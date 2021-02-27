 Создавшая ″вакцину Пфайзер″ фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 13.08.2021

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Экономика

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ

Всемирный успех мРНК-технологии ускорил рост ВВП Германии и разработку лекарств от рака и вакцины от малярии, обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.

Рука в перчатке держит ампулу с вакциной Pfizer-BioNTech

Мало какой фирме доводилось слышать подобную оценку: "BioNTech может сыграть в фармацевтической отрасли ту же роль, какую в своих секторах сыграли Tesla и Apple". Так считает Чжицян Шу, аналитик Berenberg Capital Markets в Бостоне - американской инвестиционной дочерней компании немецкого банка Berenberg.

Макроэкономический эффект от создания вакцины Comirnaty

И мало какой фирме удавалось внести подобный вклад в экономическое оздоровление своей страны после глубокого кризиса: "BioNTech может обеспечить в этом году 0,5 валового внутреннего продукта и примерно половину пункта экономического роста".

С таким прогнозом, говоря о ВВП Германии, выступил научный директор Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) в Дюссельдорфе Себастьян Дуллиен (Sebastian Dullien). Иными словами, если рост по итогам года составит, как ожидается, 4%, то восьмая часть такого увеличения станет заслугой одной-единственной компании.

Жители Гамбурга идут в центр вакцинации

70% вакцинированных от COVID-19 жителей ФРГ могут сказать о себе: "Я привился Байонтеком"

Компании, о существовании которой всего полтора года назад знал разве что узкий круг медицинских специалистов - и рисковых инвесторов, вложившихся в нее после размещения ее акций на американской бирже Nasdaq в октябре 2019 года. Впрочем, даже сейчас, когда детище биотехнологической фирмы из Майнца прославилось на весь мир, став под официальным названием Comirnaty основной вакциной против COVID-19 в Евросоюзе, США, Израиле и ряде других стран, фразу "я привился Байонтеком" можно услышать разве что от жителей самой Германии.

За ее пределами, в том числе и в России, практически все говорят о "вакцине Пфайзер", хотя американского фармацевтического гиганта Pfizer руководство BioNTech подключило к проекту лишь на стадии клинических испытаний уже готового препарата.

BioNTech выходит из тени Pfizer

Но теперь немецкая компания выходит из тени своего именитого партнера - и не из-за жажды славы, а потому, что такова логика развития бизнеса. Да и не может оставаться в тени акционерное общество, рыночная капитализация которого благодаря стремительному росту курса акций достигла в августе 100 млрд долларов, что превратило его в одно из самых ценных предприятий Германии.   

Инфографика Динамика курса акций компании BioNTech

Правда, фирма, основанная в 2008 году профессором медицины Майнцского университета Угуром Шахином (Ugur Sahin) и его женой, доцентом этого вуза Озлем Тюречи (Özlem Türeci), уже к моменту создания вакцины в январе-феврале 2020 года не была больше типичным стартапом - в ней работали порядка 1300 специалистов.

Однако они были сосредоточены на научных разработках - главным образом в области основанной на мРНК-технологиях индивидуализированной иммунотерапии рака. Поэтому у BioNTech не было ни опыта проведения широкомасштабных международных клинических испытаний препарата для массового применения, ни мощностей для его производства, ни логистики для его распространения. Все это помог обеспечить американский партнер, которого Угур Шахин пригласил еще в марте 2020 года, что оказалось чрезвычайно своевременным и дальновидным предпринимательским решением.

Убыточная фирма стала высокодоходной производственной компанией

Однако вскоре компания BioNTech решила создать собственную крупную производственную базу. В сентябре 2020 она купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в немецком университетском городе Марбурге, полгода его модернизировала, оснастила мощным оборудованием для выпуска от 750 млн до 1 млрд доз вакцины в год и в феврале 2021 приступила здесь к производству.

Это сразу же дало импульс пробуксовывавшей до тех пор из-за острого дефицита препаратов вакцинации в Германии и других странах ЕС - и заметно ускорило экономический рост в ФРГ. "Я не припомню случая, чтобы отдельное предприятие оказало бы такое влияние на немецкий ВВП", - подчеркивает профессор Себастьян Дуллиен из института IMK.

Угур Шахин и Озлем Тюречи

Угур Шахин и Озлем Тюречи - немецкие ученые и предприниматели с турецкими корнями

По его словам, BioNTech - один из редких примеров того, как хозяйственная деятельность одной компании приводит к ощутимому макроэкономическому эффекту. С коллегой согласен Карстен Бжески (Carsten Brzeski), главный экономист немецкого и австрийского отделения нидерландского банка ING: "Редко какая компания сумела разогнаться от нуля до сотни так, как это сделала BioNTech, причем всего за год".

Если в первом полугодии 2020 компания, очень мало зарабатывая и чрезвычайно много тратя на научные исследования, еще оставалась убыточной с минусом в 142 млн евро, то за первые шесть месяцев этого года она заработала прибыль в 3,9 млрд евро. Сообщив 9 августа эти данные, BioNTech повысила прогноз выручки от продажи своей вакцины на весь 2021 год до 15,9 млрд евро. Именно данная цифра и позволила профессору Дуллиену утверждать, что одна только эта фирма обеспечит в нынешнем году полпроцента всего ВВП ФРГ.

Мощный импульс медицинской и фармацевтической промышленности ФРГ

Однако на самом деле реальный вклад BioNTech в развитие экономики Германии может оказаться еще более весомым. Ведь развернув широкомасштабное производство мРНК-вакцины в Марбурге, компания стала крупным заказчиком оборудования и многочисленных специфических компонентов, а они, указывает профессор Дуллиен, выпускаются преимущественно в самой ФРГ, где медицинская и химико-фармацевтическая промышленность традиционно входят в число крупнейших отраслей. 

Производство мРНК-вакцины Comirnaty на заводе BioNTech в Марбурге

Производство мРНК-вакцины Comirnaty на заводе BioNTech в Марбурге

Так, фирма Sartorius из Гёттингена стала поставщиком биореакторов и лабораторного оборудования, Rentschler Biopharma в Лаупхайме очищает мРНК, заводы компаний Merck, Evonik и Lipoid в Дармштадте, Ханау, Доссенхайме и Людвигсхафене обеспечивают липидами, Schott из Майнца и Gerresheimer из Дюссельдорфа изготавливают ампулы, а розлив вакцины осуществляют, в частности, предприятия в Брене, Райнбеке, Франкфурте-на-Майне, Хамельне.

"Технология мРНК возникла в Германии, и вполне естественно, что ее разработчики создали вокруг себя свою экосистему", - поясняет эксперт британской консалтинговой компании Ernst & Young Александер Нуйкен (Alexander Nuyken).

Став крупной производственной компанией, BioNTech совершает теперь следующий логический шаг и создает собственный отдел сбыта, в котором будут работать 60 из тех 500 новых сотрудников, которых планируется нанять в ближайшие месяцы в дополнение к тем 2000, что уже трудятся в фирме. Благодаря огромной прибыли средства на такое расширение штата есть.

Ближайшие цели: борьба с раком и малярией

Однако основную часть заработанных денег BioNTech направит на укрепление своей научной и производственной базы для дальнейшего ускоренного движения на прорывном направлении: успех собственной вакцины и схожего препарата американской компании Moderna продемонстрировал большой потенциал мРНК-технологий. Широко распространено мнение, что их развитие открывают новую главу и даже новую эпоху в мировой фармацевтике. Именно поэтому аналитик банка Berenberg и сравнил BioNTech с корпорациями Tesla и Apple: одна переориентировала весь мировой автопром на выпуск электромобилей, благодаря другой началась эра смартфонов.

Обложки журналов Time и Spiegel с портретами основателей фирмы BioNTech

Американский журнал Time еще в начале 2020 года предсказывал "революцию в сфере вакцин"

В конце июля BioNTech, не называя конкретных сумм, сообщила, что самостоятельно, без кредитов и господдержки (на вакцину от коронавируса правительство ФРГ предоставило 375 млн евро), профинансирует первую фазу разработки мРНК-вакцины от малярии, в ходе которой будет создано несколько прототипов препарата. В конце 2022 года планируется начать клинические испытания самого многообещающего из них. 

Однако свою главную задачу основатели фирмы видят в борьбе против рака. "Мы не должны забывать, что раковые заболевания тоже являются угрозой для здоровья человечества, причем даже куда более страшной, чем нынешняя пандемия", - подчеркивает научный директор BioNTech Озлем Тюречи. Так что первостепенную цель свой фирмы - создание терапии, лекарств или даже вакцин от рака - ее основатели не теряли из виду даже в самый разгар работы над вакциной от коронавируса.

В прошлом году, в частности, за 67 млн долларов была куплена американская фирма Neon Therapeutics, обладающая ценным ноу-хау в области T-клеточных рецепторов (TCR), в июле этого года у американской компании Kite Pharma за неназванную сумму было приобретено производство препаратов для TCR-терапии, которое дополнит имеющиеся мощности в немецком Идар-Оберштайне.

Изменения в списке 10 самых богатых немцев

Перспектива появления мРНК-лекарств от смертельных недугов и планы произвести в 2022 году 4 млрд доз Comirnaty для дальнейшей вакцинации от коронавируса жителей планеты и ревакцинации уже привитых будоражат, естественно, фантазию инвесторов и биржевых игроков, а потому курс акций BioNTech в Нью-Йорке и Франкфурте-на-Майне все лето быстро рос, увеличивая состояние его акционеров.

В результате выходцы из семей турецких гастарбайтеров Угур Шахин и Озлем Тюречи, которые и раньше благодаря продаже своей предыдущей фирмы и целому ряду патентов были весьма состоятельными людьми, ныне вошли в список 10 наиболее богатых граждан ФРГ.

Томас и Андреас Штрюнгман

Часть денег от продажи фирмы Hexal Томас и Андреас Штрюнгман дали в 2008 году стартапу BioNTech

А самыми богатыми немцами стали теперь братья-близнецы Андреас и Томас Штрюнгманы (Andreas, Thomas Strüngmann). Продав унаследованную от отца фармацевтическую фабрику, они создали в 1986 году компанию Hexal, превратили ее в одного из крупнейших в Германии производителей генериков и продали в 2005 швейцарскому Novartis, уже тогда став миллиардерами.

В 2008 году братья настолько поверили в перспективы мРНК-технологий и таланты Шахина и Тюречи, что предоставили им 180 миллионов долларов в качестве стартового капитала для создания фирмы BioNTech. Сегодня они держат 47% ее акций и сполна вознаграждены за свою тогдашнюю дальновидность, готовность иди на риск и почти полтора десятилетия терпеливого ожидания плодов своего капиталовложения.   

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    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

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    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

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    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

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    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

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    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

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  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

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    Автор: Андрей Гурков


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Исследования Каталин Карико легли в основу разработки вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna

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