 Немецко-американская вакцина от коронавируса снижает риск заболеть на 90 процентов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.11.2020

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Коронавирус

Немецко-американская вакцина от коронавируса снижает риск заболеть на 90 процентов

Риск заболеть пневмонией COVID-19 у получивших вакцину, разработанную двумя компаниями из ФРГ и США, на 90 процентов ниже, чем у непривитых. BioNTech и Pfizer готовятся подать заявку на регистрацию препарата в США.

Вакцина от коронавируса, разработанная BioNTech и Pfizer

Вакцина от коронавируса, разработанная BioNTech и Pfizer

Применение вакцины от коронавируса, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer, снижает риск заболеть пневмонией COVID-19 на 90 процентов. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, обнародованном в Майнце и Нью-Йорке в понедельник, 9 ноября, со ссылкой на результаты клинических тестов препарата BNT162b2.

По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины не было обнаружено в ходе исследований, в третьей фазе которых приняли участие 43 538 пациентов в различных странах. Половине из них был введен антиген, а вторая половина получила плацебо.

Данные были собраны независимым Комитетом по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC), который сообщил об "отсутствии серьезных проблем с безопасностью" и рекомендовал продолжить исследование.

BioNTech и Pfizer планируют на следующей неделе подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата.

Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия закупит 300 миллионов доз вакцины BioNTech и Pfizer, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она назвала планы компаний зарегистрировать вакцину от коронавируса "отличной новостью", заявив о намерении подписать с ними контракт.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) приветствовал заявление фармацевтических компаний о планах подать в США заявку на допуск вакцины от коронавируса. Он рад, что именно немецкая компания добилась успеха в создании препарата, заявил Шпан. Одновременно глава германского Минздрава подчеркнул, что правительство ФРГ не хотело бы давать ложных обещаний и надеется, что вакцина будет доступна в первом квартале 2021 года.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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