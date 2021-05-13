Китай перехватил у Германии лидерство в экспорте продукции машиностроения

Германия больше не является мировым лидером в сфере экспорта продукции машиностроения. В 2020 году Китай впервые обогнал Германию, сообщила в среду, 7 июля, газета Die Welt со ссылкой на Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA). В минувшем году доля Китая в международных поставках машин и промышленного оборудования достигла 15,8 процента, в то время как Германии - 15,5 процента.

По данным Die Welt, в 2019 году Германия еще опережала Китай по данному показателю почти на 1,4 процента, а в 2020 году - даже на 7 процентов. В тор же время Китай, по заключению VDMA, уже давно превратился в крупнейшего в мире производителя машин.

"Китай производит столько машин и промышленного оборудования, сколько США, Германия, Япония и Италия вместе взятые. Поэтому выход КНР на первое место по экспорту данной продукции был лишь вопросом времени", - отметил глава отдела внешней торговли в VDMA Ульрих Аккерман (Ulrich Ackermann) в интервью Die Welt.

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