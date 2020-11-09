 Кто первым получит в ФРГ прививку от коронавируса? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.11.2020

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Германия

Кто первым получит в ФРГ прививку от коронавируса?

В ФРГ решают, кому делать прививку в первую очередь, когда появится вакцина от SARS-CoV-2. К приоритетным группам отнесены старики, медики, полицейские, пожарные, учителя, а еще - бездомные и беженцы.

Шприц с надписью вакцина на фоне названий фирм Biontech и Pfizer

Biontech и Pfizer обещают вот-вот начать выпуск вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую совместно разрабатывают немецкая фирма BioNTech и американская Pfizer, будет на 90 с лишним процентов защищать от ковида, сообщили в этот понедельник, 9 ноября, представители двух компаний со ссылкой на промежуточные результаты третьей фазы испытаний их препарата BNT 162b2. Уже на следующей неделе BioNTech и Pfizer собираются подать документы на допуск их вакцины к применению и к концу года произвести 50 миллионов доз.

И в этот же день в Берлине прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали, каким группам населения Германии будут делать прививки от SARS-CoV-2 в первую очередь, учитывая тот факт, что на всех жителей страны сразу вакцины не хватит - будь то BNT 162b2 или какая-либо другая из тех, что тоже уже на подходе.

Вакцины еще нет, а рекомендации уже готовят

Предложения на этот счет разрабатывает рабочая группа, составленная из экспертов Немецкого совета по этике, Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) и Национальной академии наук.

Томас Мертенс снимает маску

Томас Мертенс перед началом пресс-конференции в Берлине

Ситуация в этот раз уникальная, заявил на пресс-конференции председатель STIKO профессор Томас Мертенс (Thomas Mertens), ведь еще никогда не было такого, чтобы рекомендации на счет того, кому делать прививки в первую очередь, приходилось разрабатывать еще до окончательного завершения третьей фазы испытаний и официального допуска соответствующей вакцины к применению.

Мертенс объясняет это особенностью положения, при котором "с большой долей вероятности будет необходимо расставить приоритеты, поскольку с самого начала не будет возможности обеспечить вакциной всех желающих". Причем, выделяя приоритетные группы населения, по его словам, необходимо постараться обеспечить максимально возможную медицинскую пользу для всего общества.

Принудительных прививок в ФРГ не будет

Председатель совета по этике профессор Алена Бюкс (Alena Buyx) уверена, что вакцины от коронавируса появятся уже очень скоро, поэтому уже сейчас следует определить, кто получит ее в первую очередь. И при этом, заявила она, нельзя руководствоваться исключительно медицинскими соображениями, не менее важны такие принципы, как справедливость и солидарность, не говоря уже о соблюдении правовых, в частности, конституционных норм.

Алена Бюкс на пресс-конференции в Берлине

Алена Бюкс на пресс-конференции в Берлине

К числу последних Бюкс отнесла принцип самоопределения, что означает добровольность вакцинации. "Мы исключаем любые формы принудительной вакцинации", - констатировала она, зная, что в настоящее время, по опросам, от 50 до 60 процентов жителей Германии согласны на прививку, тогда как коллективный иммунитет достигается при условии вакцинации 70 процентов населения.

Но сразу снабдить и 50 процентов желающих фарминдустрия не может. В первую очередь, говорит Бюкс, надо делать прививки тем, кто "в силу личных обстоятельств или профессии подвержен значительно более высокому риску заразиться самому и умереть или заразить других".

Приоритетные группы вакцинации

Председатель совета по этике назвала четыре цели предстоящей вакцинации: предотвращение тяжелых случаев протекания болезни с летальным исходом, защита лиц с особенно высоким риском заразиться на работе, ограничение очагов эпидемии, а также поддержание в работоспособном состоянии органов государственной власти и общественной жизни.

Пожилой женщине в маске меряют температуру

Жители домов престарелых - группа повышенного риска

На практике это означает, что первыми в очереди на вакцинацию должны оказаться очень пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, причем, предпочтительно такие, которые живут не одни, а в домах престарелых, где риск распространения инфекции выше.

Вторая группа - те, кто за ними ухаживает, врачи и медперсонал. А дальше - те, которые считаются незаменимыми с государственной точки зрения: работники органов здравоохранения, полиция и органы безопасности, пожарные, учителя и воспитатели детских садов.

К числу приоритетных отнесены в Германии также те, кто в силу обстоятельств вынуждены находиться в более тесном контакте с другими людьми, чем большинство населения. Конкретно речь при этом идет об обитателях приютов для бездомных, а также беженцах в общежитиях.

Отвечая на вопрос журналиста, когда смогут сделать прививку от коронавируса лица, не относящиеся ни к одной из перечисленных групп, президент Национальной академии наук Геральд Хауг (Gerald Haug) назвал ориентировочно лето 2021 года.

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    Автор: Наталия Королева


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