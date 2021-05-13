Китай перехватил у Германии лидерство в экспорте продукции машиностроения

Германия больше не является мировым лидером в сфере экспорта продукции машиностроения. В 2020 году Китай впервые обогнал Германию, сообщила в среду, 7 июля, газета Die Welt со ссылкой на Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA). В минувшем году доля Китая в международных поставках машин и промышленного оборудования достигла 15,8 процента, в то время как Германии - 15,5 процента.
По данным Die Welt, в 2019 году Германия еще опережала Китай по данному показателю почти на 1,4 процента, а в 2020 году - даже на 7 процентов. В тор же время Китай, по заключению VDMA, уже давно превратился в крупнейшего в мире производителя машин.
"Китай производит столько машин и промышленного оборудования, сколько США, Германия, Япония и Италия вместе взятые. Поэтому выход КНР на первое место по экспорту данной продукции был лишь вопросом времени", - отметил глава отдела внешней торговли в VDMA Ульрих Аккерман (Ulrich Ackermann) в интервью Die Welt.
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Puma
Этот знаменитый бренд производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря из баварского Херцогенаураха основал Руди Дасслер, поссорившийся со своим братом Ади. Так Puma и Adidas стали конкурентами. Годовой оборот Puma составляет более 3 миллиардов евро. С 2007 года Puma принадлежит французскому концерну Kering, который владеет 86 процентами акций.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Grundig
Радиоприемники, портативные магнитофоны с лейблом Grundig (на снимке - музейный экземпляр) давно стали легендарными, В бывшем СССР они пользовались особой популярностью. Помните у Высоцкого: "Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг"... В 2003 году концерн объявил о предстоящем банкротстве. Но бренд удалось сохранить. Сегодня Grundig принадлежит турецкой компании Arçelik.
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Opel
Автомобили концерна Opel (на снимке: модель Corsa), который с 1862 года выпускал сначала швейные машинки, по-прежнему пользуются огромной популярностью в Германии и за ее пределами. Но уже почти 90 лет Opel принадлежит американскому автомобильному гиганту General Motors. Сегодня Opel, который предпочитают, прежде всего, автолюбители старшего возраста, пытается завоевать молодых покупателей.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Beck's
Германия - страна пива. И каждая четвертая кружка пива, выпитая в мире, - тоже из Германии. Один из ведущих экспортеров немецкого пива, - бременская компания Brauerei Beck & GmbH, чья продукция экспортируется в 120 стран. Впрочем, определение "немецкое пиво" в данном случае условно: сегодня предприятие принадлежит бельгийско-латиноамериканскому холдингу Anheuser-Busch InBev.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Tempo
В 1929 году в Нюрнберге был выдан патент на бумажные носовые платки. В немецком языке слово "Tempo" стало синонимом этого столь необходимого аксессуара, - как, скажем, словом "скотч" стали обозначать в русском языке любую клейкую ленту. Но в 1994 году фирма Tempo перестала быть немецкой. Сегодня более 20 миллиардов бумажных носовых платков этого бренда в год выпускает шведский концерн SCA.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Ariel
В Германии производят не только машины, пиво и технику. С 1966 года бренд Ariel рекламирует не просто "чистоту", но "первозданную белизну" белья. Это один из самых популярных жидких стиральных порошков (именно так их принято называть) в Европе. Владелец Ariel - американский концерн Procter & Gamble, а продукция выпускается в Чехии.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Кофе Jacobs
Это произошло в Бремене: в январе 1895 года новость об открытии первого специализированного магазина, торгующего кофе, чаем, какао, шоколадом и бисквитами привлекла огромное внимание. Зерна кофе обжаривают по-прежнему в Бремене. А штаб-квартира компании, которая называется сегодня Jacobs Douwe Egberts, находится уже в Нидерландах.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Linde
Созданное в 1878 году акционерное общество Linde AG - один из ведущих производителей газов промышленного назначения в мире. Кроме того, выпускает вилочные погрузчики (на снимке) и внутрискладской напольный транспорт, обслуживая более 1,5 млн клиентов в 50 странах, в том числе и в России. По меньшей мере, 74 процента акций принадлежит иностранным инвесторам, больше половины из них - американским.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
AEG
AEG - один из крупнейших мировых производителей бытовой электроники, стиральных и швейных машин, пылесосов, телефонов и зарядных устройств. В 1982 году немецкая компания оказалась на грани банкротства. Сегодня AEG - акционерное общество, которое контролируются крупнейшим акционером - шведской корпорацией Electrolux. А главное производство фирмы находится в Польше.
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10 немецких брендов, переставших быть немецкими
Pelikan
В 1838 году химик Карл Хорнеман (Carl Hornemann) нашел оптимальную рецептуру чернил и основал в Ганновере фирму Pelikan. В 1932 году она приступила к выпуску авторучек. Сегодня Pelikan AG - дочерняя фирма швейцарского холдинга и малайзийской корпорации.
Автор: Инга Ваннер