииФото: Giuseppe Pipita/AP/picture alliance
КатастрофыИталия

При крушении лодки у берегов Италии погибли 58 мигрантов

Ольга Лебедева
45 мин. назад

Деревянная лодка, вышедшая ранее из Турции, разбилась о прибрежные скалы вечером 25 февраля, удалось спасти 81 человека.

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В результате крушения лодки с мигрантами у берегов южной Италии погибли не менее 58 человек. К середине дня в воскресенье, 26 февраля, удалось спасти 81 человека, из них 22 доставлены в больницу, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местных властей. По словам выживших, на борту судна, вышедшего три или четыре дня назад из турецкого Измира, находилось 140-150 человек, в том числе выходцы из Афганистана, Пакистана и Сомали.

Катастрофа произошла вечером 25 февраля у побережья Стеккато-ди-Кутро на востоке Калабрии. По данным итальянской береговой охраны, лодка разбилась о скалы в нескольких метрах от берега, некоторые находившиеся на ней люди смогли спастись самостоятельно. Бургомистр Кутро  Антонио Черасо в эфире телеканала SkyTG25 заявил, что обломки деревянной лодки разбросаны в 300 м от берега, среди погибших есть женщины и дети.

Газета La Repubblica со ссылкой на очевидцев пишет, что на лодке, разбившейся в Калабрии, находились около 250 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, людей ищут пожарные и другие спасатели с помощью гидроциклов, самолетов и подводных лодок.

Премьер Италии заявила о необходимости остановить незаконную миграцию

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с трагедией выразила глубочайшее сожаление и подчеркнула, что ее правительство полно решимости остановить незаконную миграцию, чтобы избежать дальнейших катастроф.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с 2014 года в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести 20 333 человека. Только в прошлом году этот показатель составил 2367 человек. При этом Италия является одной из основных стран, в которую пытаются попасть морским путем мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

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