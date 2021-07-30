Еврозона энергично выходит из экономической рецессии

Страны еврозоны в первом полугодии 2021 года стали быстрыми темпами выходить из рецессии: во втором квартале рост экономики составил в квартальном исчислении почти 2 процента ВВП, сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat во вторник, 17 августа, подтвердив тем самым первоначальные оценки.

В зимние месяцы ситуацию в еврозоне еще затрудняли ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021 года экономика сократилась в квартальном исчислении на 0,3, а в последнем квартале 2020-го - на 0,6 процента. Когда экономика сокращается два квартала подряд, эксперты называют это технической рецессией.

Среди четырех крупнейших экономик еврозоны во втором квартале 2021 года особенно сильно выросла экономика Испании (+2,8 процента). Прирост ВВП в Италии составил 2,7, в Германии - 1,5, а во Франции - 0,9 процента. В сравнении со вторым кварталом 2020 года, когда последствия пандемии ощущались наиболее сильно, экономика еврозоны выросла на 13,6 процента.

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