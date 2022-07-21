Комментарий: Драги ушел в Италии в отставку в самое неподходящее время

В одном Марио Драги точно никто не может обвинить - он был не хуже, чем все его предшественники, если речь идет о сроке пребывания на посту премьер-министра Италии. 18 месяцев во главе правительства - это больше, чем время, которое в среднем проводили в этой должности руководители 67 итальянских правительств после окончания Второй мировой войны.

У Драги не было политических причин уходить

В Италии привыкли к правительственным кризисам и постоянным сменам власти. Для внешних наблюдателей это, конечно, не делает страну стабильной, но она кажется любопытной с политической точки зрения. Внутри страны избиратели наслаждаются спектаклем, в котором смешаны чувства восхищения и осуждения. Эта отставка, как и многие до нее, снова похожа на мыльную оперу: драма, зависть, ревность.

Бернд Ригерт

Понемногу от всего этого было и на этот раз, а вот чего не было - так это настоящей политической причины. Речь шла о невротическом страхе быть недооцененным и стремлении выделиться, которые свойственны левому популисту Джузеппе Конте из "Движение "5 звезд". Именно он торпедировал находившуюся у власти большую коалицию "национального единства".

Сейчас правые популисты потирают руки, ведь в случае досрочных выборов у них появляется шанс поставить своего премьера - Джорджу Милоне. Возглавляемая ею праворадикальная партия "Братья Италии" лидирует в опросах. Создаст ли Милоне коалицию правых сил вместе с Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, и будет ли это правительство более стабильным, чем все предыдущие, пока не ясно. Но, возможно, и социал-демократам, представленным сейчас двумя партиями, удастся по итогам избирательной гонки сформировать "левое" большинство.

Беспартийный Марио Драги, который после коллапса левопопулистского правительства во главе с "Движение 5 Звезд" как технократ возглавил правительство "национального единства", вообще-то все сделал правильно. Он вывел Италию из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Гарантировал стране, имеющей большие долги, беспрецедентные субсидии и кредиты ЕС для восстановления экономики. При нем Италия обрела больший вес в ЕС, чем при его предшественниках-евроскептиках. У него как у бывшего главы ЕЦБ есть необходимый опыт и экономические знания, но, к сожалению, это не помогло ему предотвратить драматический рост уровня инфляции.

Отставка Драги - плохо и для Италии, и для ЕС

То, что очевидно уставший Драги уходит, - плохо и для Италии, и для всего ЕС. Во время надвигающейся рецессии, энергетического кризиса, чудовищного противостояния с Россией, связанного с ее войной против Украины, очень нужна сильная Италия. Страна, которая снова на протяжении месяцев будет заниматься своими мелкими внутриполитическим проблемами с полностью расколотой партийной системой, ослабит ЕС.

Если, наконец, спустя десятилетия запущенные Драги реформы снова затормозятся, это может плохо повлиять и на экономику, и на общество. Рынки уже реагируют на его отставку падением курса акций, давлением на итальянские банки, и без того ослабленные, и растущей процентной ставкой, в том числе на гособлигации.

Следующему правительству, и особенно если его возглавят правые популисты из числа "понимающих Путина", будет сложно вести имеющую огромные долги Италию сквозь предстоящие бурные времена. Если же Италия обанкротится, общеевропейская валюта евро окажется под давлением, и ЕС зашатается. Италия - слишком большая и слишком важная страна, чтобы потерпеть крах.

Марио Драги в начале его пребывания на посту премьера рассматривали как последний шанс, чтобы вновь поставить Италию на ноги. Этот шанс был упущен? Очередные парламентские выборы должны были бы в любом случае состояться в начале следующего года. И самое позднее к тому времени беспартийный технократ Драги должен был бы уйти в отставку. Драма в политическом расписании лишь перенесена на полгода, правда, прямо в самый разгар многочисленных кризисов, связанных с ростом инфляции и последствиями войны.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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