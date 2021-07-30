 Еврозона энергично выходит из экономической рецессии | Экономические новости из Германии | DW | 17.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Еврозона энергично выходит из экономической рецессии

Рост ВВП во втором квартале текущего года составил почти 2 процента, сообщил Eurostat. Наиболее сильный экономический рост зафиксирован в Испании.

Символ евро возле здания ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне

Страны еврозоны в первом полугодии 2021 года стали быстрыми темпами выходить из рецессии: во втором квартале рост экономики составил в квартальном исчислении почти 2 процента ВВП, сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat во вторник, 17 августа, подтвердив тем самым первоначальные оценки.

В зимние месяцы ситуацию в еврозоне еще затрудняли ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. В первом квартале 2021 года экономика сократилась в квартальном исчислении на 0,3, а в последнем квартале 2020-го - на 0,6 процента. Когда экономика сокращается два квартала подряд, эксперты называют это технической рецессией.

Среди четырех крупнейших экономик еврозоны во втором квартале 2021 года особенно сильно выросла экономика Испании (+2,8 процента). Прирост ВВП в Италии составил 2,7, в Германии - 1,5, а во Франции - 0,9 процента. В сравнении со вторым кварталом 2020 года, когда последствия пандемии ощущались наиболее сильно, экономика еврозоны выросла на 13,6 процента.

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 20:47

Угроза катастрофы: почему Россию накрывает новая волна пандемии? DW Новости (18.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Китай быстро поборол коронавирус и резко увеличивает военные расходы. DW Новости (05.03.2021)  

Пандемия в Испании: удар по самым незащищенным (30.11.2020)  

Также по теме

ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (Zu dpa Börsenflaute nagt am Geldvermögen der Menschen) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экономика еврозоны заметно выросла с начала 2021 года 30.07.2021

Рост ВВП стран еврозоны составил по втором квартале 2021 года два процента. Самыми быстрыми темпами росли экономики Португалии и Австрии, медленнее всего - Литвы и Чехии.

ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Промышленность Германии в апреле получила меньше заказов 07.06.2021

Статистики в ФРГ зафиксировали снижение месячного показателя заказов на уровне 0,2 процента. Экономисты связывают это со слабым внутренним спросом.

Bamberg, Deutschland 01. November 2020: Sorry ! Wir haben geschlossen, Gastronomie leidet unter dem Lockdown, wegen Lockdown geschlossen Covid-19, , Schild, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / Bildmontage, | Verwendung weltweit

Новый локдаун резко обвалил экономику Германии 30.04.2021

Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.

Реклама

Самые читаемые

"Убийцам дают меньше": что белорусы думают о приговоре Латыпову  

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане  

"Талибан" захватил Афганистан: что будет с местными сотрудниками бундесвера?  