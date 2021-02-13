Ренессанс в Италии: "Супер Марио" превращает ее в мотор экономики ЕС

Нынешний летний туристический сезон в Италии явно удался, хотя число иностранных гостей из-за противоэпидемических ограничений на въезд в страну резко сократилось. Успех обеспечили сами итальянцы.

Бум внутреннего туризма в Италии: рекордный август 2021

Август-2021 может стать рекордным для внутреннего туризма, прогнозирует предпринимательское объединение CNA Turismo e Commercio на основе опроса своих членов. Ожидается, что в течение месяца услугами гостиниц в стране воспользуются 13 млн итальянцев - на целых 3 млн больше, чем в августе 2019 года. И это - после чрезвычайно успешного июля, когда итальянские отели приняли 12 миллионов соотечественников, что на 20% больше, чем два года назад, до пандемии.

Рим встречает сборную Италии по футболу после победы на чемпионате Европы

Бум внутреннего туризма, охвативший не только морское побережье, но и горы, озера и культурно-исторические центры, стал наглядным свидетельством произошедшего в Италии коренного перелома настроений. Жители страны, выигравшей нынешним летом чемпионат Европы по футболу и завоевавшей рекордные в своей истории 40 медалей на Олимпиаде в Токио, вновь уверены в себе и полны оптимизма.

Пережив и явно осмыслив шок от пандемии коронавируса, которая на начальной стадии ударила по их стране с особой силой и жестокостью, итальянцы теперь активно вакцинируются (68% всего населения получили как минимум один укол, 58% полностью привиты), с удовольствием возвращаются к привычному образу жизни и охотно тратят деньги в свое удовольствие, удовлетворяя накопившийся за время локдаунов отложенный спрос. Все это раскручивает традиционно сильный итальянский малый и средний бизнес.

"Больной человек Европы" резко ускоряет экономический рост

А ведь еще совсем недавно третья по размерам экономика Евросоюза (после Германии и Франции) считалась "больным человеком Европы" из-за гигантского госдолга, хронически слабого роста ВВП, бесконечной, как казалось, пробуксовки реформ и растущего политического влияния всевозможных популистов.

Но теперь устоявшееся представление об Италии быстро устаревает, причем вовсе не только из-за полных пляжей, ресторанов и сувенирных лавок. Макроэкономическая статистика подтверждает: Италия действительно на подъеме. По итогам 2-го квартала итальянский ВВП вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого кризисного года на 17,3%, что говорит о мощном отскоке после обвала, вызванного жестким локдауном.

Пляжный курорт Монделло на Сицилии: летний сезон 2021 спасли сами итальянцы

Но еще более показательной является другая цифра, опубликованная 17 августа европейским статистическим ведомством Eurostat. В прошлом квартале, с апреля по июнь, итальянский ВВП увеличился по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 2,7%. Так что весной и в начале лета экономика росла в Италии существенно быстрее, чем в целом в ЕС (1,9%), в Германии (1,5%) и Франции (0,9%).

Иными словами, страна, которая в еврозоне и в целом в ЕС долго плелась в конце, теперь превратилась в один из моторов европейской экономики, ведь в текущем 3-м квартале темпы роста вряд ли замедлились, скорее, наоборот. На весь нынешний год итальянский институт статистики ISTAT прогнозирует увеличение ВВП на 4,7%, а в 2022 году ожидает 4,4%. Схожий прогноз у Европейской комиссии (ЕК): 5% и 4,2%.

Италия и Германия - две главные индустриальные державы ЕС

Таким образом, речь идет не только о высоких темпах восстановительного роста, но и о перспективе последующего мощного поступательного развития. И это - при низких темпах инфляции, которая в былые годы была извечной проблемой Италии. Согласно прогнозу ЕК, рост цен по итогам нынешнего года составит 1,4%. В ЕС ожидаются 2,2%, в Германии 2,8%, во Франции 1,6%.

Начавшееся ускорение экономического роста происходит, естественно, не на пустом месте. Италию часто воспринимают главным образом как туристическую страну, поставщика разнообразной сельскохозяйственной продукции от фруктов до сыров и вин, а также как производителя качественной одежды и обуви.

В городе Атесса в Центральной Италии выпускают минивэны марок Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen

На самом деле Италия обладает второй по мощности после немецкой индустриальной базой в ЕС, а важнейшими статьями ее экспорта являются машиностроительная продукция - станки и оборудование, а также автомобили и фармацевтические изделия, что сильно напоминает экспортную структуру ФРГ. Да и по структуре бизнеса обе страны весьма похожи: соотношение между крупными, средними и малыми предприятиями в Германии и Италии более равномерное, чем, к примеру, во Франции, где наблюдается крен в сторону крупных компаний, причем нередко с государственным участием.

Марио Драги как глава ЕЦБ стабилизировал еврозону

Так что благоприятные предпосылки для мощного экономического подъема у Италии были и есть, требовался политический рывок. И его обеспечил человек, получивший на своем прежнем месте работы от СМИ прозвище, навеянное популярной компьютерной игрой: "Супер Марио". Марио Драги, в прошлом - профессор экономики, вице-президент международного подразделения американского инвестиционного банка Goldman Sachs и глава Центрального банка Италии, занимал с 2011-го по 2019-й год пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).

