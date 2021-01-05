Фарминдустрия ФРГ будет бороться с дефицитом вакцин от ковида всем миром

Сначала Германия будет испытывать острый дефицит вакцин от коронавируса, но затем станет, наряду с США, глобальным центром по выпуску и экспорту инновационных мРНК-вакцин, причем такое превращение произойдет в течение одного лишь 2021 года. Об этом свидетельствуют конкретные планы фармацевтической промышленности ФРГ: к широкомасштабному расширению производства сейчас подключаются крупные представители отрасли из разных стран. Так что проблему будут решать всем миром.

Почему Европе не хватает "пфайзеровской" вакцины?

Нехватку доз для массовой вакцинации населения испытывают сейчас многие индустриально развитые государства, в том числе и Россия (за исключением Москвы). В Евросоюзе, заказывавшем вакцины от имени 27 своих стран-членов, проблема усугубляется тем, что из шести многообещающих разработчиков, с которыми были заключены предварительные контракты на поставки, к концу 2020 года к финишу пришли только два - BioNTech/Pfizer и Moderna, работающие оба с технологией мРНК. Спустя месяц в ЕС был сертифицирован третий производитель, AstraZeneca, но у него, похоже, трудностей с производственными мощностями еще больше, чем у первых двух.

Специфика ситуации в Германии состоит в том, что та, крайне востребованная сейчас вакцина, которую для простоты чаще всего называют "пфайзеровской", была создана немецкой фирмой BioNTech, у которой даже близко не было производственных мощностей, позволяющих ей удовлетворить спрос во всем ЕС, включая ФРГ.

Собственно, именно поэтому биотехнологическая компания из Майнца, уже переставшая быть классическим стартапом, но все еще сосредоточенная, главным образом, на научных разработках, заключила альянс с одним из лидеров мировой фармацевтической промышленности - американской корпорацией Pfizer. Этот опытный гигант обеспечил масштабные клинические испытания в шести странах, помог в сложном процессе регистрации и предоставил свои производственные площадки.

Но в результате, в начале 2021 года, с выпуском вакцины BioNTech/Pfizer получилось следующее: огромные производственные мощности Pfizer в США пока работают только на американский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в Бельгии. Но ему, как выяснилось, при столь высоком спросе потребовалась реконструкция, а у самой компании BioNTech в Германии на тот момент имелись лишь ограниченные возможности для производства в Майнце и на предприятии в Идар-Оберштайне.

Завод в Марбурге: BioNTech будет крупной производственной компанией

Однако уже в ближайшие месяцы и даже недели ситуация начнет быстро и кардинально меняться. И дело не только, и даже не столько в том, что во второй половине февраля должно завершиться начавшееся в январе расширение мощностей на заводе Pfizer в бельгийском Пуурсе, которому во время этих работ пришлось существенно сократить объемы производства.

В штаб-квартире компании BioNTech в Майнце есть лишь небольшие производственные мощности

Решающее значение будет иметь начало выпуска вакцин на собственном заводе BioNTech в немецком Марбурге. Компания приобрела его еще в сентябре 2020 года у швейцарского фармацевтического гиганта Novartis, но предприятию потребовалась серьезная реконструкция и модернизация, а персоналу - повышение квалификации.

Ведь производство вакцин на основе технологии мРНК является весьма специфическим делом, пояснил основатель и глава BioNTech профессор Угур Шахин: "Тут нельзя просто переключиться, начав вдруг выпускать вакцину вместо аспирина или микстуры от кашля. Этот процесс требует многолетней экспертизы, строительных изменений, специального оборудования".

Завод в Марбурге, сообщает BioNTech на своем сайте, начнет производство на неделе с 15 февраля. Его проектная мощность - не менее 750 млн доз в год, что составляет более трети от тех 2 млрд доз, которые компания намерена выпустить совместно с Pfizer в течение 2021 года. Речь, таким образом, идет об очень крупном предприятии, способном в сжатые сроки переломить ситуацию в Германии и во всем Евросоюзе.

