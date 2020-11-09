 Вакцину компании BioNTech создали немецкие ученые с турецкими корнями | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.11.2020

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Германия

Вакцину компании BioNTech создали немецкие ученые с турецкими корнями

Немецкую компанию, разработавшую вместе с Pfizer многообещающую мРНК-вакцину от COVID-19, основали Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи - выходцы из семей трудовых мигрантов в Германии.

Супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи

Создатели BioNTech cупруги Угур Шахин и Озлем Тюречи - выходцы из семей турецких мигрантов в Германии

Все идет к тому, что первой вакциной от COVID-19, которой начнут прививать жителей Германии и других стран Евросоюза, станет препарат с пока еще рабочим названием BNT162b2. Он создан немецкой биотехнологической компанией BioNTech, которая будет выпускать свою разработку совместно с американской корпорацией Pfizer - одним из лидеров мировой фармацевтической промышленности.

Западные страны собираются закупить сотни миллионов доз вакцины

9 ноября обе фирмы, опираясь на результаты многомесячных клинических испытаний, объявили: их вакцина на 90 процентов снижает риск заболеть коронавирусом. Правда, результаты тестов еще не представлены на суд научной общественности. Тем не менее, 10 ноября Евросоюз сообщил о завершении переговоров о закупке этого пока еще не зарегистрированного препарата. Договор планируется подписать в ближайшие дни. ЕС предварительно забронировал 200 млн доз и получил опцию на дальнейшие 100 млн (для прививки нужны две дозы).

Немецко-американская вакцина компаний BioNTech и Pfizer

Немецко-американскую вакцину компаний BioNTech и Pfizer хотят купить ведущие страны Запада

Аналогично еще в июле поступили правительства США и Великобритании. Перед началом второй и третьей фаз клинических испытаний вакцины они договорились с BioNTech и Pfizer в случае успеха закупить соответственно 100 млн и 30 млн доз. К тому же Соединенные Штаты получили опцию еще на 500 миллионов доз. Среди крупных предварительных заказчиков также Япония и Канада.

Так что в столицах ведущих индустриально развитых стран уже с лета связывали большие надежды с этой немецко-американской вакциной. Впрочем, в известной мере она еще и турецкая: компанию BioNTech и ее вакцину создали выходцы из семей трудовых мигрантов  - Угур Шахин (Ugur Sahin) и его жена Озлем Тюречи (Özlem Türeci).

Профессор Угур Шахин - сын турецкого гастарбайтера

Профессор Угур Шахин, владеющий 18 процентами акций этой фирмы, имеющий свыше 60 патентов и входящий в список 100 богатейших жителей Германии, родился в Турции и четырехлетним мальчиком приехал в Кёльн, где его отец был гастарбайтером на автозаводе Ford. После окончания школы он поступил на медицинский факультет Кёльнского университета и очень быстро увлекся иммунологией. "У нас до 16 часов были занятия, после чего мои товарищи расходились по домам, а я поднимался в лабораторию и работал там до 9-10 вечера, а порой и до 4 часов утра", - вспоминает 54-летний ученый и предприниматель.

Угур Шахин в лаборатории своей компании BioNTech в Майнце

Профессор Угур Шахин в лаборатории своей компании BioNTech в Майнце

В 1992 году Угур Шахин защитил диссертацию, после чего работал в Кёльне врачом в университетской клинике и много занимался гематологией и онкологией: борьба с раком привлекала его с ранних студенческих лет. Затем его пригласили в Саарский университет, где в 1999 году он стал профессором. Там он познакомился со своей будущей женой, студенткой медицинского факультета Озлем Тюречи, дочерью врача, приехавшего в Германию из Стамбула. По ее словам, она с детства не представляла себе иной профессии, чем врач. О предпринимательстве она в тот момент еще не думала.

Однако уже 2001 году, за год до свадьбы, Угур Шахин и Озлем Тюречи, переехав в Майнц на работу в университетской клинике, основали там свою первую биотехнологическую фирму Ganymed Pharmaceuticals с целью разрабатывать иммунотерапевтические препараты от рака. В 2016 году они ее продали за более чем 400 миллионов евро и сконцентрировались на работе во второй своей компании BioNTech, основанной в 2008 году вместе с партнерами тоже в Майнце.

Озлем Тюречи - директор по исследованиям и доцент университета

Фирма специализируется главным образом на технологиях и медикаментах для индивидуализированной иммунотерапии от рака и тесно сотрудничает с целым рядом известных европейских и американских фармацевтических компаний. В BioNTech работают порядка 1300 человек из более 60 стран, свыше половины из них - женщины, почти каждый четвертый сотрудник имеет ученую степень. Угур Шахин занимает пост председателя правления, Озлем Тюречи является директором по медицинским исследованиям. При этом оба продолжают преподавать в Майнцском университете.

Озлем Тюречи, известный специалист в области онкологии, руководит в BioNTech научными исследованиями

Озлем Тюречи, специалист в области онкологии, руководит в BioNTech научными исследованиями

Компания BioNTech имела до сих пор четыре небольшие производственные площадки в Германии. В сентябре 2020 года, видя, что тестирование вакцины идет успешно, она стала готовиться к широкомасштабному производству и купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в немецком Марбурге. После его реконструкции мощность предприятия, на котором заняты около 300 человек, может составить 750 млн доз в год. 

В октябре 2019 года BioNTech, в которую к тому времени вложился целый ряд крупных инвестиционных фондов, разместила свои акции на американской бирже Nasdaq. Так что к началу нынешнего года, когда мир вдруг узнал о вирусе SARS-Cov-2, у фирмы было достаточно финансовых средств, чтобы, опираясь на свои многочисленные наработки в области иммунологии, сразу же, в середине января, взяться за разработку вакцины. Тем более, что от правительства ФРГ она получила на это 375 миллионов евро.

Вакцину на основе мРНК разработали также Moderna и CureVac

Существует три основных вида вакцин - инактивированные с вирусными белками, живые рекомбинантные (векторные) и генные (мРНК-вакцины). Компания BioNTech сделала ставку именно на третью технологию, считающуюся наиболее инновационной и многообещающей. Кстати, по пути создания мРНК-вакцин на основе рибонуклеиновой кислоты пошли также американская Moderna и немецкая CureVac. Их тоже причисляют к наиболее перспективным разработчикам прививки от ковида. 

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце

Штаб-квартира компании BioNTech в Майнце

Угур Шахин и Озлем Тюречи дали проекту по созданию вакцины название Lightspeed ("Скорость света") - стремительное распространение вируса потребовало как можно более быстрой разработки средства, способного его остановить. В марте производственным и логистическим партнером проекта стала корпорация Pfizer, четыре варианта вакцины начали испытывать в конце апреля в Германии и в первых числах мая в США. К июлю стало ясно, что самый перспективный вариант - BNT162b2.

Скоро мы узнаем, под каким названием этот препарат поступит на рынок: его экстренная регистрация в США ожидается уже во второй половине ноября. Европейскому регулятору EMA потребуются еще некоторые дополнительные данные, так что в ЕС вакцину смогут допустить, скорее всего, лишь в начале 2021 года. BioNTech и Pfizer заверяют, что еще до конца нынешнего года могли бы поставить до 50 млн доз, ведь их производство уже запущено. В следующем году мощности предприятий двух компаний позволят произвести 1,3 млрд доз.

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    Автор: Максим Нелюбин


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