12 февраля 2021 президент Италии поручил Марио Драги сформировать правительство технократов

Это был период острейшего долгового кризиса в еврозоне, многие ожидали краха денежной единицы евро, и именно "Супер Марио" оказался одним из тех, кто предотвратил такое развитие событий. Легендарным стало его выступление перед банкирами в Лондоне в июле 2012 года, когда он произнес, на первый взгляд, банальную, но ставшую затем крылатой фразу о том, что сделает "все, что потребуется" (whatever it takes), чтобы сохранить европейскую валюту.

Тем самым Марио Драги положил конец массированным атакам на евро, дав четкий сигнал крупным спекулянтам, что им не выиграть противостояние с ЕЦБ, обладающим широким ассортиментом финансовых инструментов и контролирующим печатный станок. Можно быть разного мнения об оправданности, сроках и тем более масштабах последовавшей затем (и продолжающейся по сей день) скупки Европейским центральным банком государственных облигаций стран еврозоны, но факт остается фактом: "Супер Марио" вступил в должность, когда еврозоне грозил распад, и завершил свой срок в условиях стабилизации финансового положения во всех проблемных странах.

Правительство технократов в Риме: итоги первых шести месяцев

Поэтому в начале этого года, когда в разгар пандемии в очередной раз распалось правительство, президент Италии решил сделать ставку на опытного и авторитетного кризисного менеджера - и поручил 73-летнему Марио Драги сформировать надпартийный кабинет министров из профессионалов-технократов. Это правительство национального единства работает с 13 феврали 2021 года – фактически всего полгода.

За это "короткое, но интенсивное время Драги расставил на удивление много новых акцентов", пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt. Он дал импульс пробуксовывавшей до тех пор кампании вакцинации, поручив ее логистику генералу армии. Провел через правительство антикризисный пакет объемом в 32 млрд евро, предназначенных главным образом для выплаты бизнесу и населению. Обеспечил рамочные условия для предоставления Италии 191 млрд евро дотаций и льготных кредитов из нового фонда Евросоюза размером в 750 млрд евро, созданного для восстановления экономики ЕС после пандемии и призванного помочь главным образом наиболее пострадавшим странам.

Рим, 27 апреля 2021. Марио Драги излагает в сенате Италии план использования финансовой помощи ЕС

С этой целью разработан инвестиционный план на срок до 30 июня 2026 года, в котором 256 статей расходов и конкретных 526 целевых установок, указывает Süddeutsche Zeitung. Упор сделан на развитие "зеленой экономики" и на поддержку структурно слабого юга страны. Получение первого транша итальянская экономика должна почувствовать уже нынешней осенью.

Еще одним условием предоставления европейских миллиардов была давно назревшая реформа правовой системы, призванная ускорить и упростить судопроизводство. Ее принятие парламентом Handelsblatt расценивает как пока что крупнейший успех премьер-министра Драги. После коротких летних каникул на очереди - реформы налоговой системы и конкурентного права.

Итальянские правые и левые популисты притихли

При этом наблюдателей удивляет то, с каким мастерством бывший глава ЕЦБ сумел заставить заняться прагматичной работой доминирующих в парламенте правых и левых популистов, а их лидеров отказаться от прежних деструктивных лозунгов. Праворадикальный глава "Лиги" Маттео Сальвини "больше не проповедует выход из ЕС и проведение референдума об отказе от евро. И не делает больше громких заявлений о том, что чувствует себя в Москве лучше, чем в Брюсселе", констатирует Süddeutsche Zeitung.

Штаб-квартира банка Unicredit в Милане

"Движение 5 звезд", продолжает газета, "отказалось от своего догматического дилетантизма и осознало пользу компетентности". А у возглавлявшего его ранее министра иностранных дел Луиджи Ди Майо "угасла страсть к Китаю". В 2019 году он был одним из инициаторов присоединения Италии к китайскому проекту экономической экспансии "Новый шелковый путь", чего не сделал ни один из крупных западноевропейских членов ЕС. Но теперь правительство шаг за шагом проверяет 29 договоренностей с КНР. В апреле Драги запретил продажу китайцам одного из итальянских производителей микрочипов.

Новый премьер вернул веру в то, что Италия способна проводить серьезную и последовательную политику, отмечает Handelsblatt и продолжает: "Вторая большая заслуга Драги - он вновь сделал свою страну надежным партнером в Европе и за ее пределами". Как минимум полгода, пишет газета, он еще останется на своем посту. За это время, как показывают минувшие шесть месяцев, можно много чего добиться. Немецкие СМИ, не забывая про огромные, накапливавшиеся десятилетиями структурные и финансовые проблемы Италии, тем не менее называют происходящее сейчас в этой стране "возрождением". Ренессансом, иными словами

Смотрите также: