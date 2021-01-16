Вакцинация от COVID-19: почему ЕС отстает от других регионов мира

По темпам вакцинации населения от коронавируса Евросоюз отстает от других стран и регионов мира. В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около двух миллиардов доз. Этого вполне достаточно для 450 миллионов жителей 27 стран ЕС.

В целях минимизации рисков Евросоюз сделал ставку сразу на нескольких вакцин. В момент подписания контрактов никто не мог предсказать, какой препарат первым получит европейский доступ и вообще окажется на рынке.

На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Вдобавок ко всему, концерн Pfizer в конце января временно сократил объем производства этого препарата. В свою очередь, шведско-британский концерн AstraZeneca в первом квартале 2021 года оказался готовым выполнить заказ Еврокомисии лишь на 40 процентов. Под нажимом Брюсселя, правда, он пообещал поставить первую партию доз на неделю раньше срока - уже 7, а не 15 февраля.

В ЕС недовольны компанией AstraZeneca

Решение о централизованной закупке вакцин до недавних пор считалось в Евросоюзе большим достижением: это должно было предоставить всем государствам-членам ЕС равный доступ к препаратам.

25 января Еврокомисссия провела переговоры с представителями AstraZeneca, чтобы напомнить компании о ее контрактных обязательствах. Хотя в ЕС могут одобрить вакцину не раньше 29 января, на нее возлагают большие надежды: этот препарат дешевле, чем его конкуренты, и его легче хранить. Ранее в AstraZeneca сообщили, что первоначальные объемы поставок будут ниже, чем планировалось, из-за проблем с компанией - поставщиком сырья. В общей сложности ЕС заказал у AstraZeneca 400 млн дозвакцины.

Стелла Кириакидес

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила по итогам встречи, что так и не получила от концерна удовлетворительных ответов. "Новый план нас не устраивает. ЕС софинансировал разработку и производство вакцины и хочет, чтобы от этого была польза", - заявила еврокомиссар, потребовав от AstraZeneca выполнить свои обязательства по контракту в полном объеме.

Поставки в Великобританию - в первую очередь?

К тому же Брюссель требует от производителя прозрачности. "Если компании экспортируют вакцины в третьи страны, они должны нас своевременно об этом уведомлять", - подчеркнула Кириакидес.

В Великобритании вакцинация населения идет полным ходом

AstraZeneca обвиняют в том, что концерн отказывается поставлять необходимое количество вакцин в ЕС, однако в то же время не собирается снижать объемы поставок в Великобританию.

Депутат Европарламента Петер Лизе (Peter Liese) также сомневается в правдивости заявлений AstraZeneca. На его взгляд, аргумент о сбое в цепочке поставок в континентальной Европе не внушает доверия, ведь доставить вакцину из Великобритании на континент можно было бы без особых проблем.

"Нам нужна вакцина, а не компенсация"

Проблемы с доставкой вакцины возникли и у американской Pfizer. В компании, однако заверяют, что делают все от них зависящее для решения этого вопроса и объемы производства будут увеличены уже в феврале.

Луиджи Ди Майо

Италия между тем собирается подать на Pfizer и AstraZeneca в суд за несоблюдение подписанных контрактов. "Нам нужны дозы вакцины, а не компенсация. Дело не в деньгах", - подчеркнул министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. А замминистра здравоохранения республики Пьерпаоло Силери между тем сообщил, что в Италии кампания вакцинации может начаться на два месяца позже, чем изначально ожидалось. Срывом своих планов по вакцинации населения крайне недовольны и остальные государства ЕС.

Что же касается вакцины, разработанной американским концерном Moderna, то ее производство на территории ЕС должен взять на себя швейцарский фармацевтический концерн Lonza. Сами разработчики вакцины не имеют опыта производства своей продукции в столь больших объемах. Поэтому с выпуском и доставкой препарата также могут возникнуть проблемы.

Доставка вакцин не поспевает за их разработкой

Как поясняет депутат Европарламента от партии "зеленых" Ютта Паулус (Jutta Paulus), процесс разработки вакцин идет быстрее, чем ожидалось, однако компаниям не хватает мощностей для их производства.

При этом она не считает, что в происходящем стоит винить Брюссель. AstraZeneca получила несколько сотен миллионов евро на производство вакцины еще до ее официального допуска на рынок ЕС. "Еврокомиссия не виновата в том, что компания не соблюдает условия контракта", - полагает Паулус. Возникает вопрос, почему в Великобританию вакцина поставляется, а в ЕС - нет, подчеркивает европарламентарий.

Решение - общедоступные лицензии на производство вакцин?

По мнению Ютты Паулус, подавать судебный иск к компании не имеет смысла, ведь процесс, вероятнее всего, растянется на пару лет.

На ее взгляд, лучше сделать лицензии на производство вакцины открытыми и общедоступными, ведь препараты разработаны на деньги налогоплательщиков. В мире уже есть такие примеры: в частности, Индия и ЮАР наладили собственное производство ряда лекарств от СПИДа, отмечает европарламентарий. Паулус предлагает применить аналогичный подход и во время пандемии коронавируса. Это позволило бы как можно большему числу производителей одновременно начать выпуск вакцин, поясняет она.

В данный момент столь радикальная идея не стоит в Европе на повестке дня. Некоторые представители Еврокомисии, однако, не исключают, что в будущем такое предложение действительно может найти отклик среди стран-членов ЕС.

Смотрите также: