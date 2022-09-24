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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони отвергает обвинения в симпатиях к фашистской идеологииФото: Cecilia Fabiano/LaPresse/ZUMA/picture alliance
ПолитикаИталия

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

Бернд Ригерт | Марина Барановская
46 мин. назад

Ультраправая партия "Братья Италии" на выборах в парламент в 2018 году получила всего 4% голосов. Перед новыми выборами она лидирует в опросах с 22%. А ее лидер может стать первой женщиной-премьером в Италии.

https://www.dw.com/ru/italia-prevyse-vsego-kto-takaa-lider-ultrapravyh-dzordza-meloni/a-63184981

Мемориальная доска в память о борце антифашистского сопротивления Альберто Маркези, казненном в 1944 году эсэсовцами, находится недалеко от здания парламента в историческом центре Рима на улице Виа делла Скрофа. Каменная плита с увядшим венком на ней расположена слева от большого арочного проема на пожелтевшем здании. Справа от него на стене - гораздо более незаметная табличка из плексигласа, указывающая на то, что в здании находится офис национал-консервативной и правопопулистской партии "Братья Италии" ("Fratelli d'Italia"). Довольно странное соседство.

Штаб-квартиры такого рода партий располагались на Виа делла Скрофа с 1946 года. Сперва было Итальянское социальное движение (MSI), затем националистический правоконсервативный Национальный альянс (Alleanza Nazionale), а теперь "Братья Италии" - название партии позаимствовано из первого куплета итальянского национального гимна.

Джорджа Мелони, лидер "братьев", считает очень символичным, что офис партии находится в историческом здании, где в былые времена заседали последователи фашистского лидера Бенито Муссолини. По ее собственным словам, идеология партии учитывает историю страны. В одном из интервью Мелони назвала диктатора Муссолини "сложной личностью". Многие итальянцы до сих пор считают, что при Муссолини в стране происходило много хорошего.

Недостаточная дистанция с фашизмом

Мелони явно не дистанцируется от фашистской идеологии. Как написала она сама в своей автобиографии, она осознает, что вступает на политически заминированное поле: "Мы - дети своей истории. Всей нашей истории. Как и для всех других народов, путь, который мы прошли, сложен, гораздо сложнее, чем многие хотят о нем рассказать".

При этом Мелони заверяет, что отвергает культ фашизма. Но соответствующий символ попадает в объективы журналистских камер каждый раз, когда лидер "Братьев Италии" проводит пресс-конференции в штаб-квартире партии: партия Мелони сохранила логотип послевоенных ультраправых партий - трехцветное пламя в национальных цветах итальянского флага, которое для многих в Италии олицетворяет вечный огонь, горящий на могиле Муссолини.

Джоржда Мелони и Маттео Сальвини на одном из митингов (фото из архива)
Джоржда Мелони и Маттео Сальвини на одном из митингов (фото из архива)Фото: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

Готовясь к предстоящей избирательной кампании, Джорджа Мелони еще осенью прошлого года во внутренних служебных записках проинструктировала свои партийные отделения не делать больше экстремистских заявлений, не давать отсылок к фашистским доктринам и, прежде всего, не использовать "римское приветствие", которое похоже на "гитлеровское приветствие", - с вытянутой в сторону и вверх правой рукой.

Партия, лидер которой вскоре может стать премьер-министром Италии, хочет переместиться от края правого политического спектра к его центру. Ведь после досрочных парламентских выборов 25 сентября Джорджия Мелони планирует сформировать коалицию с другими правыми партиями - "Лигой" под руководством Маттео Сальвини и "Вперед, Италия", возглавляемой Сильвио Берлускони.

"То, что Мелони достигла такого успеха в Италии, произошло благодаря всем тем, кто ее обеляет. От СМИ, которые упорно называют Сальвини и Мелони правоцентристами, до Берлускони и Гриллини, которые привели ее к власти, до дезориентированных левоцентристов, которые недооценили и узаконили ее, - говорит испанская журналистка Альба Сидера, уже много лет изучающая правые партии в Италии. - Мелони не появилась из ниоткуда. Она готовилась стать премьер-министром в течение многих лет".

Правоконсервативный популист

Родившаяся в 1977 году Джорджа Мелони еще 15-летней школьницей вступила в "Молодежный фронт" - крыло изначально неофашистского Итальянского социального движения. Позже она возглавила студенческую ассоциацию праворадикального "Национального альянса" и в 2006 году была избрана в Палату депутатов итальянского парламента. В 2008 году 31-летняя Мелони возглавила министерство по делам молодежи и спорта в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Италии.

Джорджа Мелони вскидывает руку в
Больше никаких "римских приветствий" перед выборамиФото: Riccardo Fabi/NurPhoto/picture alliance

Десять лет назад Джорджа Мелони основала партию "Братья Италии", председателем которой является с 2014 года. В 2020 году она также возглавила фракцию Европейские консерваторы и реформисты в Европарламенте, в которую, среди прочих, входит польская правящая партия "Закон и справедливость" (PiS).

Мелони вступила в нынешнюю избирательную кампанию с популистским лозунгом "Прежде всего - Италия и итальянцы!". По мнению политологов, она не особо сведуща в вопросах экономики и внешней политики. Мелони требует больше льгот для семей, меньше европейской бюрократии, снижения налогов, прекращения иммиграции. Она хочет пересмотреть основополагающие договоры ЕС, членство Италии в еврозоне и выступает за запрещение абортов.

Радикально самоуверена

В недавнем интервью телеканалу La7 итальянская писательница Джиневра Бомпани, назвала Мелони "недалекой дурочкой, окруженной нацистами". Мелони спокойно отреагировала на этот выпад. В одном из постов в Facebook она написала, что устала от того, что ее всегда изображают как "слабую дурочку", и что ее противников раздражает ее успех. По словам Мелони, ассоциировать ее с Муссолини, Гитлером или Путиным просто смешно. "В конце концов, я поддерживаю Украину", - заверила лидер "Братьев Италии".

В телевизионном интервью она посоветовала своим критикам брать пример с Франции или Германии. Там, по ее словам, правопопулистские партии также добились успеха, и никто не стал раздувать из этого скандала. "Почему в Италии все должно работать по-другому?" - задала риторический вопрос Мелони. Примером в ФРГ для нее являются правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), которые на последних парламентских выборах набрали более десяти процентов.

Джорджа Мелони надеется, что Италии удастся стать лидером в процессе по преобразованию ЕС в свободный экономический союз. В интервью итальянскому общественно-правовому телеканалу RAI лидер "Братьев Италии" заявила, что позиции президента Франции Эммануэля Макрона ослаблены отсутствием у его партии большинства в парламенте, а канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz) недостает уверенности, присущей его предшественнице Ангеле Меркель (Angela Merkel). Так что Джорджа Мелони уверена: настало ее время.

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