Novartis, Sanofi, Baxter: именитые партнеры готовы помочь

Тем более, что завод получит серьезную поддержку. В марте к выпуску "пфайзеровской" вакцины намеревается приступить немецкий завод американской фармацевтической корпорации Baxter. Предприятие в Галле (Северный Рейн - Вестфалия) специализируется на раковых препаратах, но сейчас выделяет часть мощностей, чтобы разливать по флаконам вакцины: сначала по заказу BioNTech и Pfizer, а в перспективе еще и для компании из США Novavax в случае регистрации ее разработки.

В сообщении для прессы от 1 февраля компания BioNTech заверила, что в 1-м квартале Евросоюзу будут поставлены все оговоренные контрактом объемы, а во 2-м квартале ЕС получит дополнительно к заказанным еще 75 млн доз.

Все это - территория фармацевтической компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

Затем, летом, подключится французская компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин наряду с Pfizer. Ее собственная вакцина против ковида пока терпит неудачу и потребует дальнейших многомесячных доработок и исследований, но до тех пор она готова на своих линиях осуществить для конкурента розлив свыше 125 млн доз.

Это произойдет на крупной производственной площадке Sanofi во Франкфурте-на-Майне, а продукция будет предназначена для Евросоюза. Объявляя в конце января об этом решении, глава французской фирмы Пол Хадсон подчеркнул, что вся отрасль намерена "приложить все силы для достижения совместной цели - обуздать пандемию".

Вслед за этим пришло сообщение, что и швейцарский фармацевтический гигант Novartis готов помочь компании BioNTech. После подписания контракта розлив ее вакцин может начаться во 2-м квартале, а поставки готовых доз обратно в Германию - в летнем 3-м квартале. Выполнять работу, об объемах которой пока не сообщается, будет в особых асептических условиях завод Novartis в швейцарском Штайне на самой границе Германии - на нем работает немало жителей немецкого Бад-Зекингена, расположенного на противоположном берегу Рейна.

Слева внизу - немецкий Бад-Зекинген, справа вверху - фармацевтический завод Novartis в швейцарском Штайне

Еще одна швейцарская компания, Siegfried, начнет разливать вакцину BioNTech/Pfizer, тоже летом, на своем заводе в немецком Гамельне: там сейчас как раз монтируют оборудование и готовятся принять на работу около 50 новых сотрудников. А немецкая фармацевтическая компания Dermapharm начала выполнять эту работу на своем предприятии в восточногерманском городе Брена еще в конце 2020 года, еще до официальной регистрации препарата, и теперь тоже расширяет производственные мощности и нанимает дополнительный персонал.

Компания CureVac - создатель второй немецкой мРНК-вакцины

Еще один партнер BioNTech с прошлой осени и поставщик компонентов для ее вакцины - немецкая фирма Rentschler Biopharma из Лаупхайма. Впрочем, 1 февраля она объявила, что будет участвовать в производстве и другой созданной в Германии мРНК-вакцины, которую в данный момент тестирует в третьей фазе клинических испытаний компания CureVac из Тюбингена. С ней в Германии и в Евросоюзе связывают большие надежды: ЕС забронировал у нее вместе с опциями 405 млн доз - больше, чем у любого другого производителя.

Регистрацию этой вакцины ожидают к концу весны или летом, но CureVac, имеющая собственные мощности, уже в начале января, видя нынешние проблемы других производителей, предусмотрительно заключила стратегический альянс с крупнейшим немецким химико-фармацевтическим концерном Bayer.

Для выпуска мРНК-вакцины концерн Bayer модернизирует свой завод в Вуппертале

Он никогда прежде вакцины не выпускал, но, опираясь на свой опыт в области биотехнологии, готов наладить их производство на своих предприятиях, прежде всего - на заводе в Вуппертале. Согласно сообщению от 1 февраля, выпуск мРНК-вакцины CureVac может начаться там уже к концу нынешнего года, а в 2022 году Bayer планирует произвести не менее 160 млн доз вакцины.

Вот и получается, что менее чем за год, Германия из страны, жители которой вынуждены настраиваться на многомесячное ожидание своей очереди на прививку от ковида, превратится в огромную разветвленную производственную площадку по выпуску одной или, скорее всего, двух мРНК-вакцин и сможет удовлетворить спрос со стороны не только своего населения и союзников по ЕС, но и поставлять их во многие другие страны мира.

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